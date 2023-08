Una serie de fotos y un acta reservada de lo que sucedió el pasado sábado 5 de agosto, sobre las 8:30 de la noche, en la casa 6 del conjunto residencial Mameyal, del barrio Bella Vista, en Cali, Valle, son piezas clave dentro de la investigación del crimen de Luz Mery Tristán y que la Fiscalía no duda en calificar como un feminicidio.



Tal como lo reveló EL TIEMPO en primicia, en el informe se asegura que cuando la Policía judicial llegó al lugar, Andrés Gustavo Ricci, el señalado asesino, se encontraba dormido con un arma en una de sus manos y el dedo índice en el gatillo. También que se encontró una nota cuya autoría investiga la Fiscalía.

Numeradores balísticos que indican donde quedaron dos de las vainillas. Foto: Foto Suministrada por las autoridades.

“Solo si nos pueden velar a los dos en la sala en la que velaron a mi mamá (sic) nos queríamos ir, no lo entenderán”, se lee en el mensaje hallado -escrito a mano- en un sobre de manila, que ahora los investigadores analizan para determinar si la caligrafía pertenece o no al empresario.



El crimen y lo que estaba ocurriendo en la casa número 6 fue denunciado por un hombre que no ha sido identificado, pero que la Policía lo califica como de alta confiabilidad y credibilidad.



Además, le dijo a la Policía que se trataba de un caso de connotación nacional por la identidad de la víctima y de su poderoso victimario.

Esta carta fue encontrada en una de las mesas de la casa, a pocos metros del cadáver de Luz Mery Tristán. Foto: Suministrada por autoridades

El informante advirtió a las autoridades la urgencia de su llegada a la residencia de la patinadora, toda vez que había un alto grado de probabilidad de que Ricci se quitara la vida y alterara la escena del crimen o que se enfrentara con las autoridades, al momento de sentirse descubierto.



De hecho, la Policía señala que la fuente funge "como colaborador de las autoridades" y fue quien confirmó que en el inmueble podría estar una persona sin vida, además de elementos probatorios para el caso de la referencia.

Habitación donde se encontró el cuerpo sin vida de la deportista. Foto: Suministrada por autoridades.

Todo indica que, al parecer, la deportista, antes de ser asesinada, se habría comunicado con una persona cercana a la familia que fue quien le entregó la información a la fuente que se comunicó con las autoridades.



En efecto, EL TIEMPO accedió en exclusiva a varias de las fotografías y en una de las imágenes se puede ver que debajo del cuerpo de la patinadora se encontró su celular, de forro morado.



Ahora, la Fiscalía revisa los últimos mensajes, grabaciones y llamadas que hizo.

Luz Mery Tristán, expatinadora. Foto: Instagram: @luzmerytristan

En las fotos del lugar donde se registró el crimen, también se ven cuatro impactos de bala en la puerta de la habitación. Y todo indica que uno de ellos mató a Tristán.



El informe, además, señala que hubo más disparos. En uno de los baños se encontraron dos vainillas de color dorado en el piso de madera y más adelante se halló otra. En el informe se habla, además, de “plomos de color dorado en uno de los clósets y en un entrepaño”.



Todos esos elementos, junto a los audios que EL TIEMPO reveló en exclusiva, hacen parte de las pruebas con las que la Fiscalía busca llevar a juicio al poderoso empresario Ricci García.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

