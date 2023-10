Mafia: el llamado 'alcalde de la noche de Pereira', el capo que maneja hampa y votos

En menos de tres minutos, un grupo de sicarios -algunos enviados desde Medellín-, aniquiló hace 8 días a uno de los más poderosos miembros de la mafia de Pereira: Bernardo Ángel Ocampo, 'Berny'.



El señalado jefe de la organización criminal 'la Cordillera', salía de la misa de un conocido, y antes de subirse a su camioneta blindada fue sorprendido por pistoleros que le dispararon a la cara y al pecho.

Norte del Valle y mexicanos

Alias Berny fue asesinado este domingo 8 de octubre en Pereira. Foto: Archivo y cámaras de video

En Pereira el mensaje que algunas autoridades locales están difundiendo es que se trató de un cobro de cuentas, relacionado con una deuda de carros de alta gama.



Pero en la mafia la versión es otra e investigadores ya están sobre la pista de lo que sucede en esa región del país a la que han llegado a asentarse desde viejos capos del Valle hasta narcotraficantes mexicanos.



En junio de 2021, EL TIEMPO reveló que los muertos y heridos de otra masacre similar tenían lazos de sangre con el ‘clan Henao Montoya’, cabezas del viejo cartel del norte del Valle, que llegaron a vivir al exclusivo condominio de Cerritos, en la periferia de Pereira.



Sin embargo, fuentes en terreno le dijeron a EL TIEMPO que la masacre de la semana pasada está vinculada a un falso plan de pacificación, conectado de manera directa con las elecciones regionales del 29 de octubre.

El mensaje y el error

EL TIEMPO tuvo acceso a información según la cual la orden de matar a 'Berny' fue dada por un viejo aliado de 'la Cordillera' y la razón: dos de los actuales cabecillas no han acatado un mensaje que les llegó desde Medellín.



"Desde hace semanas se envió el mensaje desde una cárcel que la intensidad del conflicto debe bajar en la región, al igual que la presión sobre algunos candidatos para mostrar una pacificación de 'la Cordillera' y clasificar dentro de los parámetros de la oficina del Comisionado de Paz. Pero no ha pasado ni lo uno ni lo otro", le dijo a este diario una fuente enterada.



Y agregó que pueden venir nuevas masacres porque no estaba previsto que Diego Fernando Ramírez, 'Osama' estuviera con 'Berny' y muriera en medio de la balacera.



"El operativo lo armó 'el Burro', amigo de 'Osama'. Por ese error, ya hay varios escondidos en Medellín y otros, sacando a la familia hacia Argentina", explicó la misma fuente.



Y aseguró que el tema también está relacionado con el episodio que se vivió en las elecciones Presidenciales de 2022, cuando se habló de un plan para atentar contra en entonces candidato Gustavo Petro.

Alias Macaco, se refirió a la masacre de Pereira. Foto: Archivo particular

Alias 'el alcalde de la noche'

La información disponible señala que 'Berny' -miembro de una familia adinerada de la región- era el encargado de 'voltear' (para el plan de pacificación) a dos poderosos cabecillas de 'la Cordillera'.



"Uno de ellos es el llamado 'alcalde de la noche' en Pereira. Nada se hace sin que él lo autorice. Él manda en el hampa mientras las autoridades duermen. Y aseguran que ahora está manejando un caudal electoral importante que va a influir en las elecciones del 29", agregó un investigador.



Hasta ahora, no hay procesos judiciales abiertos en su contra. pero sí datos que señalan que es el mismo al que las autoridades señalan como 'don A' o 'Diego Pereira', quien quedó al mando de 'la Cordillera' junto con un poderoso empresario.

El factor 'Macaco'

Comunicado ala opinión pública de Carlos Mario Jiménez "Alias Macaco" Foto: Archivo particular

Tras la masacre, el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco -quien está ofreciendo "verdad' del paramilitarismo, a través de la Cancillería- tomó distancia de lo sucedido.



"Con respecto a las informaciones que circulan en distintos medios de comunicación y que me vinculan con la organización 'la Cordillera', quiero aclarar a la opinión pública lo siguiente: Que no hago parte de La Cordillera ni de ninguna organización al margen de la Ley. Como es de conocimiento público, hice parte del Estado Mayor de las AUC y comandé el Bloque Central Bolívar", se lee en la carta de 'Macaco' conocida por EL TIEMPO.



Y agrega: "Me desmovilicé en diciembre de 2005, convencido del proceso adelantado con el Estado colombiano. Sin embargo, fui extraditado en mayo de 2008 a los Estados Unidos donde purgué 13 años de cárcel efectiva. Nunca volví a hacer parte de ninguna organización al margen de la ley desde mi desmovilización. De hecho, cuando nos desmovilizamos como Autodefensas Unidas de Colombia no existía 'la Cordillera' ".

'Fue un accidente'

Por su parte, un allegado a 'Macaco' también desmintió que un incidente ocurrido en Dosquebradas (Risaralda), un día antes de la masacre, fuera un atentado contra Roberto Jiménez, su hermano, quien aspira a la alcaldía de ese municipio de donde son oriundos.



Un carro con publicidad de la campaña terminó estrellado. Y aunque hay un video de una persona que se identifica como miembro de la campaña, en el que graba a una de las pasajeras diciendo que recibieron dos disparos en el panorámico, 'Macaco' hizo saber que se trató de un accidente de tránsito.



Sobre la masacre en Pereira, las autoridades saben que puede ser inminente una respuesta de la mafia.

