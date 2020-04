Los lujosos bienes incautados al régimen de Maduro por EE. UU.

El Gobierno de Estados Unidos no ha bajado la guardia en su persecución contra Nicolás Maduro y sus alfiles.



Acaba de informar que los bienes que le ha incautado a los miembros del régimen de Nicolás Maduro acaban de alcanzar los 450 millones de dólares.

Esta es una de las propiedades incautadas en Estados Unidos al extesorero Alejandro Andrade. Foto: Archivo Particular

La millonaria suma la constituyen desde condominios en zonas de lujo hasta caballos de exhibición y carreras, relojes de oro y un yate.



Los bienes se les han incautado a funcionarios de alto nivel y a empresarios afectos al régimen, señalados de blanquearle dinero de la corrupción.



El corte de cuentas de las incautaciones —cuya cifra revela el Miami Herald— se conoce después de que el gobierno Trump elevó cargos contra Maduro y 14 de sus 'lugartenientes', por narcotráfico y favorecimiento al terrorismo.



Algunos de los condominios y cuentas bancarias han sido localizados en Suiza, e incluso en Nueva York.



El grueso de las propiedades le fueron incautados a Alejandro Andrade, extesorero nacional de Venezuela. Por eso, agentes federales aseguran que falta un capítulo que implicaría a Colombia.



La razón: EL TIEMPO reveló que el hijo de Andrade, campeón de equitación, estuvo en Colombia y visitaba clubes exclusivos.



También se rastrean movimientos bancarios y propiedades en Colombia de Clíver Alcalá, exmilitar venezolano que aparece en el cartel de los más buscados, junto con Maduro.



De hecho, es el único que se ha sometido a la justicia de Estados Unidos. Tal como lo reveló EL TIEMPO, aunque asegura ser enemigo del régimen, su hermano es embajador de Venezuela en Irán.



Además de la supuesta colaboración que está prestando, la DEA quiere saber de dónde salió el dinero para comprar los fusiles, visores nocturnos y demás elementos del arsenal que se le incautó en Colombia una semana antes de que se entregara.



Según el Miami Herald, al extesorero Andrade —que purga 10 años de cárcel en Estados Unidos— le rastrearon y encontraron, a finales de 2019, cheques por 250 millones de dólares, transferidos de su cuenta bancaria de un banco suizo.

Además de propiedades como esta, al extesoreto de Venezuela se le incautaron 250 millones de dólares que trasladó de una cuenta en Suiza para pagar su defensa. Foto: Archivo Particular

El dinero iba a ser usado para pagar los honorarios de su defensa.



Agentes del ICE le dijeron a EL TIEMPO que siguiendo esa misma pista llegaron a otras propiedades que hacen parte del botín.

Este es uno de los bienes que se le localizaron en estados Unidos al círculo cercano al general Vladimir Padrino. Foto: Archivo Particular

En el listado aparecen seis propiedades ubicadas en el sur de la Florida, incluida una hacienda con caballos de Wellington, una residencia frente al mar en Palm Beach y una finca avaluada en 33 millones de dólares.



También figuran 14 caballos de exhibición, avaluados en 2 millones de dólares; 35 relojes de lujo, avaluados en 15 millones de dólares, y carros de alta gama.

¿Y los bienes de Padrino?

Lo que llama la atención es que en el listado de bienes aún no aparece ninguno ligado al general Vladimir Padrino López (ministro de Defensa), por quien el gobierno Trump no ofreció recompensa, a pesar de incluirlo en el cartel de los más buscados.



Su esposa y familiares aparecen en varias empresas –Brisana LLC, Urtaris Realty Group y Majalud LLC– y bienes raíces ubicados en Florida y Texas. Según Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCCRP), el costo de las propiedades superarían los 4 millones de dólares.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que se rastrean bienes en España, Portugal y hasta en Turquía.



De acuerdo con el diario de Miami, también han incautado condominios y casas en el área de Brickell Avenue y en el exclusivo barrio Cocoplum en Coral Gables, de otros acusados ​​venezolanos señalados ​por sobornos y planes de sobornos impulsados ​​por la compañía petrolera estatal PDVSA.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET