El domingo 9 de mayo, un Renault Sandero fue retenido en el puente que conduce de Cartagena a Barú. Eran las 4:30 de la tarde y el carro de gama media iba rumbo al exclusivo sector de Playa Blanca.



Un agente de tránsito retuvo el vehículo que, ahora se sabe, es el mismo que utilizaron los señalados asesinos del fiscal antimafia Marcelo Pecci, luego de matarlo en playas de Barú.

Eiverson Zabaleta Arrieta, sería el presunto conductor del carro en el que se movilizaban los sicarios que asesinaron al fiscal Pecci. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO investigó y estableció en exclusiva que cuando el carro fue retenido ese domingo, mientras Pecci y su esposa disfrutaban de la playa, iba conducido por Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta.



Se trata del mismo joven que está siendo judicializado como parte de la banda criminal que ejecutó el homicidio. Según la Fiscalía, Zabaleta llevó el carro desde Medellín hasta Cartagena y recogió a los sicarios después del crimen.



Dos días antes del asesinato, un agente retuvo al hombre y le impuso incluso una multa por 936.900 pesos por conducir sin licencia de conducción

Estos son los cinco capturados por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Foto: Autoridades

¿Por qué no fue inmovilizado?

Este es el presunto sicario que disparó contra el fiscal Pecci. Foto: EL TIEMPO

Según la multa, el carro debió haber sido retenido. Pero es evidente que eso no ocurrió.



Fuentes de la Policía le dijeron a EL TIEMPO que, en ocasiones, cuando no hay grúa disponible o contrato con patios, los carros no se inmovilizan.



Y aclaró que fue los agentes azules de Cartagena quienes impusieron el parte.



Lo que llama la atención es que ese mismo carro había sido multado el 18 de diciembre de 2020, en la Avenida Mamonal (Cartagena), por transitar por sitios restringidos en horas prohibidas.



Además, que según la multa, el carro debía ser inmovilizado. Pero explicaron que, posiblemente, iba con otra persona que sí tenía pase y que se hizo cargo del carro.



EL TIEMPO se reserva el nombre del propietario. Pero investigadores aseguran que, al parecer, es un vehículo de alquiler.

UNIDAD INVESTIGATIVA

