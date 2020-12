'No me quiero suicidar, pero me pueden matar': Luis Gustavo Moreno

Desde una de las celdas del búnker de la Fiscalía, cuatro pisos abajo de lo que fue su flamante oficina como jefe anticorrupción de esa entidad, Luis Gustavo Moreno habló en exclusiva con EL TIEMPO sobre su regreso al país (el pasado 4 de diciembre), la información que aún tiene sobre el 'cartel de la Toga' y su temor a ser asesinado.



(Le puede interesar: Madre de Gustavo Moreno denuncia que teme que sea asesinado)



El otrora poderoso funcionario, que apoderó a influyentes exministros y exgobernadores y que terminó corrompido, pide ahora que no lo trasladen a una cárcel convencional: "Si me envían a una cárcel esa es mi sentencia de muerte".

¿Por qué su familia está diciendo que temen que lo maten si sale del búnker?

En la prórroga del principio de oportunidad al que se llegó con la Fiscalía, avalado por un juez de garantías, se estableció que yo voy a seguir colaborando pero que, por razones de seguridad, iba a estar recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo). Pero argumentando una falsa motivación, no me quisieron trasladar.

¿Por qué tiene que tener privilegios? ¿Cuál falsa motivación?

El saliente director de la Policía dijo que Cespo no es lugar de reclusión y allí han estado 15 personas privadas de la libertad por orden administrativa o por decisiones del Inpec. Actualmente allí están personas condenadas por el 'carrusel de la contratación, está el señor Prieto (Roberto Prieto), que es un civil, y el general (r.) Maza Márquez, pero no como exdirector del DAS.

El exmagistrado Leonidas Bustos permanece en Canadá. Moreno dice que está listo a declarar en ese caso. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Usted entuteló esa decisón. ¿Por qué no espera a que la justicia actúe?

Está pasando algo anómalo. Cuando los juzgados salen de vacaciones quedan algunos de turno para atender habeas corpus y tutelas. Pero mi tutela se la repartieron a un juez que está de vacaciones. Y este miércoles la juez tercera sacó una decisión, sin fundamento alguno, ordenando mi traslado a La Modelo (que no está recibiendo por covid) o a La Picaleña, en Ibagué.



Es absurdo. Los procesos en los que estoy colaborando están acá. Yo no estoy pidiendo comodidad. La ley establece un sitio de reclusión para exfuncionarios para garantizar la seguridad y la integridad física. Uno no puede mandar a un policía a un patio con gente que posiblemente capturó o judicializó. Muchas de las personas que están en esos patios fueron judicializados por la Unidad Anticorrupción cuando yo era director. Además, tengo la condición de testigo en proceso que aún están en curso en contra de tres magistrados de la Corte Suprema, de varios Congresistas e incluso de funcionarios de acá, de la Fiscalía... el doctor Betín.

Le pido al país que abra los ojos. Bustos, en Canadá; Ricaurte, en su casa; el doctor Camilo, en su casa; Asthon, en libertad; y el testigo, en riesgo de que le apaguen la vida FACEBOOK

TWITTER

Según usted, ¿qué hay detrás de la decisión de no enviarlo a Cespo?

Hay manos oscuras. De cumplirse esa decisión, esa es mi sentencia de muerte. Me quieren silenciar, eso no tiene otra explicación. Ningún juez de la república desconoce procesos de colaboración y menos un juez de ejecución de penas. Cómo me van a sacar de la ciudad donde estoy dando las declaraciones, donde los fiscales tienen acceso a mí (...) es una decisión que pone en riesgo la vida.

¿Quién lo quiere silenciar?

Hay mucha gente. Yo todavía no he declarado en el proceso contra Leonidas Bustos. Hay personas cercanos a ellos que hoy están en el poder, incluso en el mismo Ministerio de Justicia y en el Congreso. Yo estoy de regreso al país. Pude haber solicitado asilo, como cualquier ciudadano o como Alejandro Lyons (exgobernador de Córdoba). Regresé a terminar de cumplir mi sentencia y a seguir cooperando y me llena de asombro lo que está pasando.

El exmagistrado Francisco Ricaurte obtuvo su libertad por vencimiento de términos. Foto: Carlos Ortega/ EL TIEMPO

Usted ya ha declarado en algunos caso. ¿Tiene más cosas qué decir?

El proceso de extradición frenó las declaraciones. Pero yo no estoy en el 'tapen, tapen'. De hecho hay audiencias programadas para enero y estoy citado a otro juicio.

No puedo señalar un nombre, porque sería irresponsable. Esa anomalía en el reparto de la tutela, cuando yo estoy declarando contra quienes fueron las cabezas de la rama judicial. ¿Es una coincidencia? Es inminente al riesgo que yo corro.

¿Y qué va a hacer ahora?

Vamos a interponer una nueva tutela contra el juez de ejecución de penas. Y se pedirá como medida cautelar que no se efectúe ningún traslado hasta que se falle la primera tutela.

Usted estuvo en un alto cargo y terminó corrompiéndose. Ahora dice que teme que algo le pase...

Yo ruego que no. Soy padre, hijo y tengo el deseo de vivir. Por eso aprovecho para pedir que no me quiero suicidar ni tengo ningún tipo de depresión. He venido a hacerle frente a los proceso de colaboración. No existe la posibilidad de que yo tome una medida de esas. No quiero que si pasa algo digan que yo me suicidé. Si eso llegara a pasar, sin duda están las personas que se beneficiaron con los actos de corrupción, que hoy se ven perjudicadas con la colaboración y con las pruebas que he aportado.

¿Falta gente en el caso del 'cartel de la Toga'?

Muchos han pasado de agache y saben que si la Fiscalía, la Comisión de Acusaciones o cualquier ente, como la Procuraduría, están interesados e indagar...Yo no estoy en el 'tapen, tapen'. Quiero reivindicarme con el país, con mi hija, con mi familia y empezar de nuevo. Los actos de corrupción de las cabezas de los órganos de administración de justicia no pueden quedar impunes. Ni pueden asesinar a alguien que está colaborando.

¿Qué pide en concreto sobre su seguridad?

Le pido al país que abra los ojos. Bustos, en Canadá; Ricaurte, en su casa; el doctor Camilo, en su casa; Asthon, en libertad; y el testigo, en riesgo de que le apaguen la vida. Le pido al Fiscal, al Presidente, que me garanticen la vida.

¿Cuál es su condición de seguridad en este momento?

Estoy en un calabozo del búnker. Cuando llegué de Estados Unidos me trasladaron acá para pasar la cuarentena. Ya la cumplí. En el día tengo acceso a llamadas, recibo los alimentos por seguridad de la propia mano de mi familia. Desconfío recibir cualquier tipo de alimento. Solo tengo acceso a mis abogados. Pero en cualquier momento me pueden trasladar.

¿De qué se arrepiente? ¿En qué se equivocó?

De haber cruzado la línea, de haberme rodeado mal. Las amistades corrompen, las personas que fueron mis profesores, que yo admiraba, que deseaba imitarlos. Creo que ese círculo y me corrompí. No quiero decir que lo haya hecho sin saber. Lo hice y me arrepiento. Perdí mi libertad, mi familia, mi patrimonio. He agachado la cabeza con vergüenza frente a los ojos de mi madre. Me arrepiento.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET