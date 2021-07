El reino oculto de bienes de la mafia que destapó caso 'Memo Fantasma'

Después de vivir largas temporadas en un exclusivo barrio del centro de Madrid (España) –con campo de golf incluido–, el empresario paisa Guillermo León Acevedo Giraldo permanece detenido, a horas de que se defina si se le impone medida de aseguramiento.



Aunque él insiste en que es un discreto y exitoso inversionista inmobiliario, víctima de una injusticia, tras su captura (el 25 de junio), el fiscal Juan David Huepe le ha entregado una imagen muy diferente de Acevedo a la juez 54 con funciones de control de garantías.



Carlos Mario Jiménez viaja en un vuelo comercial. La foto corresponde a su proceso de deportación. Foto: Autoridades migratorias

El fiscal no duda en señalar que el empresario –que se ha codeado con influyentes miembros de la élite inmobiliaria bogotana–, es el mismo que presuntamente le vendía cocaína a emisarios de carteles mexicanos.



Juegan en su contra testimonios de exparamilitares que lo reconocieron en álbumes fotográficos y que aseguran que es el mismo que se movía por campamentos del Bloque Central Bolívar de las autodefensas, con el rango de socio financiero de su jefe, Carlos Mario Giraldo, ‘Macaco’.



En ese entonces, dicen, usaba los alias de ‘Memo Fantasma’ y ‘Sebastián Colmenares’. De ser cierto, desde los 25 años, el empresario paisa era uno de los jugadores más importantes del narcoparamilitarismo.



Al Bloque Central Bolívar se le atribuyen reclutamiento forzado, masacres, desapariciones y desplazamiento. Foto: Archivo EL TIEMPO

Narcotrueque

Abogado David Espinosa. Foto: Archivo Particular

“Es una canallada”, le dijo a TIEMPO David Espinosa, abogado Acevedo.

“Yo no sé si existe o no un ‘Memo Fantasma’, pero mi cliente no es. Las versiones de los exparamilitares son contradictorias y los que lo reconocieron en fotos, admitieron que ya habían leído los informes periodísticos que salieron el año pasado en su contra”, agregó el penalista (ver recuadro abajo).



Pero lo de su identidad no es el único asunto que Acevedo y su defensa tendrán que aclararle a la justicia.



Varias de las haciendas, apartamentos y oficinas vinculadas a él y a su entorno familiar y societario tienen un pasado opaco.



De hecho, EL TIEMPO estableció que investigadores creen que el llamado caso ‘Memo Fantasma’ podría ser un eslabón de una investigación reservada más grande contra la mafia que adelanta la DEA: el ‘cartel del cambalache’.



Y explican: “políticos, abogados, empresarios, modelos y hasta proxenetas de la mafia, han venido ocultando desde hace décadas predios rurales y urbanos del narcotráfico, poniéndolos a nombre de terceros para darles apariencia legal”.



De hecho, tienen identificado a un reputado empresario del sector de las motos de lujo, que canjea narcobienes por propiedades de esmeralderos y comerciantes. En el negocio también hay fichas de la oficina sicarial de ‘San Andresito de la 38’.



La banda de San Andresito de la 30 está involucrada en el 'cartel del cambalache'. Foto: Policía Nacional

¿Coincidencia?

Wilmar Alexis Metaute Zapata. Foto: Archivo Particular

El fiscal del caso contra Acevedo dice que halló un claro rastro de mafia y paramilitarismo –que la justicia desconocía– en algunos de los predios negociados por Acevedo y su entorno.



En efecto, compró y vendió lujosos apartamentos y oficinas a narcotraficantes extraditados y a señalados cabecillas de la tenebrosa ‘Oficina de Envigado’.



Varios de los predios que conforman dos megahaciendas en Bella Vista, Córdoba, ligadas por la Fiscalía a Acevedo, tienen antecedentes similares. De hecho, para los investigadores no se trata de una coincidencia, sino de un claro patrón.

'Don Pacho' y 'Contador'

El primer campanazo lo reveló EL TIEMPO, en junio de 2020, y lo retomó el fiscal. Varios de los lotes que conforman la hacienda Las Vegas, de propiedad de Inversiones Tanzania S.A. (de la familia Acevedo), fueron vendidas por Francisco Flórez Upegui, ‘Don Pacho’.



Estados Unidos coronó con la foto de Flórez un organigrama en el que también aparece un libanés, calificado como el enlace de la sanguinaria ‘oficina de Envigado’ con Hezbolá.



Esas transacciones se ejecutaron en 2007. Un par de años atrás, Acevedo vendió una lujosa oficina (la 1308 del Edificio Oficentro Artorga, de Medellín), a Edison Gómez Molina. En 2012, Gómez fue capturado y extraditado por narcotráfico.



Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma, señalado de ser un narco puro fue capturado en Bogotá. Foto: Policía Nacional

'Cacao' y la tía

Una tía de Acevedo (Nelly Giraldo Ramírez), también terminó negociando con Conjunto de Amigos Ltda. Les compró la finca 'Las canarias y se la vendió a una hermana de Raúl Fernando Lalinde.

TWITTER

Y, tras chequear a los antiguos propietarios de la hacienda ‘La 13’, otra de las propiedades que la Fiscalía insiste en ligar a Acevedo, se halló a César Cura de Moya y Compañía Ltda.



