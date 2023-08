La Fiscalía General sigue recaudando elementos materiales probatorios para llevar a juicio al poderoso empresario Andrés Gustavo Ricci García por el feminicidio agravado de Luz Mery Tristán, la otrora campeona mundial de partinaje colombiana.



A los audios, revelados en exclusiva por EL TIEMPO, en los que la propia Tristán habla de un comportamiento celópata de Ricci y de explosiones de carácter, se están uniendo otros elementos clave.

María del Pilar Jaramillo, exesposa de Andrés Gustavo Ricci. Foto: Archivo Particular

Uno de estos son las declaraciones de María del Pilar Jaramillo Ruiz, exesposa de Ricci, que difundió en redes en 2017 y siguen publicadas.



“Él me pegó muchas veces, me prohibía salir con mis amigas, y yo, que es lo peor de todo, lo permitía. Me trataba de perra, recibí mucho maltrato de parte de él y yo lo permití. Llevo cinco meses tomando pastillas antidepresivas y tratando de recuperarme (...) decidí dejarlo la última vez porque casi me mata”, escribió.



Además, se suma la necropsia de Tristán, revelada por EL TIEMPO, en la que se advierte que murió por una hemorragia masiva en su aorta por la perforación de una bala.



Así mismo, que presentaba un hematoma en el párpado superior derecho y otros en los nudillos de los dedos de su mano izquierda. Estos últimos, para el médico forense, están relacionados con signos de lucha o defensa.

Los impactos de bala en la puerta

Luz Mery Tristán, expatinadora. Foto: Archivo particular

Ahora, este diario tuvo acceso exclusivo a un nuevo dictamen en donde se señala que Ricci accionó en varias ocasiones una de las armas que tenía en su vivienda con el salvoconducto vencido.



La atención de los investigadores se centra en la puerta de ingreso a la habitación de Luz Mery. Este diario obtuvo una serie de fotos en las que se muestran cuatro impactos de bala a la altura baja de la chapa.



"Lo que se sabe es que el cuerpo de la señora Tristán se encontró al otro lado de la puerta, con un impacto de bala que le perforó la aorta y le causó la muerte", señaló un investigador en diálogo con EL TIEMPO.

'Un pie en la cama'

Y agregó que uno de los pies de Tristán estaba apoyado en la cama, al parecer impidiendo que la puerta fuera abierta.



La expatinadora esperaba viajar a Estados Unidos con Ricci y luego a Bogotá para ver el vestido de novia. El matrimonio Ricci-Tristán estaba programado para el 16 de octubre próximo y a este asistirían varios familiares que sabían que la expatinadora ya había sido golpeada por su pareja y que había buscado incluso ayuda psicológica.



El empresario, cercano a poderosas familias políticas del Valle, fue trasladado a la cárcel de Jamundí, a pesar de alegar que tiene una complicación cardíaca y que espera un trasplante.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

