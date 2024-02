Estos son los 3 celulares con que 'los Satanás' extorsionan a comerciantes en Bogotá

"Bueno, estas son las consecuencias por no atender el llamado que se les hizo, si no se comunican para llegar a un diálogo con nosotros, entonces no los dejaremos trabajar más y si trabajan seguirán viendo estos acontecimientos, vamos a matar. La felicidad y la tranquilidad no tienen precio".



Eses es parte de un panfleto con letras rojas, que fue dejado junto al cuerpo de un comerciante asesinado por sicarios sobre las 8 de la mañana del miércoles 28 de febrero, en el barrio Terreros de Soacha, a tan solo 5 minutos de Bogotá.

La Policía acordonó el lugar en donde falleció la víctima. Foto: Suministrada por autoridades

El mensaje es firmado por dos sujetos que se hacen llamar 'el Moisés' y 'el P' del grupo delincuencial 'los Satanás'.



Ese grupo delincuencial se le atribuyen cobros extorsivos de altas sumas de dinero, a través de amenazas en las localidades al sur de Bogotá como Usme y Bosa, y en Soacha.

La identidad de la víctima

Este es el panfleto que envían Los Satanás. Foto: Suministrada por autoridades

EL TIEMPO investigó y estableció que la víctima del sicariato de la mañana de este miércoles es José Luis Ruiz Sánchez.



El cuerpo del comerciante de 31 años, dedicado a la venta de comidas rápidas ambulantes, quedó tendido a un lado de la carretera y junto al cadáver el texto atribuido a 'los Satanás', quienes dejaron tres números de teléfono.



En el papel, alias el Moisés y 'el P' dejan tres números de contacto, para según ellos 'dialogar con los comerciantes'. En el listado aparecen los teléfonos 322292xxxx, 301248xxxx y 304599xxxx.

EL TIEMPO llamó a los números de teléfono, pero no hubo respuesta.



Por ahora, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer el asesinato de Ruiz Sánchez. Además, se encuentran rastreando las llamadas que salieron de esos tres números para poder capturar a los delincuentes.



De hecho, en enero pasado, las autoridades lograron la captura de 17 integrantes de esta banda delincuencial y su máximo líder, José Manuel Vera Sulbarán, fue capturado en diciembre pasado en Ecuador.

UNIDAD INVESTIGATIVA

