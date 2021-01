Gustavo Moreno entrará en huelga de hambre 'por falta de garantías'

Una comisión especial de la Procuraduría inspeccionó este viernes la celda de la cárcel La Modelo en la que permanece recluído el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, tras su deportación desde Estados Unidos.



EL TIEMPO estableció que, un par de horas antes, se cumplió una audiencia virtual en la que la Procuraduría le solicitó información dentro de 5 procesos en curso de aforados: Hernán Andrade, Argenis Velásquez, Martín Morales, Julio Archivol y Nilton Córdoba.



(Lo invitamos a leer: 'No me quiero suicidar, pero me pueden matar': Luis Gustavo Moreno)

Sin embargo, Moreno advirtió que ninguno de esos aforados figuran en su principio de oportunidad. Además, su defensa no pudo hacer presencia en la diligencia y Moreno insistió en que no tiene garantías de seguridad.



En entrevista con EL TIEMPO, Moreno ha manifestado su temor a que sea asesinado por estar testificando en contra de varios implicados, incluidos los ex magistrados Leonidas Bustos y Francisco Barbosa. Por eso, insiste en que sea trasladado a una guarnición militar para que se garantice su vida.



(Le puede interesar: Los audios que grabó Gustavo Moreno cuando lo trasladaron a La Modelo)



De manera casi simultánea, se cumplió la inspección a su celda luego de que, el 5 de enero de 2021, la juez de ejecución de penas ordenó ( en un auto) la inspección judicial a la celda de La Modelo. Además, pidió que la cárcel de Picaleña (Ibagué) manifieste si tiene la infraestructura y logística para recibir a Moreno, protagonista y testigo dentro del llamado escándalo del 'cartel de la Toga'.

Huelga de hambre

Leonidas Bustos, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció que Moreno entrará en huelga de hambre si persisten en mantenerlo en una cárcel convencional. La huelga iniciará el 13 de enero próximo, cuando termina la cuarentena y debe salir de su celda, con toda la población carcelaria.



"No voy a salir de mi celda; por miedo y por razones de seguridad, y voy a entrar a huelga de hambre total y lo pueden verificar médicos y autoridades", le hizo saber a este diario.



Procurador delegado para asuntos de Derechos humanos y el sub director del penal estuvieron en la inspección y firmaron un acta (incluidas fotos) que serán evaluadas.



(Además: Madre de Gustavo Moreno denuncia que teme que sea asesinado)



"Pedir que me lleven a una guarnición militar no es un tema de comodidad sino de garantías", insiste el condenado ex fiscal anticorrupción..

Exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, están procesados por el 'cartel de la toga'. Foto: Fotos: Carlos Ortega, Héctor Fabio Zamora y Óscar Bernal / Archivo EL TIEMPO

Y cuando se le preguntó si aún faltan involucrados dentro del 'cartel de la Toga', respondió: "Hay mucha gente. Yo todavía no he declarado en el proceso contra Leónidas Bustos. Hay personas cercanos a ellos que hoy están en el poder, incluso en el mismo Ministerio de Justicia y en el Congreso. Yo estoy de regreso al país. Pude haber solicitado asilo, como cualquier ciudadano o como Alejandro Lyons (exgobernador de Córdoba). Regresé a terminar de cumplir mi sentencia y a seguir cooperando y me llena de asombro lo que está pasando".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Mientras la juez evalúa los resultados de la visita, la defensa de Moreno espera que se termine la vacancia judicial y se resuelva la tutela que interpusieron para que el ex fiscal sea enviado a una guarnición militar.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET