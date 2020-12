Luis Gustavo Moreno es trasladado a la cárcel La Modelo

Luis Gustavo Moreno, el otrora poderoso jefe anticorrupción de la Fiscalía, es trasladado en la mañana de este jueves 31 de diciembre a la cárcel La Modelo, en Bogotá.



El exfuncionario permanecía en el búnker de la Fiscalía desde su llegada a Colombia tras ser deportado desde Estados Unidos a principios de diciembre, donde se encontraba pagando una pena por lavado de activos por recibir en ese país un anticipo de un soborno del exgobernador Alejandro Lyons.



En entrevista con EL TIEMPO había manifestado que no quería que lo trasladaran a una cárcel convencional: "Si me envían a una cárcel esa es mi sentencia de muerte".



El juez tercero de ejecución de penas de Bogotá ordenó el traslado del exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General Luis Gustavo Moreno Rivera a la prisión La Modelo, para que siga cumpliendo su condena.



El traslado de Moreno a la cárcel La Modelo se da ante la negativa de la Policía de recibirlo en el Centro de Educación Superior Policíal (Cespo).



El exfiscal debe enfrentar la condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia, de 4 años y 10 meses de prisión, por haber hecho parte del 'Cartel de la Toga', una red de corrupción que operó dentro del alto tribunal, y en la que él, junto con exmagistrados de esa corporación, favoreció a particulares y políticos que tenían procesos judiciales a cambio de sumas de dinero. Moreno responde por los delitos de concusión y uso indebido de información privilegiada.



En entrevista con EL TIEMPO, Moreno había manifestado que interpondría una nueva tutela contra el juez de ejecución de penas, para pedir como medida cautelar que no se efectúe ningún traslado hasta que se falle la primera tutela.



"Muchos han pasado de agache y saben que si la Fiscalía, la Comisión de Acusaciones o cualquier ente, como la Procuraduría, están interesados e indagar...Yo no estoy en el 'tapen, tapen'. Quiero reivindicarme con el país, con mi hija, con mi familia y empezar de nuevo. Los actos de corrupción de las cabezas de los órganos de administración de justicia no pueden quedar impunes. Ni pueden asesinar a alguien que está colaborando", agregó Moreno.



