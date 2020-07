En avión militar, magistrado viaja a tomar declaración a Pulgar

En la mañana de este miércoles, en un avión militar, llegó a Barranquilla el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Marco Antonio Rueda, con dos de sus magistrados auxiliares.



EL TIEMPO estableció que Rueda va tras la declaración del senador de 'la U' Eduardo Pulgar, protagonista de unos audios en los que se le escucha ofreciendo "200 barras" a un juez de la República.



“No joda, yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar ustedes, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Yo te digo la verdad… Esto es un negocio. Esto tiene que quedar entre nosotros tres porque los 'manes' están preocupados. Es más, los 'manes' me dicen: si hay que ir hasta allá, yo voy; pero lo ideal es que no vayan a decir nada”, se escucha decir en el audio a una persona que es identificada como el senador Pulgar, revelado por el periodista Daniel Coronell.



Y luego agrega: “Si los 'manes' son juiciosos, si yo le digo: 'hey, doc., esta vaina vale 200 barras', él me dice: '¿a qué horas y dónde?'. Así, pa' hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… No sé si ustedes quieren hablar solos”.

Desde la Embajada de Polonia en Colombia le confirmaron a EL TIEMPO que Luis Fernando Acosta Osío ya no no es su cónsul honorario en el país.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que Pulgar se habría desplazado a Bogotá en busca de abogado.



En todo caso, el magistrado y delegados del despacho del procurador General, Fernando Carrillo, también van por las declaraciones de Luis Fernando Acosta Osío y por la del entonces alcalde de Usiacurí Ronald Padilla Acuña.



También declarará en esta jornada Andrés Fernando Rodríguez Caez, el entonces juez que rechazó las '200 barras'.

Sin fuero

Tal como lo reveló EL TIEMPO, la Fiscalía venía investigando el tema desde 2017, e incluso estuvo a punto de llamar a imputación a Acosta Osío. Pero la diligencia se frenó por un concepto de la Cancillería, sustentado en la Constitución, que señalaba que era jefe de una misión diplomática y tenía fuero.



Sin embargo, la embajada de Polonia emitió una carta en marzo en la que señala que Acosta nunca tuvo ni sueldo ni fuero diplomático, como cónsul honorario en Barranquilla.

"Él no es un empleado de la Embajada, sus funciones las desempeña ad honorem, sin recibir por este título ninguna remuneración. No cuenta él tampoco, con estatus diplomático, ni inmunidad jurisdiccional que represente algún obstáculo para que se adelante contra él cualquier eventual procedimiento penal o civil por parte de la justicia colombiana”, dijo en su momento la misión diplomática.



De hecho, altas fuentes de ese país le confirmaron en primicia a EL TIEMPO que Acosta ya no es su cónsul honorario.



