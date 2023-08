EL TIEMPO estableció en primicia que la Fiscalía acaba de ser notificada de una decisión de fondo dentro de la investigación por el crimen de Luz Mery Tristán a manos de su pareja, el empresario Andrés Ricci.



(Lo invitamos a leer: Exclusivo: los audios de Luz Mery Tristán hablando del hombre señalado de asesinarla)



Este último, cercano a poderosas familias del Valle, fue imputado por feminicidio agravado y porte ilegal de armas. Y en evidencia probatoria que EL TIEMPO ha revelado en primicia se han conocido audios de la propia Tristán donde habla de un comportamiento celópata.

Facebook Twitter Linkedin

Así quedó la entrada a la habitación donde estaba de Luz Mery, tras discusión con Andrés Ricci. Foto: EL TIEMPO

Y si bien la defensa de Ricci venía explorando un acuerdo con la Fiscalía, que quedó cerrado por el ente acusador, este diario estableció que el penalista que lo representaba ya no va más dentro del proceso.



Se trata de Roberto Beltrán quien salió a manifestar que su cliente no tenía antecedentes y que los permisos de porte de las armas que se encontraron en la casa estaban vencidos y no era un arsenal.



(Le puede interesar: Lo que ya había denunciado la exesposa del señalado asesino de Luz Mery Tristán)



"Al ciudadano le fueron imputados los cargos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas. El señor tenía dos armas convencionales y tres armas traumáticas. Las armas convencionales tenían salvoconductos, pero estaban vencidos, lo que lo hace sujeto del delito de porte ilegal de armas en grado de tenencia o conservación. No tenía un arsenal como han querido reflejar", explicó el penalista.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Ricci no aceptó cargos. Foto: EL TIEMPO

'Compromisos laborales'

En los últimos minutos el abogado Beltrán emitió un comunicado en el que señala:



"Comedidamente manifiesto que he presentado renuncia a la Defensa del caso en referencia. Deseo manifestar que esta Representación se ha llevado a cabo con el profesionalismo, la ética, lealtad procesal, transparencia y rigor que la profesión exige.

Como es mi acostumbrado proceder, ofrecí a la Fiscalía General de La Nación y al Cuerpo Técnico de Investigación todas las facilidades a mi alcance para el desarrollo de su labor judicial. De la misma manera ante los Jueces de Garantías, me abstuve de presentar tecursos o solicitudes que pudiesen afectar el cabal desarrollo de este caso", dice un comunicado.



Y agrega: "Sin embargo, debido a compromisos laborales en procesos que adelanto en los Estados Unidos y otros países, que requieren de toda mi atención y presencia, me veo en la imperiosa necesidad de renunciar como Abogado Defensor en este proceso.

La relevancia, sensibilidad y trascendencia de este caso son evidentes. Es precisamente por el reconocimiento de su importancia que he decidido dar un paso al costado, permitiendo que Andrés Gustavo Ricci García cuente con un nuevo Apoderado que cuente con la disponibilidad que este proceso demanda".

EL TIEMPO reveló fotos que muestran cuatro impactos de bala a la altura baja de la chapa de la puerta de ingreso de la habitación de Tristán.



"Lo que se sabe es que el cuerpo de la señora Tristán se encontró al otro lado de la puerta, con un impacto de bala que le perforó la aorta y le causó la muerte", señaló un investigador en diálogo con EL TIEMPO. Y agregó que uno de los pies de Tristán estaba apoyado en la cama, al parecer impidiendo que la puerta fuera abierta.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



La expatinadora esperaba viajar a Estados Unidos con Ricci y luego a Bogotá para ver el vestido de novia. El matrimonio Ricci-Tristán estaba programado para el 16 de octubre próximo y a este asistirían varios familiares que sabían que la expatinadora ya había sido golpeada por su pareja y que había buscado incluso ayuda psicológica.



El empresario fue trasladado a la cárcel de Jamundí, a pesar de alegar que tiene una complicación cardíaca y que espera un trasplante.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook