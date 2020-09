Magistrado Reyes empleó a supervisora de su contrato con Presidencia

El contrato con el gobierno Santos que tuvo el hoy magistrado César Augusto Reyes -hasta hace una semana investigador del caso contra Álvaro Uribe en la Corte Suprema- sigue generando polémica.



Miembros del Centro Democrático aseguraron la semana pasada que el contrato, por 574 millones de pesos, en el marco del proceso de paz con las Farc, era un claro impedimento. Y ahora están sacando un nuevo argumento.



Según documentos revelados por EL TIEMPO, la supervisora del contrato, Elsa Margarita Galera Gélvez, terminó siendo empleada del despacho del magistrado Reyes y le fueron asignados roles dentro de la investigación contra el expresidente, que está hoy en manos de la Fiscalía (ver documento más abajo).



(Lo invitamos a leer: Uribe habla de contrato de magistrado que lo investigó)

Este es el nombramiento de la supervisora en el despacho del magistrado Reyes. Foto: EL TIEMPO

"Es un hecho nuevo que amerita otra acción judicial en contra del magistrado Reyes quien desde un principio debió declararse impedido dentro del caso contra el expresidente", asegura Ernesto Macías, senador del Centro Democrático.



(Le puede interesas: Así contrató el gobierno Santos a firma del hoy magistrado Reyes)



Y agregó que en la reunión de la bancada, programada para este miércoles, pedirán que se respalden estas denuncias.

Esta es la contancia de que la supervisora es la misma que terminó empleada en el despacho de Reyes. Foto: EL TIEMPO

Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, quien asegura que César Reyes se debió declarar impedido en el caso de Álvaro Uribe. Foto: Diego Caucayo

La nueva denuncia del Centro Democrático se basa en documentos revelados por EL TIEMPO sobre los mecanismos usados para adjudicar el contrato.



La firma de la que Reyes era socio y representante legal, Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda., fue contratada por el Fondo de Programas Especiales para la Paz, para realizar una investigación de campo con el fin de establecer la situación jurídica y el estado de salud de las personas con medida de aseguramiento o condenadas que figuraban en los listados de presos de las Farc-EP, en el marco de conversaciones que se adelantaron en La Habana.



Según documentos en poder del EL TIEMPO, Reyes cedió las cuotas que tenia en esa empresa el 5 de octubre de 2018, tres días antes de posesionarse como magistrado de la Sala de Instrucción.



(Lea además: ¿Por qué el magistrado Reyes no le contestó 18 preguntas al uribismo?)



Lo mismo hizo su socio, Fernando Jiménez Montes, quien ahora es magistrado auxiliar de su despacho.



Sin embargo, en criterio de miembros de la bancada uribista, el togado debió de declararse impedido.



Para el uribismo, esto constituiría un impedimento, por ser el expresidente Santos un supuesto enemigo público de Uribe, que miembros de la oposición rechazan recordando que el hoy fiscal General, Francisco Barbosa, también tuvo contratos con el gobierno Uribe.

Además de otro acto de corrupción, es un motivo más para haberse declarado impedido. Esto amerita otra acción judicial en contra del magistrado Reyes.



Magistrado Reyes empleó a supervisora de su contrato con Presidencia https://t.co/k6Nj0prwsh vía @eltiempo — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) September 8, 2020

No obstante, tanto Barbosa como el fiscal que se asignó para dirigir el caso, Gabriel Ramón Jaimes Durán (jefe de los delegados ante la Corte Suprema), ya notificaron oficial y públicamente que no se declararán impedidos dentro de este expediente. De hecho, en el mismo sentido se pronunció la vicefiscal General, Marha Janeth Mancera.



Al respecto, el senador Iván Cepeda, víctima dentro del caso contra uribe, denunció una campaña de desprestigio contra la Corte. (Lea: Cepeda dice que Uribe contrató agencia para desprestigiar a la Corte)



Según los documentos que EL TIEMPO revela, el personal de la oficina del Comisionado de Paz estaba desbordada y requería ir a las cárceles a verificar la situación de cada uno de los miembros de las Farc que iban a formar parte del proceso de paz.



La idea, según documentos que reposan en Casa de Nariño, era "verificar la voluntad de paz y reinserción a la vida civil de los alzados en armas".



(Puede ser de su interés: Roce entre Iván Cepeda y uribistas que piden que revele sus llamadas)



Y para ello se pidieron tres cotizaciones a tres firmas. Aunque no se explica por qué se invitaron a las seleccionadas, sí consta que, además de la de Reyes, fueron invitadas Lequity S. A. S. y Arrieta Mantilla y Asociados, firma del exprocurador Carlos Gustavo Arrieta.



(Consulte aquí todas las investigaciones de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Las instrucciones de la contratación se impartieron desde La Habana. Foto: EL TIEMPO

Hasta ahora, el magistrado Reyes no se ha pronunciado al respecto.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que el magistrado le asignó a la profesional roles dentro de la investigación contra Álvaro Uribe, que terminó en manos de la Fiscalía después de su renuncia al Senado.

Con este oficio se le asignaron roles dentro del expediente contra Uribe a la magistrada auxiliar Elsa Galera. Foto: EL TIEMPO

En efecto, en un oficio de noviembre de 2019 se le asignó una diligencia de inspección contra Juan Guillermo Villegas Uribe, ganadero que aparece en las interceptaciones que rezan en el expediente.



Y en la imputación de cargos, con medida de aseguramiento contra Uribe, se menciona de manera explícita a Villegas como una e las personas que intentó llegar a Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos contra Uribe, hijo del mayordomo de la finca Guacharacas, de los Uribe Vélez.



"Aseveró Deyanira Gómez (esposa de Monsalve) que su esposo también fue abordado a través de la señora madre de él por Juan Guillermo Villegas y Diego Cadena quienes viajaron a Medellín a decirle a la familia de este que tuviera confianza en el abogado Cadena.



Según el testigo, lo estaban presionando para que se retractara de las afirmaciones contra es expresidente.





UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET