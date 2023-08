De manera reservada, avanza la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Andrés Ricci, el señalado asesino de Luz Mery Tristán, la campeona mundial de patinaje de los 90 quien murió el sábado en la noche tras recibir impactos de bala de su pareja.



El domingo en la noche, como lo informó EL TIEMPO, quedó legalizada la captura de Ricci, quien fue encontrado en alto estado de alicoramiento al lado del cadáver y con un arma en sus manos.

Andrés Ricci no aceptó cargos. Foto: EL TIEMPO

Roberto Antonio Beltrán Torres, abogado de Ricci, aseguró que su cliente está "arrepentido" y, en cuanto a su salud, resaltó que está enfermo y en lista de espera para un trasplante de corazón.



Sin embargo, cuando el juez del caso le preguntó a Ricci si aceptada los cargos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas, dijo que no.



Para investigadores judiciales es claro que se trata de una estrategia de la defensa para entrar a negociar con la Fiscalía, obtener algún tipo de beneficio y poder rebajar los 40 años de cárcel que le esperan.

"Fue encontrado en flagrancia con el arma en la mano y en la audiencia de legalización de allanamiento y captura aceptó que la había matado", señaló una fuente enterada.

Luz Mery Tristan junto a su pareja Andrés Gustavo Ricci García Foto: Foto: Suministrada

¿Antecedentes violentos?

Pero para allegados a Tristán se trata de una persona con antecedentes de agresión psicológica y maltrato que debe recibir el peso de la ley. Se verifica información relacionada con otros episodios que prueben que la conducta de Ricci era reiterativa.



Por eso, pedirán que se evalúe su verdadero estado de salud, por parte de Medicina Legal, para pedir la medida de aseguramiento que corresponda.



Según se sabe, en abril pasado Tristán y Ricci retomaron su relación y planeaban casarse en octubre.

¿Qué dijo el abogado?

"Con un dolor infinito, con una tristeza que no la puedo medir, con una vergüenza, con un arrepentimiento. Ellos iban para los Estados Unidos mañana, ellos se iban a casar en octubre. Eso es lo que es público, lo que yo le puedo decir. Aquí no hay sino dolor para dos familias", manifestó el abogado de Ricci al noticiero de Telepacífico.



En cuanto al avance del proceso en su contra, Beltrán destacó que buscarán un preacuerdo: "La defensa mientras esté a mi cargo buscará un preacuerdo dentro de lo que el código penal nos permite. La autoría material no es algo que esté en discusión en este momento, todo preacuerdo usualmente implica un reconocimiento de responsabilidad, pero eso es un proceso largo que apenas va a empezar".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

