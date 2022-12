Manuel Antonio Castañeda Bernal, el hombre capturado el pasado sábado, 10 de diciembre, manejando por el Cauca una camioneta adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) repleta de cocaína, ya había aparecido en un video rodeado de policías, pero en circunstancias diferentes.



(Lo invitamos a leer: El narcochofer de la Unidad de Protección capturado destaparía red en la entidad)



EL TIEMPO obtuvo en exclusiva imágenes en las que se ve a Castañeda (exsubintendente de la Policía) en un acto privado, donde además de músicos, artistas y gestores sociales, había varios miembros de la Policía Nacional

La distición

Facebook Twitter Linkedin

La esposa de Manuel Castañeda, Nasly Viviana Toro Hernández, más conocida como la 'Nana Magic'. Foto: Suministrada por autoridades

En las imágenes también se ve a su esposa, Nasly Viviana Toro Hernández, conocida en el mundo artístico como la ‘Nana Magic’.



(Le podía interesar: La reunión en un hotel y los audios que enredan a poderoso excapo colombiano)



Hoy ambos aparecen dentro de la investigación por el uso de camionetas de la UNP para el transporte de cargamentos de marihuana y cocaína.



En efecto, EL TIEMPO tiene en su poder documentos que señalan que la ‘Nana Magic’ acompañó a Castañeda a recoger la Toyota blindada, que estaba asignada al exsubdirector de protección de la UNP Ronald Rodríguez Rozo.

Y también la ubican cerca a Pereira, el pasado 20 de agosto, cuando un primo de Castañeda fue capturado transportando en otra camioneta de la UNP 400 kilogramos de marihuana,



(Además: El demoledor concepto a favor de la extradición de la diseñadora del 'jet set')Pero en Cúcuta los estaban ovacionando por la labor social que dicen realizar y en la que siempre piden el acompañamiento de miembros de la Policía.

Facebook Twitter Linkedin

Manuel Antonio Castañeda, enviado a la cárcel. Foto: Fiscalía

¿Una coartada?

Ese día, en el evento estaban artistas como Luis Alfonso, músico, compositor y cantante del género popular y ranchera; además de Eddy Sanabria, imitador del cantante vallenato Jorge Celedón; y Jaisson Jeack, músico y presentador.



(También: El ‘lobby’ detrás de millonario negocio con firmas digitales de los colombianos)



“Se investiga si Castañeda usaba las labores sociales para mimetizar otras actividades ilegales”, señaló un investigador.

Facebook Twitter Linkedin

Un juez de Paez, Cauca, legalizó la captura del expolicía Manuel Antonio Castañeda Bernal. Foto: Policía Nacional

Y confirmó que en el evento de Cúcuta un general fue quien le entregó una distinción a Castañeda, conocido como ‘el Capi’.



(Le podría interesar: Gobierno se quedará hoy sin 155 camionetas blindadas para proteger a amenazados )

​

“Antes de dar paso a nuestros artistas, vamos a hacer un reconocimiento especial por parte de nuestra institución a estas actividades maravillosas. ¿Dónde está Manuel?”, se pregunta el entonces comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Óscar Moreno Miranda.Y hay grabaciones similares con la Policía de Bucaramanga.

‘No recuerdo el evento’

Si eso ocurrió, habría sido un reconocimiento y no una condecoración relacionada con alguna labor que habrían realizado FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO contactó al ahora en retiro general Moreno Miranda para conocer el nexo de la Policía de Cúcuta con Manuel Castañeda y la ‘Nana Magic’, pero aseguró que no los recuerda.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



“No las recuerdo, la verdad. Si eso ocurrió, habría sido un reconocimiento y no una condecoración relacionada con alguna labor que habrían realizado”, dijo.



También indicó no recordar la forma en la que conoció a estas personas. “La verdad es que no lo tengo presente”, dijo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook