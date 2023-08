La Fiscalía avanza en la investigación en contra del poderoso empresario Andrés Gustavo Ricci García, señalado de haber asesinado la madrugada del sábado 5 de agosto contra Luz Mery Tristán, su actual pareja y otrora campeona mundial de patinaje.



Además de los elementos materiales probatorios que se encontraron en la escena del crimen, una lujosa casa en las afueras de Cali, los investigadores recogen testimonios y evidencia que demostrarían que se trató de un feminicidio agravado.

Andrés Gustavo Ricci García fue imputado como presunto autor del feminicidio de Luz Mery Tristán. Foto: Fiscalía General de la Nación

Tal como este diario lo ha venido informando, allegados a Tristán han declarado ante la Fiscalía y entregado información relevante



"Mostraron eventos de malos tratos, abusos psicológicos y celopatía", le dijo a EL TIEMPO una persona enterada del caso que estuvo en una de las declaraciones.



Y si bien Roberto Antonio Beltrán Torres, abogado de Ricci, aseguró que su cliente está "arrepentido" y buscan negociar con la Fiscalía, un puñado de audios que la propia Tristán grabó en los últimos días serían determinantes dentro del proceso que el ente acusador espera llevar a juicio.

'No se que es lo que le genera a él ese estallido'

Luz Mery Tristán, expatinadora. Foto: Archivo particular

En efecto, dentro de la información recaudada la Fiscalía tiene en sus manos varios audios que Tristán le envió a allegados sobre lo que estaba ocurriendo y habla claramente de "celopatía", “estallidos” y “medicación”.



EL TIEMPO accedió en exclusiva a los mensajes de la propia Tristán en los que manifiesta su preocupación porque tenían que viajar a ver el vestido de novia y a una cita con el cardiólogo en medio de una supuesta crisis.

Audio 1

Audio: Luz Mery Tristán 1 Este es uno de los audios de Luz Mery Tristán en poder de las autoridades. El audio embebido no es soportado

"Bueno, mañana le escribo un mensaje y le digo: 'Hola mi amor, ¿cómo amaneciste?'. Quería ponerle eso. ¿Cómo lo lees?, como el tema de que no se vaya para la calle, que ya lo habíamos hablado, porque eso ya había sucedido. Y él me encontraba aquí y cuando yo hablaba con él. A él le parte el alma cuando yo lloro, pero yo lloro es de tristeza de que haga esas cosas y que no sé qué es lo que le genera a él ese estallido en un momento dado y son los hp celos, la celopatía. Pero bueno, voy a escribirle algo lindo, pero me ayudas, porque quiero llegarle al corazón. Le quiero decir que su casa no está allá, sino acá, que yo lo estoy esperando, que ya lo habíamos hablado varias veces…" se escucha en uno de los audios que EL TIEMPO obtuvo en exclusiva.



Y añade: "Algo que le llegue al corazón para que se regrese. Él tiene cita el lunes con el cardiólogo, yo se la conseguí, estaba parea tres o cuatro meses. Pero bueno… el martes nos vamos para ver el vestido de novia en Bogotá".

Audios dos

Audio: Luz Mery Tristán 2 En este audio la deportista habla de que ella sería la adición de Andrés Ricci. El audio embebido no es soportado

"No sé si de pronto él va a aceptar esto, pero lo voy a ir llevando con calma, negra, con calma. Él está dispuesto, pero yo sé que Andrés no es de las personas que necesita presión. Vamos a ver si de pronto en el camino, ya que esto le sirvió a él porque lo he notado ansioso, pero igual diciéndome que no puede vivir sin mí, de pronto yo soy como su adicción o su obsesión como él también será para mí", señalaba Tristán.



La Fiscalía tiene otro material probatorio clave.

La patinadora, que impulsaba un semillero de deportistas en Cali, incluso dice que habló con una psicóloga en busca de consejos para manejar varios episodios.



"Toda esta información se va a valorar y se presentará en la etapa de juicio", señaló una fuente enterada.

¿Qué dice la defensa?

EL TIEMPO se comunicó con el penalista Beltrán quien manifestó que su cliente no tenía antecedentes y que los permisos de porte de las armas que se encontraron en la casa estaban vencidos y no era un arsenal.



"Al ciudadano le fueron imputados los cargos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas. El señor tenía dos armas convencionales y tres armas traumáticas. Las armas convencionales tenían salvoconductos, pero estaban vencidos, lo que lo hace sujeto del delito de porte ilegal de armas en grado de tenencia o conservación. No tenía un arsenal como han querido reflejar", explicó el penalista.



Y agregó: "El señor Ricci García no tenía antecedentes ni anotaciones por conducta alguna. La no aceptación de cargos no es un alegato de inocencia, de la misma manera que la detención preventiva no es una condena. Esto es una tragedia que ha traído dolor irreparable y un daño no menos grande para otra".

La respuesta sobre los audios

Andrés Ricci no aceptó cargos. Foto: EL TIEMPO

Sobre los audios en los que la propia Tristán habla de un cuadro de celotipia, respondió: "Son muchas las especulaciones que han corrido en las últimas horas, se ha mencionado con vehemencia un carácter celoso sin que exista un dictamen psiquiátrico que dictamine una celopatía o algo así".



Y recalcó que la salud de su cliente es delicada: "Está en lista de espera para trasplante de corazón (...) el proceso va a iniciar una etapa instructiva, la Fiscalía puede conceder o no un preacuerdo. Aún es temprano para formalizar la terminación del proceso de esa manera. Que tenga un proceso ajustado a derecho, a las normas preexistentes es lo que se busca. Defender no siempre es defender la inocencia. Otras veces es que se aplique la pena justa conforme a derecho".

