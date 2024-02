'Magistrado tuvo que salir del Palacio de Justicia con chaqueta y cachucha de escolta'

Varios magistrados auxiliares y titulares, sustanciadores y otros funcionarios que trabajan en el Palacio de Justicia, centro de Bogotá, han empezado a contar cómo fueron las 7 horas de zozobra que vivieron el jueves 8 de febrero, cuando manifestantes intentaron ingresar de manera violenta al edificio de la justicia, vecino a la Casa de Nariño.



La mayoría de togados llegaron a las 8 de la mañana en sus carros blindados y, algunos, terminaron saliendo por corredores que habilitó la seguridad del Palacio de Justicia por la carrera octava, en carros de servicios público y en medio de insultos, amenazas y escupitajos.

Latas, huevos y correteadas a magistrados

La UNDMO, antiguo Esmad, en enfrentamientos con manifestantes en inmediaciones al Palacio de Justicia. Foto: Archivo particular

"A las 8 de la mañana, el ingreso fue normal. Pero a las 10 empezaron a escucharse los primeros gritos e insultos. Y, a mediodía, cuando salimos a almorzar, las cosas empezaron a complicarse. A la salida nos empezaron a insultar, a tirar latas, huevos y escupitajos. Los principales blancos eran los que iban de corbata y vestido, porque los identificaban como magistrados", le dijo a EL TIEMPO un magistrado auxiliar.



Y un titular aseguró que al magistrado Aurelio Rodríguez, del Consejo Superior de la Judicatura, lo corretearon y escupieron cuando regresó del almuerzo, al igual que a otros funcionarios, incluidos sustanciadores y asesores.



La tensión era tal que varios magistrados decidieron seguir de largo o pedir a domicilio algo de comer, pero en algunos casos los manifestantes no dejaron ingresar los alimentos.

Este es el momento en el que manifestantes intentan ingresar a la fuerza al Palacio de Justicia. Foto: Archivo particular

La máxima tensión

Varios manifestantes lanzaron piedras a miembros de la Policía y trabajadores del Palacio de Justicia. Foto: Archivo particular

A las 4 de la tarde, los encargados de la seguridad del Palacio de Justicia informaron que nadie podía salir del edificio por el alto riesgo que se corría.



Para ese momento ya se sabía que la Sala Plena de la Corte, que sesionó en la mañana, no había elegido Fiscal y en redes se estaba incitando a ingresar al edificio.



"La consigna es simple: No salen los magistrados hasta que la Corte Suprema de Justicia elija la nueva Fiscal. NADIE ME SALE!!", escribieron y borraron de la cuenta 'Activistas del Cambio'.



"De nuevo ganó el voto en blanco. La doctora Amelia Pérez sacó 11 votos, aún lejos de los 16 que se requiere", dijo una fuente dentro de la Corte.



"En ese momento la gente afuera se puso más violenta. Los de seguridad nos dijeron que si habíamos traído los carros personales los dejáramos en el garaje y tratáramos de salir por un corredor que habían habilitado para subir a la carrera octava, hacia la sexta, y conseguir transporte público. A esa hora, la puerta que da a la calle 12 la estaban pateando y empujando. Algunos funcionarios se empezaron a quitar las corbatas y las chaquetas para pasar inadvertidos", aseguró otro de los altos funcionarios de la rama con oficinas en el Palacio de Justicia.

Este es el trino que luego fue borrado de la cuenta Activistas por el cambio Foto: EL TIEMPO

"La magistrada Martha Olano, de la Judicatura, tuvo que salir rodeada de su personal, al igual que Máryuri Zúñiga, magistrada de la Sala Laboral de la Corte. Y un magistrado de una de las salas de casación le pidió una chaqueta bombacha a su escolta y una cachucha para salir camuflado", explicó otra fuente.



A los magistrados de la Sala Plena la Fuerza Pública les tuvo que hacer un cerco para que sus carros pudieran salir a toda velocidad del sótano del edificio de la justicia. Y sus escoltas estaban atentos para detectar que nadie los siguiera hasta sus casas.



El temor de los funcionarios de la rama es que las presiones y la violencia se prolongue: "En 15 días está de nuevo citada la Sala Plena para una nueva votación".

