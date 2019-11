La pelea oculta por la última 'joya' del capo Rodríguez Gacha

“Al despacho para fallo”. Así se encuentra la pelea jurídica que enfrenta al Gobierno con la empresa Recibanc por la propiedad de la última gran joya inmobiliaria del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano.



El lote está ubicado en la autopista Norte de Bogotá con calle 175, justo al frente del Portal Norte de TransMilenio, en una de las zonas con mayor perspectiva de crecimiento urbanístico y comercial.



“Por allá en los 80, don Gonzalo le adquirió el lote –de 32.289 metros cuadrados y un valor comercial a hoy de 46.134 millones de pesos– al clan Ochoa. Allá iba a quedar el famoso restaurante La Margarita del 8”, le dijo a este diario un extrabajador de el ‘Mexicano’.

Pero la firma Recibanc, dedicada a actividades jurídicas, alega que, desde 2009, depositó 15.741 millones de pesos a cuentas oficiales para hacerse con el predio, lo que la hace su dueña.



El desembolso se dio en el marco de una accidentada subasta que organizó la extinta y corrupta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).La promesa de compraventa se firmó el 8 de abril del 2010, durante la administración del hoy procesado director de la DNE Ómar Figueroa.

Los socios y Gutiérrez

Pero la escrituración a Recibanc quedó congelada cuando un tercero acudió a la justicia a reclamar la titularidad del bien, asegurando que trabajó para el sanguinario capo y que lo habitó pacíficamente por años.



Su aparición coincidió con denuncias que señalaban que Recibanc tenía nexos con Carlos Gutiérrez, poderoso prestamista de congresistas, vinculado a la adquisición de otros dos apartamentos de la DNE, en 2006.



Gutiérrez siempre ha negado cualquier nexo con el lote, pero EL TIEMPO estableció que asesoró a Recibanc en la estructuración financiera del negocio.

Y hay una prima de éxito cuando se concrete el negocio.



Los socios de Recibanc son Germán Espitia y Hernán Arias, quienes la crearon en 2005, con apenas 10 millones de pesos.



¿De dónde sacaron 15.000 millones? Dijeron que fue un préstamo que Gutiérrez ayudó a apalancar.



La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió el caso, tras la liquidación de la DNE.

Además de contratar vigilantes para cuidar el lote, en 2011, pidió la nulidad de la adjudicación y del contrato.



Dos años después, Recibanc le respondió con otra demanda, alegando el incumplimiento de la SAE al no correrles escrituras y entregarles materialmente el predio.

Fallos adversos y viuda

“En ambos casos se dictaron sentencias a favor de Recibanc, que siempre ha actuado apegado a la ley. La Fiscalía no encontró irregularidades en la compra”, dijo su representante.



Y agregó que el 23 de febrero de 2018, la justicia acogió las pretensiones de la empresa y el 26 de junio negaron las de la SAE.



Con el apoyo de la Agencia de Defensa de la Nación, ambos fallos fueron apelados y están en el Consejo de Estado.



Para la SAE es claro que “los motivos de las decisiones no corresponde a hechos ciertos”.



Y agrega que en el cuerpo de las pruebas documentales hay suficiente evidencia que justifica la nulidad e inexistencia del contrato de promesa de venta.



Uno de los casos está en el despacho del magistrado Martín Gonzalo Bermúdez, quien notificó a las partes desde hace siete meses que ya estaba trabajando en su pronunciamiento final.



Y aunque en agosto, una jueza negó las pretensiones que sobre el lote tiene la firma Támesis –ligada a Gladys Pimentel, la viuda del capo–, este fallo también fue apelado en septiembre.



Además, el trabajador del ‘Mexicano’ advirtió: “El patrón desenglobó el lote y la matrícula del bien que la Fiscalía extinguió no es la misma que vendieron. Hay varios errores”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

