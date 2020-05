Magistrada Lombana explica reunión con general Zapateiro

En enero, a los pocos días de tomar posesión como comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro hizo pública su intención de colaborar con la investigación judicial que derivó en el allanamiento del Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá y por el cual se obtuvo evidencia de un posible uso irregular de la inteligencia castrense.



Fue en ese contexto en que se dio un encuentro directo entre la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana –quien expidió la orden para ejecutar el allanamiento– y el Comandante del Ejército, el cual se realizó en Bogotá.



EL TIEMPO buscó a la Magistrada para corroborar estos hechos y, si bien se abstuvo de entregar detalles, Lombana sí confirmó que la reunión con el general Zapateiro se dio a principios de este año.

“Yo no investigo a militares y solo me pronuncio a través de decisiones judiciales en mi calidad de juez de la República. En enero sí hubo una reunión con el general Zapateiro, recién él llegó a su cargo, y porque ofreció su disposición total, en el marco de la colaboración entre instituciones que estipula la Ley 600”, les dijo la togada a reporteros de este diario.



A lo que se refiere la magistrada Lombana es que los oficiales con fuero, como coroneles y generales, son investigados por la Fiscalía delegada ante la Corte y procesados por la Sala de Especial de Juzgamiento, y no por la Sala de Instrucción de Primera Instancia a la que ella pertenece.



En todo caso, sí fue su despacho el que libró la orden de allanamiento al batallón de Faca dentro de un expediente que tiene por la supuesta relación entre el expresidente y senador Álvaro Uribe y el condenado hacker Andrés Sepúlveda y el escándalo de Andrómeda.



La defensa del exmandatario ha insistido en que su cliente no tiene relación alguna con los hechos que motivaron el caso y que, como está abierto desde 2015 y ya se han dado todas las explicaciones solicitadas, en tres ocasiones se ha pedido el inhibitorio de ese proceso.

Sobre la evidencia recaudada durante el allanamiento se sabe que se encontraron carpetas de perfilamientos y posibles seguimientos a políticos, exmilitares y periodistas nacionales y extranjeros.



Además, como lo reveló EL TIEMPO, hay otro paquete de información que corresponde a temas de seguridad nacional y que incluso habrían sido escalados hasta la Presidencia por parte de miembros del Ejército. Estos aparecen en las carpetas denominadas ‘Rosa’, ‘Lirio’ y ‘Dalia’.



Por ahora, la Fiscalía ya tiene copia de las evidencia hallada en la diligencia en el Batallón de Cibertinligencia y, al igual que la Corte y la Procuraduría, está en la fase de análisis de la información para tomar decisiones de fondo dentro de un escándalo que ya les costó la cabeza a 12 altos oficiales del Ejército y tiene dando explicaciones a varios más.



UNIDAD INVESTIGATIVA

