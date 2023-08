Una llamada de menos de cinco minutos alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre “bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas” que acababa de asesinar a su pareja en la lujosa casa número 6 del conjunto privado El Mameyal, ubicado en las afueras de Cali (Valle).



Eran las 8:30 de la noche del sábado 5 de agosto y, según el informante, se trataba de un caso de connotación nacional por la identidad de la víctima y de su poderoso victimario.

El lujoso inmueble de dos niveles donde residía la patinadora está ubicado en el conjunto residencial Mameyal, del barrio Bella Vista, Cali. Foto: Foto: Suministrada por las autoridades

Luz Mery Tristan junto a su pareja Andrés Gustavo Ricci García Foto: Foto: Suministrada

Las autoridades pidieron de inmediato que se tramitara una orden de registro y allanamiento al lugar. Para ese momento, ya habían verificado que allí residía el empresario Andrés Gustavo Ricci Díaz con la conocida expatinadora Luz Mery Tristán, su pareja sentimental.



Sin embargo, solo pudieron ingresar a la lujosa residencia dos horas y media después a pesar de que el informante les aseguró que allegados a la víctima decían que Ricci (de 58 años e importador de llantas) estaba haciendo maniobras para ocultar el cadáver y destruir evidencia.

Uno de los salones que tiene la casa donde residía Luz Mery Tristán. Foto: Foto: Suministrada por las autoridades.

Los nuevos hallazgos

Luz Mery Tristán, expatinadora. Foto: Instagram: @luzmerytristan

Este fue el inicio judicial de un asesinato que tiene conmovido al país y que, para la Fiscalía, es el feminicidio agravado de una querida exdeportista que en los 90 le trajo gloria a Colombia en el patinaje mundial.



Por involucrar a un empresario cercano a poderosos personajes del Valle, y por temas de reserva, es poco lo que ha trascendido de la investigación.



EL TIEMPO, sin embargo, reveló audios de voz de la propia Luz Mery (de 60 años) hablando de un cuadro de celotipia de su prometido con quien se iba a casar el 16 de octubre próximo.

Otra de las vainillas quedó en uno de los muebles del salón que antecede la habitación donde quedó el cuerpo de la deportista. Foto: Foto: Suministrada por las autoridades.

Amigos y allegados le rindieron homenaje a Tristán. Foto: Juan Pablo Rueda

“No sé qué es lo que le genera a él ese estallido en un momento dado y son los h.p. celos, la celopatía. Pero bueno, voy a escribirle algo lindo, pero me ayudas, porque quiero llegarle al corazón”, se escucha en uno de los mensajes a una amiga.



Además, este diario dio a conocer la autopsia de Tristán, en donde el médico forense dice que un proyectil le perforó la aorta y en que los nudillos de sus dedos mostraban signos de lucha y defensa. También, que tenía un hematoma en uno de sus párpados.



Pero un informe confidencial, al que EL TIEMPO tuvo acceso en primicia, revela fotos y descripciones de lo que miembros de policía judicial hallaron en la escena del crimen. Al parecer, Tristán alcanzó a enviar algún tipo de alerta porque el informante estaba enterado de la posibilidad de que Ricci intentara enfrentarse a las autoridades o quitarse la vida.

Audio: Luz Mery Tristán 1 Este es uno de los audios de Luz Mery Tristán en poder de las autoridades. El audio embebido no es soportado

Esta es otra de las habitaciones de la lujosa propiedad donde fue asesinada Luz Mery Tristán. Foto: Suministrada por autoridades

El dedo en el disparador

El ingreso a la residencia se dio a las 11 de la noche de ese mismo sábado y los investigadores tuvieron que saltar el portón plateado al no recibir respuesta a los llamados iniciales para que alguien abriera.



Algunos empezaron por inspeccionar la zona de piscina, jardines y parqueo, en donde hallaron una camioneta marca Lexus LX570 de color blanco, de placas BUZ-636 de Perú. Además, tres automóviles y otra camioneta de alta gama.



Otros, mientras tanto, ingresaron a las habitaciones.

En el parqueadero de la casa estaba camioneta marca Lexus LX570 blanca, de placas BUZ-636 de Perú. Foto: Suministrada por autoridades.

En ese momento, un patrullero de apellido Cardona alertó que había un hombre dormido en una cama, con un arma en la mano derecha con el dedo índice en el disparador.



Según el informe reservado al que EL TIEMPO tuvo acceso en primicia, al intentar controlar a Ricci, el arma se disparó sin que impactara a nadie.

