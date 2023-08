El crimen de Luz Mery Tristán, la campeona mundial de patinaje colombiana en los 90, tuvo el lunes, a las 9:30 de la noche, un nuevo capítulo judicial luego de que el juez del caso accedió a que el señalado asesino fuera a prisión intramural.

​

(Lo invitamos a leer: Atención: señalado asesino de Luz Mery Tristán no acepta cargos, defensa busca negociar)



Se trata de Andrés Ricci quien fue sorprendido al lado del cadáver con un arma en la mano y en la audiencia de legalización de captura y allanamiento admitió haber disparado en contra de Tristán, con quien tenía planeado casarse en octubre próximo.

La defensa del influyente empresario -que ha tenido como parejas a miembros de poderosas familias políticas del Valle- empezó a hablar de un principio de oportunidad con la Fiscalía para obtener beneficios legales.



Por eso, aunque ya admitió su culpabilidad, en la audiencia de imputación de feminicidio agravado y porte ilegal de armas, no aceptó cargos.



(Le podría interesar: Exclusivo: los dos oficiales entrenados por la DEA capturados por nexos con la mafia)



Sin embargo, altas fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL TIEMPO que se cuenta con el suficiente "acervo probatorio" contra el empresario Ricci, por lo que "esta cerrada cualquier posibilidad de negociación".



En esa línea, el objetivo es llevar a "Ricci a juicio y lograr la condena, pediremos la máxima condena. La instrucción es seguir el proceso adelante".

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Gustavo Ricci García fue imputado como presunto autor del feminicidio de Luz Mery Tristán. Foto: Fiscalía General de la Nación

Los audios

EL TIEMPO estableció en primicia que en el caso de Tristán no solo se cuenta con el arma usada para quitarle la vida, con las huellas de Ricci, y su propio testimonio.



Además, se descarta de entrada que se trate de un accidente o de otro escenario diferente al de un feminicidio.



(Además: Las 48 horas que llevaron a Nicolás Petro a estallar contra la campaña del Presidente)



Horas antes de las audiencias allegados a la expatinadora, de 60 años, entregaron testimonios y evidencias de un maltrato psicológico y físico previo y de antecedentes de violencia que hoy son verificados por las autoridades.



"Se aportaron unos audios de la propia Luz en los que queda en evidencia lo que venía ocurriendo", señaló una fuente enterada. Y agregó que a viva voz le narró a un tercero el miedo que estaba sintiendo.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Ricci no aceptó cargos. Foto: EL TIEMPO

De hecho, se verifica si en una ocasión fue golpeada; y si era cierto que tenía prohibido hablar en público con algunas personas y si Ricci ha recibido tratamiento en Cuba para superar problemas y adicciones.



(También: Caso Nicolás Petro: las visitas a Palacio y contratos de Euclides Torres que rastrean)



En el caso de Tristán, el empresario fue capturado en alto estado de alicoramiento.



Según su defensa, sin embargo, habría espacio para negociar.

"Con un dolor infinito, con una tristeza que no la puedo medir, con una vergüenza, con un arrepentimiento. Ellos iban para los Estados Unidos mañana, ellos se iban a casar en octubre. Eso es lo que es público, lo que yo le puedo decir. Aquí no hay sino dolor para dos familias", manifestó el abogado de Ricci al noticiero de Telepacífico.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Y antes de que la Fiscalía se pronunciara agregó: "La defensa mientras esté a mi cargo buscará un preacuerdo dentro de lo que el código penal nos permite. La autoría material no es algo que esté en discusión en este momento, todo preacuerdo usualmente implica un reconocimiento de responsabilidad, pero eso es un proceso largo que apenas va a empezar".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook