Los uniformados de los chats de la muerte del ex Farc Dimar Torres

En medio de la agitada contienda electoral del domingo, una reveladora información se abrió paso entre los resultados electorales: la revelación de los chats que se cruzaron al menos tres miembros del Ejército, horas antes del crimen del desmovilizado de las Farc, Dimar Torres.



Aunque el crimen se registró el 22 de abril pasado, la revista Semana publicó varios mensajes en los que queda en evidencia que se trató de un plan macabro para acabar con la vida de Torres, quien tenía diferencias con miembros de la base militar Sinaí, quienes llegaron incluso a culparlo del crimen de un soldado..

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, que inicialmente entregó información preliminar sobre el asesinato, salió este lunes a advertir que no se trató de un acto del servicio y que están colaborando con la investigación.



“La investigación la adelanta la Fiscalía y las personas involucradas fueron retiradas oportunamente del servicio. Hemos actuado con transparencia, no hemos sido ni tolerantes ni negligentes en nuestro accionar frente a este crimen", dijo.



Y agregó: "Ustedes saben que eso me contó una moción de censura y ya saben cuál fue el resultado. Ya di las explicaciones del caso”, haciendo referencia a las declaraciones que dio un día después del crimen, ejecutado en la la vereda Carrizal, en Convención, Norte de Santander.

Dimar Torres Arévalo, exintegrante de la guerrilla de las Farc, fue asesinado cuando se movilizaba por la zona rural del municipio de Convención (Norte de Santander). Foto: Archivo Particular

Los mensajes

Uno de los implicados en el crimen es el cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo.



Fue él quien disparó el gatillo en cuatro oportunidades.



“Sí mi coronel, ya lo maté”, le reportó a su superior Jorge Armando Pérez Amézquita.



Ya está documentado que el cabo Gómez Robledo llamó al coronel Pérez Amézquita y le dijo que había matado a Dimar.



La orden fue no transmitir esa información por radio y usar el grupo de Whatsapp creado bajo el nombre Dimar Torres. Sin embargo, el oficial alcanzó a preguntar: “¿Qué decía el hijueputa?”.



Gómez Robledo ya firmó un preacuerdo con la Fiscalía, el pasado 23 de agosto, aceptando su responsabilidad.



Falta ver si, el 21 de noviembre, el juzgado especializado de Cúcuta que lo revise, le da el visto bueno después de que lo chats se hicieron públicos.

Esa evidencia sirvió para que la Fiscalía llamara a imputación de cargos al coronel Pérez Amézquita, por homicidio en persona protegida.



En la trazabilidad de las comunicaciones consta que el oficial pidió desviar los testimonios sobre lo ocurrido.



Y hay una conversación donde asegura que a Torres no había que capturarlo sino matarlo: “No aguanta que se vaya de engorde a la cárcel”.

Otro implicados

Otro de los intervinientes en el caso es el entonces subteniente John Javier Blanco, quien se desempeñaba como comandante de pelotón.



Testigos dicen que intentó evitar el homicidio que se venía fraguando desde hacía días y no fue un forcejeo en un retén, como inicialmente se dijo.



Esto significa que Blanco estaba enterado del plan y que si bien intentó frenarlo, no lo denunció.



Blanco pidió la baja del Ejército el pasado 20 de mayo.



El Ejército insiste en que ha colaborado con la investigación y en que ya entregó las armas con las que se ejecutó el crimen.

UNIDAD INVESTIGATIVA

​u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET