El crimen de dos suboficiales del Ejército, a mitad de semana, en enfrentamientos con las disidencias de las Farc en Arauca, no es el único escenario de violencia que parece estar enrareciendo el arranque optimista de la política de ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro.



El comisionado de Paz, Danilo Rueda, asegura que hay un claro desescalamiento de la guerra en algunas zonas: Buenaventura completa 41 días sin enfrentamiento de bandas.

Pero las disidencias de ‘Iván Mordisco’ mantienen combates con el Ejército, y su frente 28 impuso un toque de queda en Tame y Puerto Rondón, donde fueron recogidos los cuerpos de los dos militares.



Dos altas fuentes del Gobierno le dijeron a EL TIEMPO que hay otra amenaza que podría convertirse en un obstáculo, al menos temporal, para la negociación con guerrillas y el sometimiento de bandas criminales, como el ‘clan del Golfo’.



El propio presidente Petro habló de ese factor con medios internacionales después de su intervención en la Asamblea de Naciones Unidas, hace 20 días, en Nueva York.

Los extranjeros



Gustavo Petro, en la Asamblea de ONU. Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE

Al menos 20 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo muestran la rápida expansión de carteles narcotraficantes mexicanos en Colombia.



En 2018, EL TIEMPO reveló que ya hacían presencia en 10 departamentos. Ahora ordenan crímenes y controlan territorios cocaleros y narcorrutas en zonas de conflicto, al menos en Cauca, Nariño, Chocó y Atlántico.



Ya tienen hombres armados bajo su mando y muchos socios colombianos.



Uno de ellos resultó ser un exoficial de la Policía cuya extradición revisa la Corte Suprema desde el pasado 10 de octubre. Se trata del coronel (r.) Antonio José Ardila Torres, exsecretario de Gobierno de Soacha, a quien una corte del distrito Este de Nueva York señala de coordinar una red clandestina que organiza despachos de cocaína desde Chocó para narcotraficantes mexicanos.

'El Chapo Guzmán', exjefe del cartel de Sinaloa. Foto: AFP/ Archivo particular

Y Andrés Mauricio Castaño Marín, alias Pizarro, ya le envió una carta al presidente Petro (el 23 de septiembre pasado), ofreciéndole 30.000 millones de pesos en predios y el sometimiento de al menos 5.000 hombres en armas que, según él, delinquen en asocio con el cartel de Sinaloa.



EL TIEMPO tuvo acceso a un documento de inteligencia en el que se señala que, además de Sinaloa, en Colombia permanecen hombres del cartel de Jalisco, Oaxaca, remanentes de los Zetas, de los hermanos Beltrán Leyva, del ‘cartel del Golfo’ y de Juárez.



A eso hay que sumarle los capos italianos que rondan por Medellín, Cali y Bogotá; y las violentas estructuras albanas y rusas que siguen haciendo negocio con las 204.000 hectáreas sembradas de coca que entapetan varias zonas del país.



Garafolo Forte Biaggio Benito, capo italiano, fue capturado en marzo pasado –en plenas elecciones legislativas–, vacacionando en Cartagena y usando identidad venezolana.



Ese mismo mes, cayó en Villavicencio (Meta) el mexicano Margarito Galeano Gómez, alias Margaro. Según autoridades, era el enlace entre el cartel de Oaxaca y el ‘clan del Golfo’.

Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo. Foto: Archivo particular

El sujeto se había dado el lujo de abrir oficina en una zona exclusiva de Medellín y atendía ‘clientes’ en salones privados de hoteles cinco estrellas.



Tal vez la evidencia más clara de la avanzada de la mafia extranjera es la de la captura del también mexicano Brian Donaciano Olguín Verdugo, alias Pit. Para agencias federales, era el gran enlace del sanguinario cartel de Sinaloa en Colombia.



‘Pit’ cayó en abril pasado, en Cali, mientras turisteaba con su novia y negociaba grandes embarques de cocaína para sacarlos hacia Centroamérica.



“Cali es la capital de los narcotraficantes mexicanos en Colombia. La ‘sucursal del cielo’ convertida en el centro de operaciones del cartel de Sinaloa”, escribió en sus redes hace apenas 48 horas el exsenador Juan Manuel Galán.



Según le dijo a EL TIEMPO, accedió a información que prueba que los mexicanos se han ido apoderando de corredores logísticos y estratégicos hacia los puertos de Nariño y Chocó, por donde sacan droga hacia Centroamérica y Europa: “Controlan todos los nodos del narconegocio. Cultivos, laboratorios e insumos” (ver recuadro).

¿Detrás de una negociación?

Reunión del Gobierno con disidencias de Farc en Caquetá. Foto: Archivo particular

Fuentes en Estados Unidos le aseguraron a este diario que el impacto de los carteles extranjeros en Colombia (especialmente los mexicanos) hizo parte de la agenda bilateral entre funcionarios del Gobierno Petro y de el de Biden.



Y, de paso, recordaron que en el proceso de paz con las Farc al menos 12 capos extranjeros intentaron colarse.



Este diario consultó con voceros de estructuras criminales colombianas que han estado en mesas de exploración con el gobierno Petro y aseguran que si bien no se ha tocado el tema de que mexicanos busquen entrar a la ‘paz total’, hay una fisura que parece estar abriéndose.

Extradición vs. deportación



Manuel López Obrador, Presidente de México. Foto: EFE

En México hay una polémica por la política que el presidente Andrés Manuel López Obrador está aplicando en la lucha contra el narcotráfico. FACEBOOK

Señalaron que no se descarta que, como parte de la colaboración y verdad que deberán aportar bandas criminales en un eventual sometimiento a la justicia, entreguen datos de capos extranjeros con los que delinquen en Colombia.



En 2018, ya eran más de cien los mexicanos capturados por narcotráfico. Y en los primeros 6 meses de 2022 ya iban 23, según estadísticas de la Dijín.



Y aquí está la posible fisura. Si bien, por no ser ciudadanos colombianos, a los extranjeros no los cobijarían los beneficios judiciales del sometimiento dentro de la ‘paz total’, algunos estarían planeando que se les otorgue una gabela para que se hagan a un lado.



Como parte de los acuerdos con grupos criminales, capos colombianos entregarían datos de carteles mexicanos. Foto: Archivo / EL TIEMPO

A cambio de cesar sus actividades delincuenciales en Colombia y entregar un par de rutas y cómplices, pedirían no ser enviados a Estados Unidos, sino deportados a su país.



En México hay una polémica por la política que el presidente Andrés Manuel López Obrador está aplicando en la lucha contra el narcotráfico, que tiene sitiadas varias zonas de ese país.



Se habla de medidas laxas y frágiles e, incluso, en una reciente filtración de datos ‘hackeados’ a ese gobierno –conocida como el caso Guacamaya Leaks–, se señala a altos funcionarios de entregarles cargos de control a fichas del narcotráfico.

'Cero gabelas'



Danilo Rueda, alto comisionado de Paz Foto: EFE

Dichos señalamientos han sido rechazados por López Obrador, que ha optado por atacar la filtración de información.



“En México la política es abrazos, no balazos”, le explicó a EL TIEMPO Francisco Sálazar Soni, consultor mexicano experto en seguridad pública.



Y agregó: “Con Colombia se habían roto los canales de comunicación de intercambio de información sobre mafia. Pero, con la llegada de un gobierno de izquierda, hay un acercamiento porque comparten una misma lógica: sentarse a reducir la violencia con convenios de paz”.

Este diario consultó con el comisionado Rueda el tema de la presencia de la mafia mexicana en el contexto de la ‘paz total’ y este respondió: “Los procesos de diálogo avanzarán con los grupos que quieren participar en la construcción de la ‘paz total’. Los que no lo hagan, bien porque respondan a intereses extranjeros u otras motivaciones, serán enfrentados por la Fuerza Pública y por los servicios de inteligencia, según lo estipula le ley”.



Y una alta fuente, vinculada a la confección legal del articulado para el sometimiento de grupos criminales y la negociación con guerrillas, agregó: “Cero. Hasta el momento no está previsto ningún tipo de gabela judicial para mafias transnacionales y extranjeras”. El reto es estar preparados para enfrentar a capos mexicanos y otros carteles foráneos que intenten tomar mayor poder, copando espacios que dejen organizaciones criminales que se acojan a la ‘paz total’.

La avanzada de la mafia extranjera

Ahcène Mabrouk, señalado capo francés. Foto: Policía Judicial, Dijín

Capos mexicanos, italianos, franceses, turcos e incluso albanos han sido capturados en los últimos dos años en el país. El 8 de abril pasado, Brian Olguín Verdugo, enlace del cartel de Sinaloa, fue capturado en Cali. Su caída se sumó a la de Margarito Galeano Gómez, requerido por una corte del distrito Norte de Illinois (EE. UU.).



Esta detención recordó la del también mexicano Irineo Romero, en 2017, enlace entre el cartel mexicano de Los Zetas y el ‘clan del Golfo’. En noviembre de 2021, fue capturado el turco Demir Tom Turam, en una finca de Girardot. Él era uno de los narcotraficantes más buscados por Alemania.



En octubre de 2021, se capturó con fines de extradición al ciudadano francés Ahcène Mabrouk. En Francia era un objetivo de alto valor y uno de los narcos más buscados de Europa. Tenía al menos a 50 hombres bajo su mando y lo señalan de millonarios envíos de coca y del asesinato de otros capos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

