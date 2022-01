El 3 y 4 de febrero próximos, el reconocido asesor empresarial Luis Gonzalo Gallo Restrepo, formado en Harvard y conocido en varios círculos sociales del país, se juega su suerte judicial.



Después de permanecer 6 días detenido (en 2014) y de enfrentar durante 5 años un proceso ante el Juzgado Segundo Penal Especializado de Antioquia (listo para fallo), Gallo pidió ser admitido en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que programó dos sesiones completas para escucharlo.

Sor Teresa Gómez se desmovilizpó con uno de los bloques de las Auc. Foto: EL TIEMPO

Aunque EL TIEMPO estableció que el empresario ya radicó un par de oficios en esa jurisdicción, con información relevante, durante esos dos días deberá entregar evidencia fáctica de que, como lo ha venido insistiendo en los últimos años, no se confabuló con fichas del paramilitarismo en Córdoba para ejecutar un sangriento plan para desplazar a 130 familias campesinas y apropiarse de sus tierras.



Dos procesados que también están en la JEP –el entonces gerente del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), Benito Osorio; y uno de sus accionistas, el mexicano Benito Molina- insisten en señalar a Gallo como parte de la trama criminal que tenía como propósito conformar la llamada hacienda Tulapas, de 4.100 hectáreas que se extendía a lo largo de tres municipios de Córdoba.

La foto 1. con Sor Teresa

En la foto, obtenida por EL TIEMPO, se ve de espaldas a Sor Teresa Gómez hablando con Benito Osorio y Benito Molina. Foto: EL TIEMPO

La idea, dicen, era que esas estratégicas tierras pasaran a manos del FGC para que sus socios, incluido Gallo, se lucraran financieramente del despojo.



Y si bien durante el proceso en su contra Gallo ha sido enfático en que no se concertó con paramilitares o sus emisarios para quitarle las tierras a los campesinos, dentro del expediente hay fotos que algunos consideran una prueba clave.



En una de ellas aparecen los dos Benitos, varios miembros de la junta directiva del FGC y Sor Teresa Gómez, parienta y ficha de los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño Gil.



EL TIEMPO obtuvo en primicia una de esas imágenes, tomada el primero de diciembre de 1997, y buscó a Gallo para que la explicara.

Gallo dice que la foto muestra que, a espaldas de los miembros de la junta -que no han aceptado cargos-, hay 3 personas en un grupo aparte: Benito Molina; Benito Osorio y Sor Teresa Gómez. FACEBOOK

Según dijo el empresario, fue él quien la aportó por iniciativa propia desde la etapa investigativa de la Fiscalía.



“También la aporté durante el proceso judicial en Medellín así como ante la Comisión de la Verdad y ante la JEP. En todas las instancias procesales indicadas he explicado en detalle el significado de esa foto y lo volveré a hacer la próxima semana ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento”, le dijo a este diario.



El empresario señala que esa foto muestra claramente que, a espaldas de los miembros de la junta -que no han aceptado cargos y han declarado que no son responsables del concierto para delinquir que se registró-, hay tres personas en un grupo aparte teniendo una conversación.



“Esas tres personas son Benito Molina Velarde, presidente de la Junta Directiva en ese entonces; Benito Osorio Villadiego, gerente del Fondo Ganadero y una señora que me presentaron como Sor Teresa, directora de una fundación que gestionaba proyectos para el desarrollo de la zona”, explicó Gallo.

Benito Osorio (der.)declaró sobre supuestos nexos algunos dirigentes ganaderos con paramilitares, que Salvatore Mancuso ratificó desde Estados Unidos. Foto: Archivo particular

La foto 2

Esta es la segunda foto que apareció dentro del expediente. Aparecen Alfredo Naissir, Benito Osorio, Luis Gallo, Benito Molina y varios hombres, incluido uno recostado en la camioneta. Foto: Archivo Particular

Gallo accedió a hablar de una segunda imagen que habría allegado al proceso otro de los implicados.



En esta, que al parecer fue divulgada hace ya varios años en un medio local, aparecería Luis Ángel Gil Zapata, otro de los señalados testaferros de los Castaño. La imagen corresponde a una visita a la finca Tulapas, que para entonces ya pertenecía al FGC.



Gallo asegura que se trató de su segundo y último viaje a la finca del Fondo Ganadero en Tulapas: “Además de las personas que viajamos aparecen unos trabajadores que obviamente no supe ni se quiénes eran".



En el centro de la imagen están Alfredo Naissir (otro de los miembros del FGC), Benito Osorio, Luis Gallo y Benito Molina.

La reparación a las víctimas

Paralelo al tema de las fotos, EL TIEMPO estableció que, a pesar de que Gallo se declara inocente de presunto concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y despojo, está proponiendo reparar a las víctimas de este caso.



Cuando se le pidió una explicación, dijo que su propuesta a la JEP es que sean reparadas con los activos del Fondo Ganadero de Córdoba ya liquidado, que están bajo medidas cautelares, y que estos no fueron asignados a los accionistas.

Fotografía de archivo de Luis Gallo. Foto: Archivo / EL TIEMPO

“Aunque siempre he sostenido que la Junta Directiva, y yo en particular, actuamos de buena fe, este proceso en el tiempo ha demostrado que la empresa sí adquirió unos bienes con vicio jurídico. Los detalles de esta propuesta, sin reconocer responsabilidad, es parte del proceso dialógico que se está desarrollando en la JEP”, señaló.



Y si bien este diario le planteó otros interrogantes sobre el proceso, Gallo manifestó que responderlas en este momento sería entrar en un detalle que lo expone a no respetar el proceso judicial que enfrenta.



La JEP citará en las próximas semanas a otros de los implicados en esta investigación.