Una de las armas es una pistola marca Heckler & Koch, calibre 7,65 mm incautadas a Andrés Ricci. Foto: Foto: Suministrada por las autoridades

El empresario vestía una camiseta blanca de manga larga y unos jeans. Tras identificarse, señaló otra de las armas que estaba en la habitación y manifestó que había matado a su pareja.



“Dijo que ella se encontraba en una de las habitaciones para huéspedes ubicadas en el segundo piso”, confirmó una fuente enterada.

Así quedó la puerta de la habitación donde se escondió Luz Mery Tristán. Foto: Suministrada por autoridades

El yerno y la abogada

Cuando las autoridades estaban haciendo la inspección a la residencia, llegaron una abogada vecina y un hombre que se identificó como el yerno de Ricci.



Ellos acompañaron al empresario a hacer entrega de las cinco armas que tenía en el lugar (dos de ellas traumáticas) y a llevar a los investigadores a la habitación donde estaba Tristán.



“La puerta estaba cerrada. Se encontró en la parte interna, detrás de la puerta, el cuerpo sin vida de una mujer con un impacto de bala que le atravesó la pijama de camisa y pantalón cortos de color azul oscuro”, dijo otra fuente.

Habitación donde se encontró el cuerpo sin vida de la deportista. Foto: Suministrada por autoridades.

El mensaje y las pruebas

Además de tres vainillas y dos proyectiles de color dorado, se entregó como evidencia un sobre de manila con un mensaje escrito.



“Solo si nos pueden velar a los dos en la sala en la que velaron a mi mamá (sic) nos queríamos ir no lo entenderán”.



La Fiscalía busca establecer si se trata de una coartada que estaba armando Ricci para que no lo señalaran del homicidio y si la caligrafía pertenece o no al empresario.

Esta carta fue encontrada en una de las mesas de la casa, a pocos metros del cadáver de Luz Mery Tristán. Foto: Suministrada por autoridades

Los vacíos del caso

En el informe se asegura que Ricci fue enviado a la Clínica Valle de Lili para su valoración médica y por una afección cardiaca. Pero no se indica si resultó positivo para pruebas de alcohol o de sustancias psicoactivas.



Este punto se está verificando por parte de las autoridades que, además, cruzan los informes balísticos con la necropsia.



Como lo informó EL TIEMPO, el cuerpo de Luz Mery Tristán estaba en el piso y uno de sus pies, apoyado en la cama, al parecer evitando que la puerta fuera abierta.

Numeradores balísticos que indican donde quedaron dos de las vainillas. Foto: Foto Suministrada por las autoridades.

En las fotos del lugar, a las que accedió este diario, se ven cuatro impactos de bala en la puerta de la habitación. Y todo indica que uno de ellos mató a Tristán.



Pero el informe señala que hubo más disparos. En uno de los baños se encontraron dos vainillas de color dorado en el piso de madera y más adelante se halló otra. En el informe se habla, además, de “plomos de color dorado en uno de los clósets y en un entrepaño”.

Una de las puertas del closet también tenía impactos de bala. Foto: Foto: Suministrada por las autoridades

El celular de Tristán

Debajo del cuerpo de la expatinadora se encontró su celular, de forro morado.



La Fiscalía revisa los últimos mensajes, grabaciones y llamadas que hizo.



Ricci –cuyo abogado defensor, Roberto Beltrán, renunció en las últimas horas– ha enviado mensajes de que está arrepentido y les ha pedido perdón a las familias.

El celular de Luz Mery Tristán, en manos de las autoridades, fue encontrado junto a su cuerpo. Foto: Suministrada por autoridades

Algunos de los elementos encontrados en la inspección a la casa de Luz Mery Tristán. Foto: Suministrada por autoridades

Allegados dicen que intentará demostrar que no fue un feminicidio agravado, sino un homicidio agravado. Sin embargo, las declaraciones de una de sus exesposas –que reiteran un cuadro de maltrato por parte de Ricci– juegan en su contra.



Además, están las declaraciones de la familia de Luz Mery Tristán, que asegura que ya había sido golpeada en dos ocasiones y que, incluso, había buscado ayuda psicológica.



El ente acusador ya cerró las puertas para cualquier tipo de acuerdo con el señalado asesino, y los fiscales del caso están listos a llevarlo a juicio y pedir la máxima pena para Ricci (45 años de cárcel), quien permanece en un calabozo de la cárcel de Jamundí (Valle).

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

