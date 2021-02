Lupa a decenas de bienes de la mafia asignados a reputado expolicía

Durante más de siete años, Herles Ariza Becerra ha aparecido como la cabeza de una especie de ‘miniholding’ de bienes incautados a la mafia y a corruptos como los primos Nule.



Además de edecán de un expresidente, Ariza es administrador de empresas, experto en investigación criminalística y tiene estudios hasta en Harvard. Y por su hoja de vida fue elegido entre los 60 depositarios de bienes de la mafia cuando la opaca Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) entró en liquidación.



(Lo invitamos a leer: El valioso narcolote que permanecía ‘oculto’ en Bogotá)

Desde hace 6 años está liquidando cuatro de las ‘joyas’ de Enilce López, alias la Gata (Aposmar, Uniapuestas, Unicat y Aposucre), que en los libros reportan activos por 30.000 millones de pesos. Y también apareció como liquidador de Kapital Energy, una de las firmas ligadas a los Nule.



(Le puede interesar: Lupa a firma de helicópteros que ligaron con el ‘Ñeñe’ Hernández)

EL TIEMPO estableció que le aparecen asignadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) siete sociedades activas, una decena en liquidación y 220 bienes muebles e inmuebles.

De hecho, en la SAE algunos consideran al expolicía una especie de ‘cacao’ de los narcobienes.



(En contexto: Atención: oro de las Farc se vendió en $ 40.630 millones de pesos) Pero a finales de 2020, un anónimo llegó a la Contraloría General, mencionando al depositario y advirtiendo sobre una concentración atípica de bienes. Además, supuestas anomalías en su manejo.

Herles Ariza Becerra Foto: Archivo Particular

Anónimo y ‘error técnico’

Una de ellas es una millonaria deuda con el Estado por el alquiler de un narcolocal.

EL TIEMPO tuvo acceso a varios requerimientos que la Delegada del sector Justicia, en cabeza de Sebastián Montoya Mejía, empezó a enviarle a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en torno a las asignaciones a ese depositario.



(Le puede interesar: Casa por cárcel a reputado empresario por estafa con ‘casa Gacha’) La primera sorpresa que se encontró es que “por un error técnico” no se hizo el control de tope de cupos para la asignación de sociedades, por eso tenía bajo su administración más de las permitidas.

Sebastián Montoya, contralor delegado del sector Seguridad. Foto: Archivo Particular

“Nos encontramos con un individuo que tiene asignadas 7 sociedades, sabiendo que el límite de cupos del Frisco es de 5. Y no logramos entender por qué tiene más de 30 bienes inmuebles si es una selección aleatoria”, explicó el contralor delegado Sebastián Montoya Mejía. Y anunció una actuación especial a la SAE en torno a los depositarios.



(Además: Alias la Gata, el tiquete de regreso de Mancuso al país )

EL TIEMPO preguntó si alguien pudo incidir en esas asignaciones, pero en la SAE insistieron en un “error” y en una “interpretación errada de las reglas del negocio”.

La Delegada del sector Justicia también encontró que hay una deuda de cerca de 9.500 millones de pesos por el alquiler de un megalocal, en Villavicencio, ligado a la Constructora Llano Centro S.A.S, otra de las sociedades activas que se le asignaron a Ariza.

Hoy hay un tribunal del arbitramento en el que la SAE le está reclamando una suma menor a la conocida empresa de grandes superficies que lo alquiló por 20 años, antes de que la Fiscalía lo incautara.

Este es el oficio en el que la SAE admite que hubo un error técnico en la asignación de sociedades. Foto: EL TIEMPO

Lupa a decenas de bienes de la mafia asignados a reputado expolicía. Esto explica el contralor delegado Sebastián Montoya Mejía ► https://t.co/nlgu0i1dCr



Vía @Uinvestigativa pic.twitter.com/djlBQ27IMT — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 21, 2021

‘No hay irregularidades’

EL TIEMPO ubicó a Ariza, quien aseguró que él dejó al día los arrendamientos del megalocal y que la empresa que lo arrendó tuvo que consignar el canon mensual en una cuenta judicial porque la SAE no emitió los cupones que se requerían: “Desconocía los del tribunal de arbitramento”.



Y sobre la concentración de bines de la que alertó la Contraloría dijo: “Si yo llego a negarme a recibir una sociedad o un bien inmueble, me remueven de todo”.

Y agregó que en la indagación que adelanta la Contraloría no hay nada que se le endilgue ni se cuestiona el manejo transparente que les ha dado a los narcobienes.

Entre las sociedades activas a su cargo figuran Álvarez Ríos e Hijos, la Sociedad Constructora Sara Ltda., Juegos & Azar Inversiones, Épica House, Uniproducciones y la Constructora Llano Centro.

Según Ariza, las dos primeras están ligadas a una finca de 115 hectáreas y a cuatro bodegas que tiene arrendadas. Igual sucede con un predio de la constructora Sara.



Pero advierte que en otros casos, como en el del Uniproduccines, que les hacía la propaganda y videos a las firmas de la ‘Gata’, resultaron ser de papel. Y sobre el hotel Épica House, en Cartagena, dice que no ha podido tomar posesión porque alguien le cambió la matrícula y le varió el nombre.



(Le podría interesar: La historia secreta de ‘Messi’, el capo de los $ 4 billones)



También explicó que muchos de los bienes e inmuebles adjudicados son parqueaderos individuales, habitaciones y hasta el menaje de panaderías y de hoteles de una estrella que ha recibido.

Y agregó que si bien completa 6 años liquidando las firmas ligadas a la ‘Gata’, se debe a que tuvo que esperar conceptos técnicos y jurídicos para proceder, por ser sociedades que recibió activas.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que, en enero, la SAE le dijo a la Contraloría que removería a Ariza de algunas sociedades para subsanar los errores.

Y así se lo repitieron a EL TIEMPO en el requerimiento legal.



(Consute acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Pero EL TIEMPO estableció que la SAE alista otras medidas que incluso afectan a más depositarios.



La Contraloría ya le notificó a la SAE que le quedaban anotaciones disciplinarias y Fiscales (por 9.500 millones) por este caso.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET