Los 4 excapos por los que la DEA anda preguntando

Solo 3 años de prisión. A pesar de ser el patrón de una tenebrosa oficina de sicarios del cartel del Norte del Valle, eso fue lo único que pagó en Estados Unidos Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino.



(En contexto: Fiscal de Cali dice que no es colaboradora del excapo 'Mueblefino')



Aunque en Colombia era considerado como el más peligroso cobrador de cuentas de capos de la talla de Wílber Varela, alias Jabón, sus abogados lograron sellar un acuerdo confidencial y exprés, que le abrió las puertas de la cárcel el 27 de febrero de 2019, con tiquete gratis de regreso al país, en calidad de deportado.

Pero, contrario a lo que se esperaba, ‘Mueble Fino’ volvió a quedar casi de inmediato en el radar de la DEA.



EL TIEMPO estableció que informantes lo ubican en cumbres con poderosos mafiosos reincidentes. Además, lo relacionan con pagos de sobornos, para ocultar secuestros y asesinatos, vinculados al escándalo de corrupción en la Fiscalía de Cali.

Testigo se ratifica

De hecho, hace dos semanas, el testigo estrella de la Fiscalía en ese caso, Juan David Rengifo Mendoza, alias la R, se ratificó en que, siguiendo instrucciones de ‘Mueble Fino’, él y dos patrulleros de la Policía secuestraron a Jorge Mauricio Rivera Guerrero, quien luego fue torturado y estrangulado.



Para no dejar dudas, el testigo reconoció en álbum fotográfico a ‘Mueble Fino’, describió con lujo de detalles la casa donde lo citó y a los otros capos que supuestamente estaban interesados en eliminar a Rivera.



(Puede ser de su interés: La sala de torturas de la mafia colombiana en Europa)



Todo ocurrió, según dijo, en noviembre de 2019, cuando ‘Mueble Fino’ apenas llevaba 9 meses en el país.

Ahora, la DEA quiere saber si ‘Mueble Fino’ les ocultó a los federales información sobre negocios con capos reincidentes y una jugosa fortuna adicional a la que se le alcanzó a ubicar: acciones en dos operadores de la Empresa de Transporte Masivo de Cali, cuyos escoltas lo movían por la región.



Además, le encontraron 6 establecimientos de comercio, buses y busetas, carros de alta gama y lujosos apartamentos en Roldanillo y Cali, Valle, y en Cajicá y Chía, Cundinamarca. Allí, allegados manejan una empresa de agricultura sostenible, que le expidió a ‘Mueble Fino’ un salvoconducto, en diciembre pasado, para transitar en plena pandemia.

Los otros

Pero él no es el único por el que la DEA anda preguntando. Informantes y el testigo de la Fiscalía insisten en que a través de un hombre, identificado como Jorge Suárez, fue contactado para ejecutar el secuestro del empresario. Y que en la cumbre mafiosa en la que ‘Mueble Fino’ dio instrucciones había otros capos.



(Además: Los 5 colombianos señalados de llenar de coca a España)



“Se está indagando por Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino; Juan Carlos Rivera Ruiz, alias 06; Édgar Guillermo Vallejo Guarín, alias Beto el Gitano, y Carlos José Robayo, alias Guacamayo”, le confirmaron a este diario fuentes federales.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Carlos Rivera, alias 06 poco antes de ser extraditado a los Estados Unidos. Foto: Policía Nacional

'Mueble Fino’ me dijo: Aquí estoy con los señores (...) Aquí, con los señores se concretó y ya tomamos una decisión. Que por qué le iban a hacer un atentado a ‘Gitano’: Testigo FACEBOOK

TWITTER

El testigo estrella ha declarado que el trabajo que se le encomendó fue “un ajuste de cuentas” por un cargamento de coca, y que estaba relacionado con un atentado del que había sido víctima ‘Beto el Gitano’.



“Mueble Fino’ me dijo: ‘Aquí estoy con los señores (...). Aquí, con los señores se concretó y ya tomamos una decisión’. Que por qué le iban a hacer un atentado a ‘Gitano’, por un envío de droga que él iba a hacer y lo querían sacar del camino, no querían que se enviara ese cargamento”, dijo el testigo en un interrogatorio grabado en video y en poder de EL TIEMPO.



(Puede ser de su interés: Hallan caleta de la mafia en lujosa casa de Cali con $ 8.700 millones)



El caso era de tal trascendencia que el testigo asegura que se les pagó a miembros de la Fiscalía de Cali y a abogados para que a él no le ocurriera nada por haber hecho la ‘vuelta’ de desaparecer al empresario.

¿Coca o narcobienes?

Pero ahora pusieron a correr la versión de que la compra de fiscales y la cumbre mafiosa se ejecutó para recuperar algunos bienes que el empresario secuestrado no quería devolverle a ‘Mueble Fino’. Sin embargo, llama la atención que antes de asesinarlo, no hubo ni firma de escrituras ni de traspasos. De hecho, la DEA no cree esa versión y está investigando por su cuenta.



Desde hace cerca de un mes, EL TIEMPO ha intentado ubicar sin suerte a ‘Mueble Fino’ para conocer su versión. No obstante, habló con ‘06’, quien negó cualquier nexo con este caso o con cualquier otro acto criminal.



(Además: Minería ilegal de oro devora el equivalente a 83 mil campos de fútbol)



Mientras tanto, la Fiscalía –que ya ordenó la captura de un fiscal de Cali y de un abogado– prepara nuevas decisiones.

Habla alias '06'

Juan Carlos Rivera Ruiz, conocido en la mafia con el alias de '06', fue capturado y extraditado a Estados Unidos, en 2011, señalado de ser el principal lugarteniente de los hermanos ‘Comba’ y un jugador clave en el envío de coca a través de enlaces mexicanos.



EL TIEMPO habló con él y Rivera aseguró que, el pasado 19 de febrero, se presentó de manera voluntaria a la Fiscalía para aclarar que no tiene nada que ver con los hechos que narra el testigo. “Yo pagué 11 años de cárcel, regresé al país en septiembre de 2019.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Cuando se hizo la supuesta reunión, yo estaba sometiéndome a exámenes médicos en Bogotá y tengo cómo probarlo”, dijo. Además, aseguró que si bien conoce a ‘Mueble Fino’, ni es su patrón ni tiene negocios de ninguna índole con él: “Ni siquiera conozco al testigo de la Fiscalía. Estoy dispuesto a someterme a polígrafo y a probar que no he vuelto a traficar”.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET