Los audios que enredan a los señalados líderes de los encapuchados

Más de 180 interceptaciones telefónicas se convirtieron en el tiquete a prisión de tres estudiantes, un defensor de derechos humanos, un comunicador y un antropólogo, señalados de pertenecer a las violentas células de encapuchados que están atacando a la Fuerza Pública y destruyendo propiedad privada y estatal en las movilizaciones estudiantiles.



Lenin Vargas, miembro de las disidencias de las Farc, capturado el 22 de abril de 2019 en la operación Orinoquía III, se encargó de poner a los seis hombres en la mira de un cuerpo élite de la Policía.

El guerrillero, quien admitió ser ‘líder político’, accedió a aportar información sobre la existencia de un grupo radical que delinque en el interior de varias universidades de Bogotá.



Según dijo, Jaime Hernando Olarte Torres, un antropólogo de la Universidad Nacional, es el líder de la célula y tiene nexo directo con todas las disidencias o GAO, en especial con la de Miguel Santillana, ‘Gentil Duarte’, en donde lo conocen con el alias de la Abuela.

Aseguró que además de consolidar movimientos estudiantiles, materializaba acciones vandálicas contra la población civil, el comercio, la infraestructura estratégica y la Fuerza Pública FACEBOOK

“Aseguró que además de consolidar movimientos estudiantiles, materializaba acciones vandálicas contra la población civil, el comercio, la infraestructura estratégica y la Fuerza Pública. Se comprobó además que la ‘Abuela’ goza de acceso directo y de la confianza de ‘Gentil Duarte’”, le aseguró a EL TIEMPO uno de los investigadores, y así se dijo en la legalización de allanamientos y capturas.



Jaime Hernando Olarte Hernández, antropólogo de la Universidad Nacional. Las autoridades dicen que era conocido como alias 'la Abuela', y que tenía línea directa con 'Gentil Duarte'. Foto: Fiscalía

En ese momento, tras casi 8 horas de audiencia, se soltó el primer audio. En este se escucha a un hombre sin identificar llamar a quien sería el antropólogo Olarte para pedirle un favor urgente.



“Necesito comunicarme con el comandante (…). Con ‘Gentil’. Tengo un problema, hermano, allá con mi papá que tuvo inconvenientes por allá por Nariño. Lo detuvieron unos compañeros y le dijeron que si no paga un dinero, lo fusilaban”.



La respuesta fue corta pero, para la Fiscalía, comprometedora: “Hermano, eso lo hablamos personalmente”.

Otro de los teléfonos interceptados, con orden judicial, fue el de David Ravelo Gutiérrez, trabajador de la ONG Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. De él también habló Lenin Vargas y lo catalogó como hombre de confianza de Diego Beltrán, alias Gafas, excabecilla de una de las disidencias en el Meta.

David Ravelo trabaja para una ONG de Derechos Humanos y asegura que está desarrollando un proyecto productivo de siembra de árboles. Foto: Fiscalía

La advertencia

Ravelo, supuestamente conocido con el alias de Frank, fue grabado hablando con el antropólogo en términos que, para los investigadores, eran cifrados e interpretados como el reclutamiento de estudiantes y los preparativos de violentos operativos en las marchas.



“Yo quería saber (…) cuántos van a participar para así yo también saber cuánta plata conseguimos”, le preguntan a Ravelo, y él responde: “Pues nosotros acá iríamos 1, 2, 3, 4; allá son 3, 4, 5… Seis personas máximo”.

En otro audio alguien le advierte a Ravelo que lo estaban investigando, que salía en unas fotos y que debía ocultarse.



“Este señor, el ‘Viejo’, dice que tú estás por ahí como en riesgo, que toca que te cuides. Que por ahí hay unas fotos tuyas (…) Que tenías que salir de allá por seguridad, mientras se soluciona lo tuyo. Por eso fue que nos mandaron a llamar tan rápido (…). Tenga cuidado que por ahí le mandaron una cantidad de vainas y sale usted con una cantidad de gente, es complicado”.

Para las autoridades es claro que el ‘Viejo’ es ‘Gentil Duarte’ y que desde Arauca le estaban advirtiendo a Ravelo de la investigación en donde, en efecto, hay fotos de seguimientos y reuniones entre los capturados.



Allí aparecen en reuniones en cafeterías Yeison Franco Sánchez, estudiante de Trabajo Social; Yeiner Avendaño Bohórquez, Julio Martínez Tautiba, y Víctor Hugo Ruiz Herrera, un estudiante de Química al que la policía dice haberle incautado material para la fabricación de papas bomba.



Abogados de los detenidos apelaron de inmediato las medidas de aseguramiento, y Rubiel Vargas, apoderado de Ravelo y de Avendaño, presentará en los próximos días una nulidad.

La defensa

El argumento es el mismo: “Es la penalización y estigmatización de la protesta social”.

“Las grabaciones son en torno a convocatorias para movilizarse. Pero la Fiscalía los liga a acciones terroristas e ilegales con un lenguaje que ni siquiera usa la guerrilla.



Esto es un montaje”, agregó Zoleito Morales, abogado de Julio Martínez (ver recuadro).

Y añaden que en algunos audios se está hablando de vender unos almuerzos y no de reclutar universitarios. Y en otro más, de un proyecto productivo de siembra de árboles, que impulsaba David Ravelo.



Además, el abogado Vargas es enfático en señalar que no hay actos terroristas que se les puedan endilgar –como carros bomba– ni tampoco víctimas.



No obstante, uno de los apoderados admitió que es posible que algunos de ellos simpaticen con sectores y que incluso conozcan a algunas personas: “Pero eso no los hace ni militantes ni responsables de terrorismo”.



Lo concreto es que los seis están siendo procesados por la nueva Ley 1908 de 2018 o contra grupos armados organizados (GAO), que de entrada permite que estén presos 400 días, antes de que se presente el escrito de acusación.

Mientras tanto, sus abogados piden que la Procuraduría designe de inmediato un delegado especial, por haber un defensor de derechos humanos entre los implicados: David Ravelo.



También están solicitando que se traslade de patio a Yeiner Avendaño, por estar rodeado de varios paramilitares.



Por ahora, todos duermen en calabozos de la cárcel La Modelo de Bogotá.

'Están judicializando la protesta social'

EL TIEMPO habló con los abogados que defienden a los capturados y coincidieron en que el proceso penal es una persecución, judicialización y estigmatización de la protesta social.



Lorena Medina, abogada de Yeison Franco, aseguró que “la Fiscalía dijo que los muchachos hasta tenían una militancia con las Farc, pero en las audiencias no lo demostró ni presentó ninguna prueba”.



Zoleiro Morales, representante de Julio Martínez, agregó que todos los arrestados realizan trabajo social y de derechos humanos, incluso en las regiones, “y no por eso se puede inferir que son terroristas o aliados de grupos ilegales”.



Y Rubiel Vargas, defensor de David Ravelo y Yeiner Avendaño, añadió que estas capturas son una amenaza para todo el que proteste.



Diana Muñoz, abogada de Víctor Ruiz, dijo que no hablaría del caso en los medios.



Y Eduardo Matías, defensor de Jaime Olarte, no respondió a los mensajes de EL TIEMPO.



