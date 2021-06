El hombre que infiltró a un peligroso sicario de Pablo Escobar

Uno de los más escurridizos y sanguinarios sicarios de Pablo Escobar se encargó por años de manejar las ventas de cocaína en las calles de Miami.



Le decían ‘Tomate’ y la DEA se tardó algún tiempo en descubrir que se trataba de Juan Diego Arcila Henao, el mismo sujeto que se presentaba como empresario de la pesca y dueño de La 65, un lujoso y conocido concesionario de carros de alta gama, ubicado en una esquina de Medellín.



'Tomate' acusó a Óscar Isaza de ser rival de Pablo Escobar, exnarcotraficante colombiano abatido en 1993. Foto: Archivo / EL TIEMPO

La mayoría de bienes de 'Tomate' estaban en Miami. Foto: Google Street View

Con voz ronca y buenos modales, vendía la mercancía del ‘patrón’ y parte de los dividendos los convertía en lujosas propiedades que solía ir a escriturar a una misma notaría –en cabeza de un cubano– en la que también trabajaba como asesor un joven colombiano, de nombre Óscar Isaza Jáuregui.



Pesqueras de atún, edificios en la playa, mansiones y hasta un barco que bautizaron el Paisa terminaron engrosando la narcofortuna de ‘Tomate’ y la libreta de Isaza que, además, llevaba clientes colombianos en líos hasta una oficina de abogados de Miami, actividades que terminaron costándole su deportación a Colombia, en 1988.



Hoy, 30 años después, el mismo Isaza de la notaría de Miami libra una batalla legal para que se le reconozca una jugosa recompensa, por colaboración con la justicia.



Según le dijo a EL TIEMPO y le ha asegurado a diferentes tribunales, siguió recogiendo y entregándole a la Fiscalía información clave sobre el cartel de Medellín, lo que incluso le costó un carcelazo de 48 meses luego de que el propio ‘Tomate’ lo acusó de ser parte de la organización criminal.



Juan Diego Arcila Henao, alias Tomate. Foto: Archivo Particular

Código secreto

“Cuando regresé al país, seguí enterándome de los negocios de ‘Tomate’ y a través de la DEA llegué hasta el despacho del fiscal Gustavo de Greiff para ofrecer

colaboración. Aquí están los certificados en donde califican mi ayuda como eficaz y a la luz de la legislación que estaba vigente, me deben entregar una recompensa equivalente a un porcentaje del valor de esos bienes”, le dijo Isaza a EL TIEMPO y así se lo ha venido insistiendo a la justicia.



En uno de los documentos, fechado el 7 de diciembre de 1994, aparece la firma del fiscal De Greiff. En este se certifica que durante su administración, Isaza Jáuregui denunció bienes muebles e inmuebles de Juan Diego Arcila Henao.



Juan Diego Arcila Henao muestra esta certificación en la que aparece la firma del entonces fiscal Gustavo de Greiff. Foto: Archivo Particular

Fiscal Gustavo de Greiff. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Y se indica que, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes vigentes para la época (decretos 099, 2271 y 2790 de 1993), “Óscar Isaza puede tener derecho a participar hasta en un 40 por ciento en el valor de los bienes denunciados, siempre y cuando, naturalmente, se comprueben los requisitos o presupuestos de hecho de las citadas normas, según decisión que adopte la autoridad facultada para tal efecto”.



Y el informante Isaza Jáuregui asegura que dichos preceptos se cumplieron a cabalidad y que incluso puso en peligro su vida y la de su familia.

Informes de la época señalan que alias Tomate estaba detrás de los crímenes de policías: Escobar pagaba un millón de pesos por cada uniformado muerto. El sicario también participó en un plan, tejido desde la cárcel, para asesinar al fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento, porque este se opuso a un acuerdo de beneficios pactados entre sus abogados y un fiscal sin rostro, que lo dejaba en libertad.



Según narra el informante, él se infiltró por años en la organización de ‘los Tomates’ (liderada por alias Tomate y su hermano Carlos Arcila) y fue su “asesor jurídico –entre 1989 y 1992–, informando a la DEA los movimientos de la mafia”.



Ya en Colombia, asegura que se le asignó un código secreto para que continuara en las entrañas del cartel. Incluso, le admitió a EL TIEMPO que gerenció Diacar, una firma de carros de alta gama ligada al sicario de Escobar.



Fallos a favor

“Yo sabía hasta qué barcos tenían anclados en Buenaventura; una información que le llegó al cartel de Cali”, admitió Isaza en diálogo con este diario.

De manera paralela, siguió militando en el partido Liberal y haciendo política en la Costa, hasta que ‘Tomate’ fue capturado, el 24 de noviembre de 1992.



“En 1993, le suministré a la Fiscalía información exacta de bienes a nombre de ‘Tomate’ y de sus testaferros. Fueron avaluados provisionalmente en 10.000 millones de pesos, entregados a la Dirección de Estupefacientes (hoy SAE) y posteriormente, en su totalidad, fueron extinguidos en su dominio a favor del Estado”, asegura.



Y añade que él, personalmente, estuvo presente en los operativos judiciales y también denunció a fiscales corruptos de la época que terminaron revelando su identidad y le filtraban información a los miembros del cartel de Medellín.



Esta es la decisión que le ordena a la Fiscalía a responderle a Isaza sus interrogantes sobre el pago de la recompensa. Foto: EL TIEMPO

Isaza se desempeñaba como concejal de Zambrano (Bolívar) y tenía todo listo para saltar a la Asamblea departamental, a nombre del Partido Liberal, en el que militó. FACEBOOK

TWITTER

“Todo está documentado”, dice Isaza mientras exhibe las certificaciones y recientes fallos a su favor.



Una de esas decisiones judiciales, de noviembre de 2020, tasó la indemnización que la Fiscalía le debe pagar a su familia por haberlo mantenido 48 meses detenido, luego de que el propio ‘Tomate’ lo acusó de ser parte de la organización e incluso rival de Pablo Escobar.



En ese entonces, Isaza se desempeñaba como concejal de Zambrano (Bolívar) y tenía todo listo para saltar a la Asamblea departamental, a nombre del Partido Liberal, en el que militó.



Por eso pudo permanecer preso en las casas fiscales de la cárcel La Picota.

“Mi injusta detención fue para no pagarme la recompensa que varios fiscales generales me reconocieron en su momento. Incluso, uno de ellos me dijo que, al parecer, ya se le pagó a un tercero parte de esa plata”, asegura Isaza Jáuregui.



En otro fallo, de junio de 2019, el Consejo de Estado conmina a la Fiscalía “responderle de manera clara, precisa y congruente” un derecho de petición en el que pregunta por la suerte la recompensa.



Pero tuvo que acudir de nuevo a la justicia para que declarara en desacato a la Fiscalía y la conminara a responderle de fondo.



Ya con 70 años encima, Isaza dice que la entidad no le ha aclarado qué pasó en su caso y se continúa evadiendo el pago. Por eso, el 11 de junio pasado, volvió a entutelar a la Fiscalía y también está haciendo fila para que le desembolsen la indemnización por el tiempo que estuvo tras las rejas de manera injusta.



En la nueva acción legal, Isaza Jáuregui dice que, el 3 de febrero de este año, elevó un nuevo derecho de petición, solicitando que le indiquen cuál es el procedimiento habilitado para cobrar una recompensa causada bajo las leyes vigentes en 1992.



Y si bien tres meses después la Fiscalía respondió, a través de la Dirección de Extinción de Dominio, le dijo al informante, entre otros puntos, que dicho procedimiento le es ajeno, debido a la evolución normativa y porque las leyes citadas por Isaza Jáuregui se expidieron en estado de excepción (ver recuadro abajo).



Por eso, el informante le está pidiendo a un juez de la República que, de una vez por todas, se obligue a la entidad a asumir su caso y a desembolsar lo que, dice, le corresponde.



Apartes de la reiterada respuesta que la Fiscalía ha dado dentro del caso. Foto: EL TIEMPO

La suerte de 'Tomate'

El 19 de abril de 2007, a sus 45 años, 'Tomate' fue baleado saliendo de Éxtasis, el edificio ubicado en Cumaná, en donde vivía haciéndose pasar por un comerciante de atún. FACEBOOK

TWITTER

‘Tomate’, por su parte, fue condenado a 10 años de cárcel, que purgó en La Modelo y en El Barne, Boyacá. Recuperó la libertad y se fue a vivir a Venezuela.



Pero el pasado lo alcanzó en el vecino país. El 19 de abril de 2007, a sus 45 años, fue baleado saliendo de Éxtasis, el edificio ubicado en Cumaná, en donde vivía haciéndose pasar por un comerciante de atún.



‘Tomate’ entraba al parqueadero de Éxtasis, en una camioneta Jeep Cherokee Liberty verde, de placas SAV 68-A, cuando fue sorprendido por un sicario.

Arcila Henao trató de escapar e incluso tumbó la reja del conjunto residencial. Pero recibió varios impactos de bala y llegó sin signos vitales al hospital.



Medios locales dijeron que se pudo tratar de un atraco. Pero fuentes del cartel de Medellín están seguras de que los Pepes (perseguidos por Pablo Escobar) lo ubicaron y lo eliminaron, como lo hicieron con la mayoría de sicarios de Pablo Escobar.



Solo quedan con vida Carlos Mario Alzate Urquijo, alias Arete, quien hoy tiene 58 años y más de 300 muertos encima; Eugenio León García Jaramillo, alias Taxista; Sergio Alfonso Ramírez, alias Pájaro, y Gustavo Adolfo Meza Meneses, alias el Zarco.



¿Qué ha dicho la Fiscalía sobre el caso?

Esta es una de las pocas imágenes que se tiene de Carlos Mario Urquijo, alias 'el Arete'. Corresponde a una entrevista no publicada con el desaparecido noticiero QAP. Foto: Archivo Particular

En varios oficios en poder de EL TIEMPO, la Fiscalía insiste en que le ha respondido clara y oportunamente a Óscar Isaza Jáuregui las dudas en torno a la recompensa a la que supuestamente tiene derecho.



En un oficio, de enero de 2020, advierte que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio desconoce el destino de los bienes de ‘Tomate’ que Isaza asegura haber denunciado. De hecho, le sugieren que se dirija a las autoridades judiciales para que le certifiquen la información.



En materia de extinción de dominio de los bienes de alias Tomate, le reiteran una respuesta de 2017, en la que se señala que él nunca presentó formalmente denuncia, contribución o aporte en ese trámite específico. Por ende, nunca se le reconoció como sujeto procesal. En cuanto a la contribución de información que hizo fuera de esa acción y con reserva de identidad, no fue de conocimiento de esa Dirección. En conclusión, le reiteran que no se dan las condiciones legales para reconocerle ningún derecho por concepto de retribución, a la luz de la normatividad vigente (Ley 793 de 2002 o de extinción de dominio).



De paso, le señalan que esa instancia no puede dar respuesta a otros interrogantes que él les plantea, como el mecanismo para cobrar una recompensa, según normas de 1993. Ahora, Óscar Isaza Jáuregui –quien cursó estudios en derecho– espera que le tutelen de nuevo sus garantías y se aclare si le van a pagar.



