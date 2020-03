Los secretos y la fortuna del ‘Ñeñe’ Hernández

Diez días después de que una conversación atribuida al asesinado José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández desencadenó un escándalo político y judicial, por supuestos manejos oscuros de dineros para la campaña presidencial de Iván Duque, su hijo José Miguel accedió a hablar de temas sensibles: los vínculos con el Presidente, al que llamaba “mi hermano”; el origen de la fortuna familiar y los nexos con María Claudia ‘Caya’ Daza, la asesora del senador Álvaro Uribe que renunció como consecuencia de esta tormenta.



“Es grave que se hayan filtrado piezas procesales de un caso que, en relación con mi padre, debió cerrarse al otro día de su muerte. Ello muestra que hay un interés extraño y superior de quienes han venido filtrando (esos audios)”, aseguró el heredero del ‘Ñeñe’.

Pero la Corte Suprema, la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara ya anunciaron la apertura de indagaciones por la transliteración de una conversación del ‘Ñeñe’ que el analista de la Dijín interpretó como el manejo de dineros por debajo de la mesa en la Costa, para garantizar el triunfo en esa zona en segunda vuelta presidencial.



(Además: Fiscalía recuperó audios de 'Ñeñe Hernández' en inspección a la Dijín)



Su interlocutora advierte que ya había conseguido “mil paquetes” y que “Iván y Uribe” la habían enviado a La Guajira porque tenían que ganar en ese departamento.

Un allegado a ‘Caya’ Daza aseguró que ella dice que no recuerda haber tenido esa conversación con el ganadero.



Sin embargo, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció este sábado que, tras una inspección judicial a la Dijín, obtuvo la totalidad de los audios que rezaban en la carpeta de interceptaciones legales hechas al ganadero, lo que permitiría aclarar el caso.

María Claudia Daza apoyó la campaña de Iván Duque en la costa. Foto: Archivo Particular

El nexo con Duque y ‘Caya’

“Se recuperaron las grabaciones del 26 de mayo al 19 de noviembre de 2018”, señaló Barbosa y anunció que el lunes las enviará a la Corte Suprema, a la Comisión de Acusación de la Cámara y al Consejo Nacional Electoral (CNE), a donde ya había compulsado copias del caso.



Además, advirtió que esos audios nunca estuvieron en manos de esa entidad.



En todo caso, el hijo del ganadero asegura que quienes se han visto afectados por el tema “deben enfilar baterías en descubrir con qué propósito se filtró parte de una pieza procesal”.



Y dio su versión sobre las fotos que circulan en las que se ve a su padre con el entonces candidato Iván Duque, con uribistas, empresarios, cantantes y promotores de espectáculos.



“Mi padre no era cercano al Presidente, como han querido hacerlo ver. Era un costeño con un ego grande, dicharachero, que a veces hablaba de más. Las fotos con el Presidente fueron en un evento donde pudieron asistir 500 simpatizantes que debieron pagar su plato de comida”, aseguró.



Pero los encuentros con el candidato fueron más de uno.



Sobre ‘Caya’ Daza, dijo que era amiga de la exreina María Mónica Urbina, la viuda del ganadero.



Al respecto, el presidente Duque y el senador Uribe han negado tajantemente amistad con el ‘Ñeñe’ y anomalías en la campaña. Además, atribuyeron las fotos a temas electorales.

El fiscal Francisco Barbosa enviará los audios este lunes a la Corte Suprema, al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusación de la Cámara. Foto: Foto: Fiscalía

El hijo del ‘Ñeñe’ también afirma que su padre no era un narcotraficante.



En las transliteraciones se habla de que tenía guardada una “tonelada”. Pero su hijo asegura que la fortuna de su padre es de origen lícito y que una parte fue heredada de sus abuelos, que llegaron a tener más de 15.000 hectáreas de tierra.



Además, que su mamá, Lina López, es hija de un próspero algodonero que el día del matrimonio les regaló la maquinaria para sembrar 200 hectáreas de algodón.



“Mi padre trabajó desde muy joven con lo heredado. Nunca tuvo vínculos con el narcotráfico, y menos aún con lavado de activos”, aseguró y envió a EL TIEMPO una certificación del 11 de julio de 2019, en la que la Fiscalía certifica que su padre no era investigado por blanqueo de dinero.



De hecho, anunció que mostraría la visa que le otorgó el Gobierno de Estados Unidos al ‘Ñeñe’, de la que supuestamente estaba haciendo uso hasta antes de ser asesinado, el 2 de mayo de 2019, en Minas Gerais (Brasil), por supuestamente robarle su Rolex de oro.



No envió el documento, aunque dijo que hay fotos en Miami.



¿Dónde está la visa? ¿Brasil devolvió el pasaporte?

El 'Ñeñe' aparece en el organigrama criminal del capo Marquitos Figueroa. Foto: Archivo El Tiempo

¿EE. UU. está indagando?

En cualquier caso, la versión que la Fiscalía y la Policía tienen del ‘Ñeñe’ es otra. Lo investigaban como presunto determinador del asesinato de Óscar Rodríguez, hijo del sastre y prestamista Carlos Rodríguez.



Este sostiene que el crimen está relacionado con el no pago de una deuda de 1.000 millones de pesos que le debían el ‘Ñeñe’, un ciudadano venezolano conocido como ‘Peco’ y el extraditado exalcalde de Tenerife, Magdalena, Ómar Alejandro Vanegas, alias Roco, acusado de narcotráfico, quien sigue en Estados Unidos.



(Lea también: Dijín tiene audio del 'Ñeñe' hablando de dineros por debajo de la mesa)



EL TIEMPO estableció que agentes federales han indagado en Colombia por ‘Marquitos’ Figueroa y por el condenado exgobernador de La Guajira Francisco ‘Kiko’ Gómez. Pero no confirmaron si le han preguntado a ‘Roco’ por el crimen y por el ‘Ñeñe’.



Lo que sí está claro es que al ‘Ñeñe’ lo indagaban por su nexos con la estructura

criminal del narcotraficante Marcos de Jesús ‘Marquitos’ Figueroa. Un organigrama de la Fiscalía y la Policía lo ubicaba como miembro del brazo financiero de la banda de ‘Marquitos’.



Incluso se rastreaba su presunta vinculación al tráfico ilegal de combustible venezolano.



De hecho, sigue en pie la orden de la Fiscalía del secuestro, embargo y suspensión del poder adquisitivo de dominio de 30 inmuebles, acciones en dos sociedades, tres vehículos, 6.130 semovientes y un establecimiento comercial vinculados al ‘Ñeñe’.



En su momento, la Fiscalía señaló que su fortuna asciende a más de 1,2 billones de pesos.



El hijo del ganadero dice que hay evidencia de que los señalamientos por el homicidio del hijo de Carlos Rodríguez son injustos: “Ese señor ha hecho responsable a mi papá de una deuda que no es de él, tal como lo reconoce el propio Rodríguez en un audio”.

Estructura criminal de Marquitos Figueroa, en la que está incluido el Ñeñe Hernández. Foto:

Además, un mes después del asesinato del ‘Ñeñe’, su madre, Beatriz Aponte de Hernández, le aseguró a la Fiscalía que estaban ofreciendo 150.000 dólares por matarlo. Además, que tras el episodio en Brasil sus hijos y nietos estaban siendo hostigados, por lo cual pidió una investigación.



EL TIEMPO estableció que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ya designó como depositaria de las acciones del ‘Ñeñe’ en La Gloria Ganadería Ltda. y en Inversiones Hernández López S. en C. a Yeny María Díaz Bernal, mientras se define el verdadero origen de toda su fortuna.



Por ahora, tanto la Corte Suprema como la Comisión de Acusación de la Cámara y el CNE están a la espera de que Barbosa remita los audios para ordenar pruebas y testimonios y establecer si amerita la apertura de una investigación formal o un archivo.



El caso en la Corte fue asumido por el magistrado Misael Rodríguez, tras la compulsa de copia que la Fiscalía hizo y una denuncia del periodista Gonzalo Guillén y el abogado Daniel Mendoza.



Sobre el escándalo, la inspección a su sede y el manejo que se le dio al material probatorio, fuentes de la Dijín le dijeron a EL TIEMPO que están seguros de que sus hombres actuaron en derecho.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET