Datos desconocidos de la misión que partió a China por 13 colombianos

En silencio, un grupo de funcionarios de alto nivel del Gobierno de Colombia se encargó de preparar el paso a paso de la misión que partió el sábado, a las 3 de la mañana, para recoger a 13 compatriotas y a tres de sus familiares chinos, aislados en Wuhan (China) por cuenta del coronavirus o Covid-19.



EL TIEMPO tuvo acceso a información confidencial que detalla la orden de manejar la misión –bautizada ‘Regreso a casa’– como un tema de seguridad nacional.

Por eso, el Gobierno asumirá todos los gastos, incluidos algunos termómetros térmicos, que toman la temperatura a corta distancia de la persona.



“Se han reportado 12 supuestos casos en Cali, Ibagué y los más recientes en el barrio el Chicó, de Bogotá. Pero todos se han descartado y la idea es proteger al país”, explicó un alto funcionario del Ejecutivo.



Lo más difícil de la misión fue encontrar el lugar al que llegarán las 16 personas para cumplir la cuarentena, al lado de la tripulación de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), de los médicos, de los miembros de la Cruz Roja, incluida una psicóloga.



(Siga nuestro minuto a minuto: En vivo: El avión ya está en Alaska, Seúl es la próxima parada)



Inicialmente se buscó un hotel en Bogotá, Santa Marta y otro más en Barranquilla.

Eduardo Restrepo Galeano, conocido como Mapache por sus compañeros, es uno de los oficiales con mayor horas de vuelo y esta vez piloteará el Júpiter 767. Foto: Archivo particular

Cuarentena, en Bogotá

Incluso, recorrieron instalaciones en Melgar y en el Magdalena Medio, para garantizar mayor tranquilidad. También estuvieron en Villavicencio.



Pero por razones de logística y, en otros casos, porque los hoteleros manifestaron sus reservas, se optó por un lugar en el occidente de Bogotá. EL TIEMPO se abstiene de revelar su ubicación por solicitud expresa de miembros del Gobierno, quienes -sin embargo- dijeron que en su debido momento se dará a conocer.



(Le puede interesar: El diálogo de Duque con la tripulación que va por colombianos a China)



“No se necesitan camas hospitalarias ni instalaciones médicas, sino un lugar cómodo para que todos pasen la cuarentena (14 días)”, explicó el funcionario, quien advirtió que China ha hecho los seguimientos médicos para garantizar que los pasajeros no presenten síntomas propios del coronavirus.



Además, Francisco Moreno, director ejecutivo de la Cruz Roja, le confirmó a EL TIEMPO que un equipo médico chino les hará a todos exámenes adicionales justo antes de subirse al avión de la FAC –el Júpiter 767– que los traerá a Bogotá.

Este es el avión Júpiter 767, con capacidad para 190 pasajeros. Foto: Archivo Particular

Logística y viáticos

“Y apenas estén dentro de la aeronave, nuestro equipo médico les realizará otros exámenes de tamizaje y evaluación crítica para descartar cualquier riesgo para ellos y para la tripulación”, agregó Moreno.



El equipo que se encargará de atender a las 16 personas que están en Wuhan está compuesto por 4 médicos especialistas en epidemiología y dos enfermeros especialistas en emergencias y salud pública.



Todos llevarán el traje especial Tyvek de bioseguridad, que ni siquiera tiene cremalleras para evitar que algo se les impregne.



(Lea también: Los detalles del operativo para evacuar a los colombianos de Wuhan)



Para que los colombianos y los extranjeros puedan llegar el martes hasta el aeropuerto internacional Wuhan-Tianhe, el Gobierno chino les entregará unos certificados que deberán presentar en sus universidades o conjuntos residenciales para poder salir con un equipaje no mayor a 20 kilos, el cual también será revisado y esterilizado.



Diplomáticos colombianos en China se encargaron de alquilar el vehículo que transportará a los 16 pasajeros desde Wuhan al aeropuerto, ubicado a 48 minutos de distancia.Antes de moverlos, se les pedirán las fichas que cada 24 horas llenaron con información sobre su estado físico.

Apenas estén dentro de la aeronave, nuestro equipo médico les realizará otros exámenes de tamizaje y evaluación crítica para descartar cualquier riesgo para ellos y para la tripulación FACEBOOK

TWITTER

Se espera que el Júpiter 767, comandado por el coronel de la FAC Eduardo ‘Mapache’ Restrepo Galeano, esté hoy domingo en Corea del Sur, tras sobrevolar Rusia y haber hecho un par de escalas en Illinois y Alaska (Estados Unidos).



“En el Júpiter van celulares. Pero toda la comunicación se hará vía radial, con los pilotos de la FAC”, explicaron.



El itinerario indica que el domingo deben pernoctar en Seúl, para el martes salir directo hacia Wuhan.



(Le recomendamos esta historia: 'Cuando llegue mi hija la voy a abrazar y no la voy a soltar')



Restrepo, el coronel Ronaldo Aros, al igual que el coronel Robles y el teniente Cortés –de la Fuerza Aérea–, no recibirán ninguna compensación adicional por este viaje diferente a los viáticos, que para este tipo de desplazamientos no superan los 100 dólares diarios. Pero serán condecorados, al igual que la misión de la Cruz Roja y los médicos del Instituto Nacional de Salud.



“‘Mapache’ fue elegido por su brillante hoja de vida, sus horas de vuelo en 767 y su alto nivel de inglés. Buena parte de su familia está en la FAC, y otros, como su primo Jorge, son pilotos comerciales”, aseguraron fuentes de la propia FAC.

El avión fue adaptado para transportar al equipo médico, y recoger a los colombianos y a tres extranjeros. El vuelo dura más de 32 horas. Foto: FAC

La tripulación recibió entrenamiento en el manejo de todos los equipos médicos que se llevan en el Júpiter, adaptado para esta misión humanitaria.



Se le incorporaron sillas reclinables, ubicadas a un metro de distancia, como lo exigió China. Pero no es cierto que estén separados por paneles.



“En todo caso, los pasajeros irán en una sección del 767, y el cuerpo médico, en otra”, explicaron.



Todo el operativo en Wuhan se debe surtir en cuatro horas y ni la tripulación ni el cuerpo médico tienen autorización de abandonar el avión, que fue esterilizado antes de despegar y que tendrá el mismo procedimiento cuando llegue a Catam.



(Vea nuestra galería: En fotos: el avión que traerá a los colombianos en Wuhan)



La fecha y hora del regreso dependerán de las dos escalas que se están diligenciando, la primera de ellas en Mumbai (India). La otra será en Sevilla (España), y se espera que estén aterrizando en Colombia entre jueves y viernes de esta semana.



EL TIEMPO estableció que algunos colombianos radicados en China declinaron la posibilidad de ser trasladados, alegando arraigo en el país asiático.En todo caso, seguirán siendo monitoreados por el cuerpo diplomático en China.

El Júpiter 767 amaneció en Corea del Sur

-El sábado, a las 3:38 de la madrugada, partió desde el aeropuerto militar Catam, en Bogotá.



-A las 9:27 de la mañana del sábado, la aeronave FAC 1202 Júpiter aterrizó en la Base Scott de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en Illinois. Así, completó las primeras 5 horas y 42 minutos de su trayecto de más de 30 horas.



-Luego despegó rumbo a Corea del Sur y se espera que llegue hoy domingo 23 de febrero a Seúl. Desde allí, la misión despegará en la noche del martes 25 de febrero rumbo a Wuhan, donde estará cuatro horas.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET