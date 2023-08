La defensa de la familia de Luz Mery Tristán, viene recogiendo información con la que busca afianzar la imputación de la Fiscalía de que el empresario Andrés Gustavo Ricci debe responder por feminicidio y no por un homicidio agravado accidental.



EL TIEMPO ya reveló en exclusiva audios en donde la propia Tristán, de 60 años, se refiere a la 'celopatía' y episodios de 'explosión' del hombre con el que iba a contraer matrimonio el próximo 16 de octubre.

De hecho, los mensajes dejan en evidencia que ella había pedido ayuda de una psicóloga y de otras personas que sabían que al menos en una ocasión había sido golpeada.



La exesposa

La exesposa señaló que había sido maltratada y que se había divorciado del empresario. Foto: Archivo Particular

En medio de las pesquisas se recuperaron dos mensajes de María del Pilar Jaramillo Ruiz, una exreina del Meta que se separó de Ricci hace unos años.



En diciembre de 2017 y aduciendo la campaña 'No es Hora de Callar' Jaramillo escribió: "Lo único que se le ocurrió fue decirle a mi abogada que lo único que me importaba era la plata, es alguien muy rico y ahí dice que no me toco nada, el que quiera leer. (Sic) Aparte de eso me amenazó que su novia me iba a demandar, por ponerla en las redes, la verdad todo esto lo estoy haciendo porque siempre me quede callada, estamos acostumbrados a la violencia desde siempre".



Y agregó: "Él me pego muchas veces, me prohibía salir con mis amigas, y yo, que es lo peor de todo, lo permitía. Me trataba de perra, recibí mucho maltrato de parte de él y yo lo permití, llevo cinco meses tomando pastillas antidepresivas y tratando de recuperarme, la historia no viene solo de él, yo he sido muy falta de amor propio y he buscado que me lo den afuera, y no me he sabido relacionar, me quede callada porque siempre pensé que él podía cambiar, le tuve miedo lo sentí poderoso, no lo juzgo porque él también tuvo su vida difícil y siempre seguimos los ciclos, cada uno da lo que tiene en su corazón, yo he sabido de más maltratos y no solo conmigo, yo decidí dejarlo la última vez porque casi me mata y encima de eso me quería hacer sentir culpable".

La exesposa de Andrés Ricci hizo graves señalamientos en redes en 2017. Foto: Archivo Particular

En el escrito de Jaramillo también se lee: "Yo estoy muy dolida, siempre hay alguien que llega y habla públicamente como yo, me había metido a muchos grupos para leer lo que las mujeres contaban y yo pensé que no le podía nunca hacer esto a él, porque ha sido tan grande mi amor, que como lo iba a dañar, pero a él si no le importo dañarme. Y lo que hoy ya me sentí decidida fue con la amenaza de demanda y además que diga que lo único que quiero es el dinero. ¿Me pregunto cuál dinero?".



Además: "Obvio estoy ofendida, pero estoy más ofendida conmigo y ya no quiero quedarme más callada y tampoco quiero hacerme la víctima de nadie, y seguir permitiendo que por guardar una “imagen” de no sé qué (...) permitir que los hombres hagan lo que quieran y abusen de su poder y dinero y personas con tanta falta de personalidad como yo. (Obviamente, eso ha cambiado). Gracias a estas experiencias.#NoEsHoraDeCallar lo siento Andrés Gustavo Ricci García. Ya no me importan las consecuencias yo sé de qué eres capaz, pero ya no te tengo miedo".

¿Qué dice la defensa?

EL TIEMPO se comunicó con el apoderado del empresario, en manos del penalista Roberto Antonio Beltrán Torres, quien aseguró que la defensa de su cliente la ejercerá ante estrados judiciales y ante la Fiscalía.



Los mensajes de Jaramillo permanecen intactos en las redes y ya fueron recuperados por personas cercanas a Luz Mery Tristán que los allegaran al expediente.



EL TIEMPO buscó a la abogada de Jaramillo, pero al cierre de esta edición no había respondido.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

¿Ha sido víctima de violencia de género?

Las violencias de género muchas veces son difíciles de reconocer. Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, comuníquese con la línea nacional 155.