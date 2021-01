Los audios que grabó Gustavo Moreno cuando lo trasladaron a La Modelo

Minutos antes de ser trasladado del búnker de la Fiscalía al patio 3 de La Modelo, el exfiscal anticorrupción alcanzó a grabar un par de audios a los que EL TIEMPO tuvo acceso.



"Me están cortando la llamada. No sé cómo llamarle a esto: una sentencia de muerte", dice, tras la inminencia de su traslado a una cárcel convencional en donde, según él, lo quieren callar.



El exmagistrado Leonidas Bustos permenece vinculado a la investigación por el 'cartel de la Toga'. EL TIEMPO reveló que viajó a Canadá. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

"Me quieren sacar a un centro de reclusión en donde seguramente me están esperando para callarme, para silenciarme", dice Moreno, quien horas antes le había dando una entrevista exclusiva a EL TIEMPO en la que asegura que aún falta mucha gente por investigar en el señalado 'cartel de la Toga'.



"Quieren que yo no siga cooperando para que los actos de corrupción de los que hicimos parte todos los del 'cartel de la Toga' queden impunes. El señor Bustos, el señor Gustavo Malo, el señor Francisco Ricaurte, entre otros que hoy no son mencionados ni referidos, sin duda harán fiesta con este tipo de traslado", se escucha en la grabación.

Y Moreno, quien llegó deportado de Estados Unidos tras pagar una pena en ese país, reitera que le pide al presidente Iván Duque y al Fiscal, que salvaguarden su vida y protejan su integridad personal.



"No me envíen a la ejecución de, es una sentencia de muerte (…) Yo decidí cooperar, entregar pruebas", reiteró.



"Pido ayuda, pido ayuda (…) Mi decisión es seguir cooperando (…) no dejen que a quienes he señalado cobren venganza", dice en el audio y a EL TIEMPO le aseguró que hay mucha gente que ha pasado de agache en la investigación.

Y en la entrevista exclusiva con EL TIEMPO dio pistas de quién cree que lo quiere silenciar: "Hay mucha gente. Yo todavía no he declarado en el proceso contra Leónidas Bustos. Hay personas cercanos a ellos que hoy están en el poder, incluso en el mismo Ministerio de Justicia y en el Congreso. Yo estoy de regreso al país. Pude haber solicitado asilo, como cualquier ciudadano o como Alejandro Lyons (exgobernador de Córdoba). Regresé a terminar de cumplir mi sentencia y a seguir cooperando y me llena de asombro lo que está pasando.



También dijo que en los próximos días reanudará sus declaraciones: "El proceso de extradición frenó las declaraciones. Pero yo no estoy en el 'tapen, tapen'. De hecho hay audiencias programadas para enero y estoy citado a otro juicio".

Francisco Javier Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, recuperó su libertad pero sigue vinculado al proceso. Foto: Ábel Cárdenas / EL TIEMPO