La mitad de esa firma era de César Cura de Moya, alias Viejo Rafa, quien pagó cárcel en Estados Unidos y fue asesinado en 2002.



Además, ‘Honduras’, uno de los predios que conforman 'La 13', fue reclamado por José Antonio Guerrero Hernández a través de un proceso de pertenencia.



El quejoso resultó ser el narcotraficante ‘Toño Cacao’, extraditado en 2006 a Estados Unidos y célebre por haberle vendido una finca a un poderoso industrial paisa. EL TIEMPO estableció que, hace dos años, insistió en esa reclamación.



Al fiscal Huepe también le llamó la atención otro de los dueños de predios en ‘La 13’: la sociedad Conjunto de Amigos Limitada.



Uno de sus accionistas resultó ser Iván Patiño Patiño, condenado por concierto para delinquir y desplazamiento forzado, a quien vinculó con el narcoparamilitar alias don Berna.



Una tía de Acevedo, identificada como Nelly Giraldo Ramírez, también terminó negociando con la Sociedad Conjunto de Amigos Limitada. Les compró la finca ‘Las canarias', y luego se la vendió a una hermana de Raúl Fernando Lalinde Sierra.



El papelito

A este último, el fiscal Huepe lo calificó como socio de ‘Macaco’ y aseguró que aparece en la Sociedad Minera Grifos S.A. En 2010, EL TIEMPO reveló que de esa empresa eran accionistas la esposa de ‘Macaco’, Rosa Edelmira Luna, y sus hijos.



Finalmente, Acevedo aparece comprándole, en 1998, un lujoso apartamento, en el barrio Conquistadores, a Wilmar Alexis Mataute Zapata, alias Pichi Calvo, señalado jefe de la ‘oficina de Envigado’.



‘Pichi Calvo’ fue asesinado en 2014 y junto a su cadáver encontraron un papelito con las siguiente leyenda:“Guillermo Arango le debe a Otto Bula, para pagar en feb. 15 /2014, 5.400 millones en propiedades. Le dará garantías hipotecarias”.



El papel hace parte de una indagación por presunto ocultamiento de bienes ligados a la mafia, incluido el proyecto Meritage, en Medellín, por el que la Nación está demandada.



El proyecto Meritage terminó en una demanda contra la nación. Foto: Jáver Nieto Álvarez

"A la Fiscalía se le entregó toda la trayectoria legal y transparente del patrimonio de mi cliente. Ni si quiera tiene relación con la hacienda 'la 13'. Vamos a demostrar su inocencia".

TWITTER

La defensa de Acevedo fue enfática en que su cliente no puede responder por el pasado de los predios que adquirió ni por las acciones posteriores de personas con las que hizo negocios.



Y sobre la compra de bienes a alias don Pacho, dijo que fue con un préstamo bancario y que la entidad se encargó de revisar el historial de los bienes.



“A la Fiscalía se le entregó toda la trayectoria legal y transparente del patrimonio de mi cliente. Ni siquiera tiene relación con la hacienda ‘la 13’. Vamos a demostrar su inocencia”, aseguró el abogado Espinosa.



‘Es injusto, una canallada’

A Guillermo León Acevedo Giraldo le imputaron tres delitos, que no aceptó: lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.

TWITTER

A Guillermo León Acevedo Giraldo le imputaron tres delitos, que no aceptó: lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.



En una intervención de cerca de 10 horas, su abogado, David Espinosa, señaló que su cliente “es honesto y se ha dedicado a trabajar y a construir país”.



Y añadió: “No sé en qué momento de ese desarrollo profesional algún enemigo, algún socio que no se sintió bien o alguna persona particular que sintió que el señor Guillermo le había ofendido, ha dedicado todo su esfuerzo, empeño y maldad en destruir su buen nombre”.



Según el penalista, su representado no es ‘Memo Fantasma’ y nunca ha pertenecido a ningún bloque paramilitar ni participado en actividades de narcotráfico.

Así mismo, dijo que sus defendidos (Acevedo, su abuela y su mamá) tienen relación con pocas de las empresas y sociedades que la Fiscalía citó.



Y sobre las demás compra-ventas, señaló que todas las escrituras son legales , los valores están en su contabilidad y las platas salieron y entraron a sus cuentas.

EL TIEMPO estableció que la defensa manifestó su molestia porque se interceptaron llamadas con una menor.



Además, dicen que se intentó presentar a Acevedo con el alias de ‘el hombre de hierro’, distorsionando una conversación en torno a un sujeto que vende hierro y que incumplió un contrato con la madre de Acevedo, que ya lo denunció.



“Guillermo, su familia y sus empresas se han dedicado a negocios toda la vida. Han sido muchas las propiedades que han negociado en su actividad inmobiliaria”, explicó Espinosa. Y agregó que él y su equipo fueron rigurosos desvirtuando, con soportes probatorios todos los señalamientos del fiscal Huepe.



Por eso, no dudó en calificar el caso como una injusticia, y los señalamientos como una canallada.



“Es injusto imponerle a él la carga de lo que iba a pasar en el futuro con personas con las que negoció predios”, dijo el abogado refiriéndose a los compradores y vendedores que terminaron enredados con la mafia. Y pidió que ni Acevedo ni la madre ni la abuela fueran cobijados con medida de aseguramiento.



