Mientras los candidatos a la Presidencia de la República y sus fórmulas dedicaron la última semana a sondear y sellar alianzas y a realizar correrías políticas, Francia Márquez, aspirante a vicepresidenta por el Pacto Histórico, tuvo que salir a dar explicaciones sobre dos bienes en Cali cuya propiedad le estaban adjudicando.



Faltando menos de un mes, ni ella ni los otros 15 candidatos que aparecen en el tarjetón en calidad de aspirantes han ventilado sus patrimonios personales. Se trata de un ejercicio usual en países y democracias modernas, como Francia y Estados Unidos.

A algunos solo les aparece un predio a su nombre; un par tienen propiedades en el exterior; a otros les aparecen a nombre de empresas y solo un aspirante aseguró que revelará su patrimonio si gana. FACEBOOK

Acudiendo a bases de datos públicas, a los propios candidatos y, en algunos casos, a registros en Estados Unidos, EL TIEMPO buscó los bienes que aparecen con las cédulas y nombres de Gustavo Petro y de Francia Márquez, del Pacto Histórico; de Federico Gutiérrez y de Rodrigo Lara Sánchez, de Equipo por Colombia; de Sergio Fajardo y de Luis Gilberto Murillo, de Coalición Centro Esperanza; así como los de Ingrid Betancourt y José Luis Esparza, de Verde Oxígeno.



Además, los de Jhon Milton Rodríguez y Sandra de las Lajas, de la la coalición cristiana Colombia Justa Libre - Mira; de Rodolfo Hernández y Marelen Castillo; de Enrique Gómez y Carlos Cuartas, del Movimiento de Salvación Nacional; y los de Luis Pérez y su fórmula, Ceferino Mosquera, del movimiento Colombia Piensa en Grande.



Estos son los hallazgos que arrojó la búsqueda en bases de datos y las consultas a las campañas y a los propios candidatos.

Gustavo Petro y Francia Márquez

Gustavo Petro y Francia Márquez. Foto: Milton Diaz / EL TIEMPO

A Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, solo le aparece a su nombre un predio: una casa, de 1.029 metros cuadrados que, según papeles, compró en 2011 por 1.715’000.000 de pesos.



Está en un condominio en Chía y también figura su esposa, Verónica Alcocer. Según le dijo Petro a la Dian, en 2020, su patrimonio bruto es de 1.358 millones de pesos y tiene deudas por 1.129 millones.



Y aseguró que sus ingresos brutos son de 478 millones de pesos al año. Con su cédula aparece otro bien, en el Park Way de La Soledad, en Bogotá.



Sin embargo, ese número de cédula tiene asociado el nombre de un geólogo boliviano. Asesores de Petro dijeron que se trata de un error, que sería de digitación y que ese bien no es suyo: “Solo tiene la casa en Chía”.



A nombre de Francia Márquez solo aparece un apartamento en un conjunto residencial en Cali. La propiedad, de 60 metros cuadrados, fue adquirida en 75 millones de pesos.

Fico Gutiérrez y Rodrigo Lara

Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara Sánchez. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

En el caso de Federico Gutiérrez, candidato de Equipo por Colombia, la búsqueda no arrojó bienes a su nombre o por cédula.



A través de sus asesores hizo saber que solo tiene un apartamento en Medellín, en la modalidad de leasing habitacional.



Se le preguntó a la campaña si el candidato tiene predios a nombre de empresas y dijeron que solo señaló el apartamento. En 2015 dijo que vendió sus acciones en Ángel Total Solution S. A. S., que asesoró en seguridad en Celaya (México) y Buenos Aires (Argentina).



A Rodrigo Lara Sánchez, su fórmula, le aparecen tres propiedades.



La primera es un lote de 141 metros cuadrados que adquirió en 2008, por 85 millones de pesos. También tiene una casa, de 321 metros cuadrados, adquirida en 967 millones de pesos, en marzo de 2017. La tercera propiedad es un apartamento, de 116 metros cuadrados, en Usaquén, norte de Bogotá, que el cirujano de 51 años adquirió con su esposa, en 2007, por 238 millones de pesos.

Rodolfo Hernández y Marelen Castillo

Rodolfo Hernández y Marelen Castillo. Foto: Campaña Rodolfo Hernández y Marelen Castillo.



Rodolfo Hernández tiene 9 bienes a su nombre. Uno de ellos, la parcela 17, de un conjunto campestre en Lebrija (Santander), embargada por uno de los procesos que se le siguen cuando fue alcalde de Bucaramanga.



También tiene un apartamento en un conocido edificio y un local, ambos en Bucaramanga. Pero la mayor parte de los bienes de él y de su familia están a nombre de HG Constructora S.A., HG Inmobiliaria, HG constructora LLC (con sede en Florida) y Valores Inmobiliarios HG S.A. Con esta última adquirió el apartamento en Bogotá, por 4.250’000.000 de pesos.



El predio, en la zona del parque del Chicó, le fue comprado a Imagine Consulting de Jorge Uriel Silva Arias.



A su fórmula, Marelen Castillo, le figura un apartamento, en Cali, que antes estuvo en manos de la SAE. Ella le dijo a EL TIEMPO que se lo adquirió a un abogado. Y que tiene dos más, en Bogotá, en modalidad de leasing; y otro en Soacha.

Sergio Fajardo y Gilberto Murillo

Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo. Foto: César Melgarejo/ EL TIEMPO

Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, está ligado a 5 propiedades.



Hay dos en Anapoima (Cundinamarca), que adquirió entre 1995 y 1998.



