El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien completa 18 meses intentando evitar su envío a Colombia, le acaba de enviar una carta abierta al candidato presidencial Gustavo Petro.



En esta se refiere a una conversación telefónica con Petro y habla de la oferta de perdón social del candidato, que también llegó a condenados en la cárcel La Picota.

Salvatore Mancuso, permanece en una celda de la cárcel de baja seguridad de Georgia, EE. UU. Foto: EL TIEMPO

El exjefe de las autodefensas corroboró que la llamada con Petro fue por iniciativa suya “Esta ha sido la única vez que hemos hablado y fue para expresarle principalmente mis preocupaciones por la suerte de mi familia y por la forma en cómo se había encaminado una negociación que desmovilizó a más de 30 mil combatientes”, dice Mancuso.



En un encuentro político en Montería, el candidato del Pacto Histórico, se refirió a esa llamada y dijo que Mancuso le había señalado que se sentía engañado por el expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, Mancuso no hace referencia a ese punto en la carta.



Sin embargo, sostiene que al margen del ruido electoral, la idea de Petro de perdón social “no es absurda ni caprichosa”.



Hace tres semanas, ese llamado perdón social desató una tormenta por cuenta de la visita de Juan Fernando Petro, hermano del candidato al pabellón Ere Sur de La Picota, en donde expuso la iniciativa a condenados por parapolítica, como Álvaro 'el gordo' García e Iván Moreno.



El episodio llevó al propio Petro a marginar a su hermano de la campaña presidencial.



"La sociedad colombiana quiere la paz, pero el sistema está diseñado para que después de una desmovilización, los excombatientes queden en la marginalidad, en un limbo jurídico, sin derecho a una segunda oportunidad, sin redención, sin un lugar en el espacio común de la sociedad. Ha sido una visión cortoplacista que prefiere, antes que la resocialización y la reintegración, obsesionarse con abarrotar las cárceles como única expresión de hacer justicia, muchas veces juzgándonos bajo “presiones políticas”, sin garantías y con animadversiones, sin comprender la dimensión del problema y las causas recurrentes de esas violencias" dice la carta de Mancuso quien cumplió una condena de 15 años en Estados Unidos.

Miedo a la verdad

Esta es la carta del exjefe de las autodefensas, Salvatore Mancuso, a Gustavo Petro. Foto: EL TIEMPO

El exparamilitar requerido por la justicia colombiana en extradición le dice a Petro que quienes están detentando el poder tienen miedo a que la verdad salga a flote.



"En el fondo hay miedo en quienes han detentado el poder, miedo a que la verdad salga a flote, a develar los verdaderos rudimentos de la guerra, de la acumulación de poder, de tierras, del negocio del narcotráfico, en últimas, a que se caiga la mampara con la cual han escondido un poder político corrosivo, que empobrece los territorios y sus comunidades mientras llena los bolsillos de unos pocos. Por ello tantas “presiones políticas”, por ello nos cierran las puertas y buscan excluirnos. Creo firmemente en que las y los colombianos nos podemos reconciliar, que podemos decirnos las cosas a la cara, convivir en medio de las diferencias, dignificar a quienes convertimos en víctimas de esta esquizofrénica confrontación armada y apelar a segundas oportunidades", señala la carta fechada el 26 de abril y enviada desde la prisión de baja seguridad en Georgia, donde permanece Mancuso.

¿Perdón social?

Juan Fernando Petro cumple un rol clave dentro de la campaña. Esta foto la posteó refiriéndose a la canidadura. Foto: Archivo Particular

El exparamilitar, también se refiere en varios párrafos al perdón social de Petro,



"El perdón social, del que usted habla, considero que no es más que aplicar los principios del enfoque restaurativo que fundamentan la justicia transicional y permitir que el castigo se convierta en un proceso para resarcir el daño, buscando para las víctimas una reparación, para los responsables su redención y su lugar de nuevo en la sociedad y para la sociedad en general, garantizar la no repetición. De eso se trata lo que yo entiendo por perdón social, es darnos una oportunidad para vivir de otra manera en un lugar donde quepamos todos, respetando las diferencias, evitando que el conflicto armado cause más víctimas o revictimice a las existentes" dice Mancuso en el remate de su carta a Petro.

