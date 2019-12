Los hilos ocultos del dosier sobre supuestas chuzadas en el búnker

Todo estaba listo para que este martes miembros del Consejo Superior de la Judicatura, apoyados por la Procuraduría, se volvieran a tomar varios despachos de la Fiscalía.



Ya lo habían intentado el 19 de noviembre, dentro de una diligencia en la que iban a inspeccionar salas de interceptaciones y hacer copias espejos de procesos claves.

En la lista figuraban desde el caso de los sobornos de la brasileña Odebrecht hasta los pagos a testigos que hizo Diego Cadena, abogado del expresidente Uribe; pasando por el del empresario Carlos Mattos, acusado de pagar sobornos para torcer el proceso que lo enfrenta con la Hyundai.



Según la Judicatura, buscaban establecer si era cierto que –como lo decía un denunciante– el fiscal delegado ante el Tribunal Superior, Daniel Hernández, y su funcionario de apoyo Álvaro Betancourt estaban interceptando ilegalmente.



Pero esa diligencia se suspendió, luego de que el vicefiscal, Jaime Camacho, advirtió que por una indagación disciplinaria preliminar, no podían ingresar y llevarse copias de expedientes sensibles y reservados.



Y la diligencia del martes también se frenó. EL TIEMPO estableció que –tras el inminente choque de trenes– la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de la Judicatura evaluó el caso. Y el magistrado a cargo de la indagación, Alejandro Meza Cardales, decidió esperar a que se corrobore si existe Maximiliano Zapata Villamarín, el denunciante, para que amplíe las acusaciones.



“La Registraduría está confirmando si Zapata existe, de lo contrario, no se puede abrir proceso formal”, advirtieron en la Judicatura.



Pero EL TIEMPO ya estableció que ni la persona, ni la dirección ni el teléfono de la denuncia, remitida al magistrado Pedro Sanabria, existen.



Eso significaría que la Judicatura, al menos por ahora, no tiene base legal para tomar copias de los expedientes que Hernández y Betancourt han liderado, entre 2014 y 2019, como pretendía. Y tampoco acceder al correo de Hernández ni a la lista de interceptaciones que él y Betancourt ordenaron hacer a través de Esperanza, la plataforma de interceptación del búnker.



Para algunos, era obvio que alguien había intentado ingresar a procesos sensibles de la Fiscalía por esa vía. De hecho, dos víctimas dentro de esos casos interpusieron tutela para que se protegiera la reserva.

¿Boleto a la JEP?

Pero el caso resucitó por cuenta de una declaración de dos exfuncionarios de la Fiscalía que están pidiendo pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Martínez Lugo.



Ambos están presos por ser parte de la red que interceptó ilegalmente a pilotos sindicalizados de Avianca, a contradictores del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) y hasta al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, entre otros.



Y en un documento llamado ‘Información relacionada con temas del conflicto armado y participación de terceros’, del 31 de octubre, repitieron parte de lo dicho en septiembre por el falso denunciante y agregaron otros temas sensibles.



Con base en esas declaraciones, el periodista Daniel Coronell denunció que personajes vinculados a la paz habrían sido chuzados.



En la declaración se mencionaba al jefe negociador de la paz con las Farc, Humberto de la Calle, y a asesores de la mesa como Álvaro Leyva, Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Diego Martínez y Enrique Santiago.



Y se decía que los resultados de las escuchas ilegales llegaban al escritorio del entonces fiscal Martínez.



Martínez desmintió los señalamientos, que atribuyó a una conspiración en su contra, orquestada desde las cárceles por gente judicializada durante su administración.



Cinco días después, la periodista María Jimena Duzán le agregó al listado de supuestos interceptados nombres de abogados en pleitos que, según los denunciantes, eran del interés directo de Martínez.



En el documento aparece Alex Vernot, abogado de Mattos, y Albeiro Yepes, defensor de Luis Fernando Andrade, procesado por Odebrecht. Además, Jorge Ibáñez, cabeza del tribunal arbitral que declaró nulo el contrato de la Ruta del Sol 2.



Los exfuncionarios presos dicen que recibían órdenes verbales de Hernández para interceptar a través de las salas Oro, Granate, Diamante y Zeus de la plataforma Esperanza.



Por el tema de la paz, la fiscalía 12 ante el Tribunal de Bogotá abrió una indagación. Y el viernes, el fiscal general (e), Fabio Espitia, aseguró que un informe de policía judicial –que auditó las salas de Esperanza– concluyó que el negociador y asesores de paz no fueron chuzados: “Sobre esto hay absoluta claridad y simplemente tenemos que proceder con criterios objetivos”.



En el caso de Leyva, la auditoría arrojó que fue interceptado en 2013 y que ni Hernández ni Betancourt tuvieron relación.



Piedad Córdoba también fue interceptada, a principios de 2019, por 5 meses, en un proceso en Cali, cuya legalidad se verifica, al igual que el de Leyva.



En cuanto al abogado de las Farc Enrique Santiago solo se ha verificado un teléfono, suministrado por un allegado, y tampoco arrojó interceptación, al igual que los teléfonos del senador Iván Cepeda.



Aún faltan por verificar los teléfonos de las abogadas Consuelo Parra y Lina Sierra, quienes intentaron gestionar un sometimiento de los jefes del ‘clan del Golfo’ Carlos Mario Tuberquia y David Antonio Úsuga.



A pesar de esa verificación, Diego Martínez le anticipó a EL TIEMPO que va a hacer parte de la investigación como víctima. Lo mismo hará Cepeda.



Por su parte, De la Calle manifestó que, desde 2014, hizo pública una denuncia por una posible interceptación, diferente a la que ahora se conoce.

Audio y complot

En la Fiscalía explicaron que fue un ‘hackeo’ de su computador, y no avanzó porque el PC no llegó, por tener datos reservados.



De La Calle dice que no hubo evidencia de ‘hackeo’, y anunció que no va a hacer parte dentro del proceso actual. La misma postura tomó Leyva.



Pero aún faltan por verificar los nuevos nombres. EL TIEMPO supo que Andrade estuvo interceptado.



“Esa labor se hizo pública durante las audiencias por el caso Odebrecht, y en el caso Hyundai también hubo implicados que fueron interceptados legalmente”, explicó una fuente de la Fiscalía.



Pero para aclarar ese capítulo, los fiscales Hernández y Betancourt le pidieron al fiscal Espitia que los investigue. Y ya se le asignó el caso a la delegada ante la Corte.



Allá va a ir a parar un audio en el que la exfiscal Hilda Niño –procesada por corrupción– aseguró que estaban ofreciendo mucha plata para hacerle un montaje al exfiscal Martínez.



“Ellos ponen la plata y buscan si hay más gente (...) ¿Qué es lo que están haciendo? Haciendo montajes, videos. Quieren acabarlo a él”, se oye en un audio que reveló el viernes La W y que se vinculó al tema.



En ese contexto, agrega que el complot es patrocinado por Carlos Mattos y organizado por Alex Vernot desde la cárcel La Picota. Ninguno se ha pronunciado.

‘Es un montaje en mi contra’: Martínez

El exfiscal Néstor Humberto Martínez asegura que hay un montaje criminal en su contra. Según explica, desde 2018, la Fiscalía tiene evidencias probatorias que dan cuenta de que desde la cárcel La Picota, un grupo de personas investigadas y judicializadas durante su gestión gestaba una conspiración contra él, apelando incluso a falsos testimonios.



“Las pruebas revelan que contactaban a exfuncionarios de la Fiscalía presos por corrupción, para que a través de falsos testimonios me involucren en actividades ilícitas, a manera de retaliación”, dice. Y advierte que ante el grave peligro de ser víctima fatal de un montaje, solicitó a la Fiscalía que concluya prontamente la indagación, que se basa en pruebas acopiadas sobre el plan para involucrarlo. Dio poder para denunciar a quienes lo señalan y pidió que autoridades extranjeras auditen el sistema Esperanza para que se descarten anomalías.