Él mismo le dijo a EL TIEMPO que sus otros bienes están a nombre de Hermanos Fajarbo S. A. S., donde está con sus hijos. A la firma le aparece un apartamento de 402 metros cuadrados, en un condominio en El Poblado, en Medellín.



Se le compró, por 1.450 millones de pesos, en 2016, a Inversiones Fajardo Valderrama S. A. S., empresa familiar. También, un apartamento de 144 metros cuadrados en Bogotá, que se adquirió por 1.150 millones de pesos, en 2019, y que era de la empresa Gutiérrez Michelsen S. A. S. Fajardo, ya pensionado, le dijo a la Dian, en 2018, que su patrimonio líquido era de 2.206 millones de pesos.





Gilberto Murillo, su fórmula, no tiene bienes en Colombia. Pero EL TIEMPO estableció que tras su permanencia en Washington, entre el 2000 y el 2010, adquirió allí dos propiedades.

John Milton Rodríguez y familia

John Milton Rodríguez. Foto: Campaña John Milton Rodríguez

Según registros públicos, al pastor Jhon Milton Rodríguez, candidato presidencial de la coalición cristiana Colombia Justa Libre - Mira, no le figura ninguna propiedad.



El candidato le dijo a EL TIEMPO que solo tiene un bien –una casa– que hace parte del patrimonio familiar, aunque no recuerda mayores datos.



De acuerdo con la declaración de bienes y rentas, que radicó el 30 de enero de 2020, registra ingresos por más de 650 millones de pesos; y en 2018, le dijo a la Dian que su patrimonio líquido era de 1.226 millones de pesos.



Y si bien él y allegados figuran en corporaciones, incluso en Estados Unidos, son ‘sin ánimo de lucro’. Entre ellas, la iglesia y fundación Misión Paz a las Naciones, la Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social y el Centro Internacional de Desarrollo Social.



Su fórmula presidencial, Sandra de las Lajas Torres, tampoco registra bienes a su nombre. Pero, en 2019, le dijo a la Dian que su patrimonio bruto era de 94’810.000 pesos.

Enrique Gómez y Carlos A. Cuartas

Enrique Gómez y Carlos Cuartas. Foto: Campaña Enrique Gómez

A Enrique Gómez Martínez, candidato a la Presidencia por el Movimiento Salvación Nacional, le aparecen ocho propiedades a su nombre en Bogotá y Boyacá, en las que también figuran hermanos.



Entre ellas hay dos casas coloniales, en Quinta Camacho, declaradas por el Distrito bienes de interés cultural, en 2017.



A diez cuadras de allí, tiene otras dos propiedades y cuatro más en Villa de Leyva (Boyacá).







Según los registros, confirmados por el propio candidato, su participación en esas propiedades está embargada dentro de una demanda por un proceso civil, del 8 de julio de 2020.

A su fórmula, Carlos Alberto Cuartas Quiceno, no le aparece a su nombre ninguna propiedad.





Sin embargo, le dijo a EL TIEMPO que estas figuran a nombre de sus empresas: “El país sabe que he sido empresario toda la vida. Si llego a ser elegido, no tengo problema en revelar mis propiedades y declaración de renta. Pero, por ahora, por normatividad, no es prudente”.

Ingrid Betancourt y José Luis Esparza

Ingrid Betancourt y José Luis Esparza. Foto: César Melgarejo/ EL TIEMPO

En bases oficiales a la candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, no le aparecen bienes. En su campaña aseguraron que se trata de información personal y que lo consultarían con la candidata.



Sin embargo, en un proceso civil (en 2011) se mencionó que tuvo un apartamento en Bogotá. Además, otro apartamento en la calle Malebranche, de París (Francia); una casa de campo y dos lotes en Idaho (Estados Unidos).



En cuanto a su fórmula presidencial, al general (r.) del Ejército José Luis Esparza, le aparecen dos apartamentos a su nombre, uno un edificio ubicado en Bogotá, que adquirió en 2016, por 250 millones de pesos, cuando era coronel del Ejército. La otra propiedad está ubicada en Bucaramanga. Esparza la compró por 83 millones de pesos, en 2007, un año antes de la operación Jaque (que liberó a Ingrid del secuestro) de la que fue uno de sus artífices.

Luis Pérez y Ceferino Mosquera

Luis Pérez y Ceferino Mosquera. Foto: César Melgarejo/ EL TIEMPO

Ceferino Mosquera, fórmula de Luis Pérez, dice que solo tiene una casa en Buenaventura. Pero a Pérez le figuran 4 bienes.



Una casa-lote de 2.000 metros cuadrados, en El Poblado que compró en 2008, por 643 millones de pesos con 9 personas. Figuran Carlos Cardona Flórez y Jaime Pérez Tamayo.



El primero fue directivo de Construcciones Civiles y Pavimentos S. A., que tuvo un contrato con la Gobernación de Pérez por $ 5.461 millones. Pérez Tamayo es dueño del Instituto Metropolitano de Educación, que firmó 4 contratos, por $ 5.230 millones con esa administración.



El candidato también tiene un penthouse que compró en 2012, por $ 530 millones, y el 65% de un lote, de 40.000 metros cuadrados.

Una parte la adquirió 3 días antes de asumir la Gobernación, por permuta con dos firmas, una IDC Inversiones S.A.S., contratista de la Empresa de Vivienda (de la Gobernación). Pérez dijo que en el Oriente Antioqueño tiene otro predio y que todos están registrados, aunque no dijo cuántos.



Negó compartir propiedad con Carlos Cardona: “Es un error”. Y sobre Pérez Tamayo dijo que comparte un bien hace 25 años

