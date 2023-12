Exclusivo: la evidencia de espionaje contra exdiplomático colombiano capturado por FBI

El pasado viernes primero de diciembre, en una lujosa propiedad en Miami, agentes del FBI desplegaron un operativo para lograr la captura de un colombiano de 73 años, acusado de espionaje: Víctor Manuel Rocha.



El hombre, un diplomático con más de 25 años de carrera, fue embajador de Estados Unidos en Bolivia y Argentina, pero ahora enfrenta tres graves cargos que podrían poner fin a su trayectoria.

Rocha, de 73 años, también fue embajador de Estados Unidos en Argentina entre 1997 y 2000 Foto: Departamento de Estado de EE. UU.

Según una investigación de contrainteligencia del FBI, Rocha habría apoyado secretamente a Cuba y "su misión clandestina de recopilación de inteligencia contra Estados Unidos" sirviendo como agente encubierto de los servicios de inteligencia de ese país, por eso deberá responder por los delitos de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero y defraudar a los Estados Unidos, actuación como agente ilegal de un gobierno extranjero y utilización de un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa.



EL TIEMPO accedió al documento confidencial del caso, en el que quedaron plasmadas las pesquisas de Michael Haley, un agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), asignado a una brigada de seguridad nacional en la División de Miami y al caso Rocha.

Viajes e inteligencia cubana

Documento del Tribunal de Distrito de Estados Unidos con las pruebas contra Rocha. Foto: Archivo particular

El informe del agente del FBI empieza por detallar que Rocha nació en Colombia el 23 de octubre de 1950, pero se naturalizó ciudadano de Estados Unidos en 1978, con residencia en Miami (Florida). De hecho, según la investigación, Rocha posee varios pasaportes estadounidenses, así como un pasaporte de República Dominicana.



"Rocha obtuvo y mantuvo un empleo en el gobierno de Estados Unidos, en puestos que le proporcionaron; acceso a información no pública, información clasificada y la capacidad para influir en la política exterior de Estados Unidos. (...) Siempre mantuvo secreto su condición de agente cubano con el fin de protegerse a sí mismo y a otros y de permitirse participar en actividades clandestinas", se lee en el informe conocido por EL TIEMPO.



Además, aseguran que el colombiano proporcionó información falsa y engañosa a Estados Unidos para mantener su misión secreta, viajó fuera de Estados Unidos para reunirse con agentes de inteligencia cubana e hizo declaraciones falsas y engañosas para obtener documentos de viaje.



Y aseguran que a lo largo de su empleo en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Rocha tuvo acceso único a información no pública del Gobierno de Estados Unidos: "En ningún momento se autorizó a Rocha, directa o indirectamente, a entregar, comunicar o trasmitir información no pública a agentes, funcionarios o empleados de cualquier servicio de inteligencia extrajero hostil durante o después de su empleo".

El rastreo y el agente encubierto

Documento del Tribunal de Distrito de Estados Unidos con las pruebas contra Rocha. Foto: Archivo particular

Tras dejar el Departamento de Estado, el FBI asegura que Rocha ocupó varios puestos lucrativos en el sector privado y que actualmente trabaja para la firma LLYC como "asesor senior de negocios internacionales". Además, recopilaron cada uno de los movimientos del colombiano.



Según la investigación, "desde 2006 hasta 2012, Rocha fue asesor del Comandante del Mando Sur de Estados Unidos, un mando conjunto de las fuerzas armadas estadounidenses, cuya área de responsabilidad incluye Cuba".



Los registros de viajes muestran que Rocha hizo varios viajes con frecuencia fuera de Estados Unidos, varios de ellos a Cuba. De hecho, se asegura que en noviembre de 2022, el FBI recibió información de que Rocha era un agente encubierto de la Dirección General de Inteligencia cubana (DGI).

La reunión en la iglesia

Documento del Tribunal de Distrito de Estados Unidos con las pruebas contra Rocha. Foto: Archivo particular

A raíz de esa información, un agente del FBI, que se hizo pasar como un representante encubierto del DGI, le envió un mensaje a Rocha, el 15 de noviembre de 2022.



"Buenas tardes embajador, mi nombre es Miguel y tengo un mensaje para usted de sus amigos en La Habana. Se trata de un asunto delicado. ¿Está disponible para una llamada telefónica?" A lo que Rocha respondió: "No entiendo, pero puede llamarme".



Según esa conversación, el colombiano y el agente encubierto cuadraron una cita en un barrio de Miami para tratar "temas delicados de personas en La Habana".



Por eso, el 16 de noviembre de 2022, Rocha se reunió con el agente frente a la primera iglesia presbiteriana de Miami, aproximadamente a las 10 AM. Dicha reunión fue grabada en audio y video, al igual que otros dos encuentros en los que se hablaron en español.

Víctor Rocha durante la reunión con el agente infiltrado del FBI. Foto: Archivo particular

Mientras se dirigía al lugar de reunión, Rocha, llevó a cabo una Ruta de Detección, según el FBI, con el propósito de determinar si estaba siendo seguido u observando de camino a una reunión.



"Rocha tomaba un camino indirecto, más largo y tortuoso hacia la iglesia, en lugar de llegar allí de forma directa. Además, entre otras cosas, se detuvo durante la ruta en un lugar varios minutos para poder observar el lugar de la reunión desde una distancia segura. El uso por parte de Rocha de técnicas de contra vigilancia es coherente con su formación previa en operaciones encubiertas", se lee en el informe del agente encubierto, quien aseguró que al finalizar la reunión Rocha le manifestó: “No me van a ver cuando salga por aquí, eso es lo que he hecho hoy porque he hecho toda una ruta…. Es lo que siempre me han dicho que haga”.

'Han creado la leyenda de una persona de derechas'

Víctor Manuel Rocha durante su periodo como embajador en Bolivia. Foto: AFP

Pero para agentes federales, el dato más relevante fue cuado el infiltrado le dijo a Rocha que él era “un representante encubierto aquí en Miami” cuya misión era “contactar con usted, presentarme como su nuevo contacto y establecer un nuevo plan de comunicación”. A lo que Rocha respondió que sí y procedió a entablar una larga conversación en la que describió y celebró repetidamente su actividad como agente de la DGI en Estados Unidos.



“Quiero que les digas a mis compañeros que aprecio y agradezco mucho esta alerta (...) pude viajar… a la capital y allí tuve una larga reunión…. En la Habana, tenemos otro nombre. Nunca utilizamos La Habana, suelo decir La Isla Miguel es lo que yo recordaba, porque yo no escribo nada…. Trato de interiorizar cosas…. Por razones de seguridad. Desde que la Dirección me pidió que llevara una vida normal, han creado la leyenda de una persona de derechas", aseguró Rocha en la reunión.



A esta hora se adelantan las audiencias en contra del colombiano en una corte de Miami a la espera de una audiencia de fianza el miércoles. De hecho, se conocieron fotos de la esposa del exdiplomático a saliendo de recinto.

UNIDAD INVESTIGATIVA

