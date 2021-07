Los audios de la red de traficantes de medicamentos

Un reconocido médico de Bogotá y la oncóloga de una clínica pueden terminar tras las rejas en los próximos días.



Sus nombres son mencionados en decenas de audios en manos de investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que le sigue los pasos a una red que comercializa de manera ilegal medicamentos controlados, institucionales y de alto costo para enfermedades como el cáncer, el VIH y artritis reumatoidea grave.



Seis de sus integrantes fueron capturados, el pasado primero de julio, en la operación 'Bruselas', ejecutada por la Polfa (Policía Fiscal y Aduanera), la Dian y la Fiscalía en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Pereira.



En los audios, revelados por EL TIEMPO, varios miembros de la red mencionan a los médicos cómplices y a una fundación.



El portafolio

“Usted tiene que decir: ‘Yo se lo regalé, se lo di a guardar a mi prima en Bucaramanga (...). Somos de una fundación que regala verdaderamente a las personas que están enfermas’ ”, se escucha en una de las conversaciones interceptadas.

"Somos una fundación" . El audio embebido no es soportado

La red contacta a allegados a pacientes para ofrecerles plata por los fármacos que les entregan las EPS. Luego les borran fechas y los números de lotes y los revenden.



Adquieren los medicamentos, por debajo del precio del mercado, con miembros corruptos EPS y les ganan hasta un 200%": Investigador judicial.

TWITTER

“También adquieren los medicamentos, por debajo del precio del mercado, con miembros corruptos de algunas EPS, y los venden en el mercado negro ganándoles hasta un 200%”, explicó uno de los investigadores.



Uno de los fármacos es Jakavi, para el tratamiento de la mielofibrosis, cuyo costo (frasco de 60 tabletas) supera los 28 millones de pesos.



En el portafolio de la red aparece, además, Humira, una solución inyectable para la artritis reumatoidea grave, que vale más de 3 millones de pesos.



. Foto: Policía Nacional

Y ofrecen conseguir Revlimid, medicamento que se usa para el tratamiento de mieloma múltiple (cáncer de la médula ósea), cuyo precio alcanza los 17 millones de pesos.



La Polfa estableció que incluso tienen a disposición Sprycel, de 140 mg, indicado para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Su valor es de 9 millones de pesos, en frasco de 30 tabletas recubierta.



Y entre los medicamentos incautados a la red –12. 161 unidades, tasadas en 600 millones de pesos– aparece el Afinitor, inmunosupresor usado para contrarrestar el rechazo de trasplantes. Las 30 tabletas valen hasta 13 millones de pesos.



Mensajería

En otro de los audios una mujer les cuenta a los cabecillas de la banda que la Polfa retuvo, en el aeropuerto El Dorado, uno de los medicamentos que le enviaron por mensajería, y que le pidieron el nombre del paciente y la fórmula del médico.



“Váyase a cancerología y busque a una persona que le estén dando eso (para cáncer en la piel). (...) Dígale a la doctora que nos dé una manita, que eso no es grave, que le dé un nombre”, ordena uno de los líderes.



Pero el supuesto contacto en una clínica advierte: “Esa doctora está más berraca conmigo (...). Yo no me puedo meter en eso porque llevo 16 años en la clínica”.



"Dígale a la doctora que nos dé una manita, que eso no es grave" . El audio embebido no es soportado

"Váyase a cancerología y busque a una persona que le estén dando eso (para cáncer en la piel). Dígale a la doctora que nos dé una manita, que eso no es grave (...)", ordena uno de los líderes.

TWITTER

Ahí entra a jugar un doctor al que le piden que expida una fórmula, para reclamar otro medicamento controlado y retenido.



“Necesito un favor grande. Es que yo mandé dos (inaudible) de uso institucional para Bogotá con un amigo. Y tengo problemas porque están pidiendo una fórmula (...). Solo por WhatsApp, la persona ya está en el aeropuerto”, dice.



Y el médico contesta: “Déjame ver qué puedo hacer”.



"tengo problemas porque están pidiendo una fórmula" . El audio embebido no es soportado

EL TIEMPO omite los nombres porque están en curso nuevas capturas para desarticular una banda que lleva desangrando al menos seis años al sistema de salud. Ahora, la Polfa le sigue la pista de varios de los médicos involucrados.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET