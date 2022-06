El nexo entre el régimen de Nicolás Maduro y el de Irán quedó de nuevo confirmado por un caso que tiene confundida y en alerta a autoridades de Argentina.



Se trata de la retención, el pasado fin de semana, de un Boeing 747-300M, con matrícula YV3531, de bandera venezolana, que movilizaba a cinco ciudadanos iraníes, según advirtieron organismos de inteligencia externos.

Este es el itenerario del vuelo YV3531. Foto: FligthAware

Este es el itenerario del vuelo YV3531.

Lo que hasta ahora se sabe es que el avión había despegado de México y que aterrizó en Argentina, el 6 de junio. Dos días después, el 8 de junio, intentó aterrizar en Uruguay, pero allí le fue negada la autorización, por lo que tuvo que regresar a Argentina con autopartes, 14 venezolanos y 5 iraníes.



Lo que llamó la atención de las autoridades es que la supuesta tripulación, compuesta por los 19 extranjeros, superaba en número la declarada oficialmente. A esa inconsistencia se unió la alerta de organismos de inteligencia que han detectado alta presencia iraní en Venezuela y células de Hezbolá, en Colombia.



EL TIEMPO investigó y estableció que, según plataformas internacionales, el avión fue visto cerca de Providencia (Colombia) el 4 de junio. Luego, salió de Santiago de Querétaro, México, el domingo 5 de junio, a las 8:11 de la noche, con destino a Maiquetía, Venezuela.



A ese país llegó a las 12:40 am del 6 de junio. Las plataformas no registran el vuelo a Argentina, pero allí terminó.

El vuelo YV3531 fue visto sobrevolando cerca a la isla de Providencia. Foto: FligthAware

"Con posterioridad al ingreso (a Argentina) se recibe información de organismos extranjeros que advertían acerca de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la Guardia Revolucionaria de Irán", señaló el lunes el ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández.



Fuentes extraoficiales aseguran que el aparato está ligado a la empresa Emtrasur, una filial de la aerolínea venezolana Conviasa, contra la cual pesan sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.



Y aunque se les autorizó dormir en el aeropuerto de Ezeiza a los 19 tripulantes para que luego salieran de Argentina, no han podido tanquear el Boeing: "Se les dio autorización para dormir y no se fueron por falta de combustible. Las empresas de acá no le quieren cargar (combustible) por una posible sanción de Estados Unidos", añadió el ministro Fernández.

El vuelo YV3531 fue visto cerca a la isla de Providencia. Foto: FligthAware

¿Guardia Revolucionaria Iraní?

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de Argentina. Foto: Gobierno de Argentina

Pero el tema ha ido cobrando complejidad. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) no solo han recordado el atentado contra el centro AMIA de la comunidad judía argentina en 1994, que dejó un saldo de 85 personas muertas y unas 300 heridas.



En un comunicado público señalaron que el avión pertenece realmente a Mohan Air, también sancionada, lo que los llevó a instaurar una denuncia que derivó en que el juez federal Federico Villena ordenara la retención de los pasaportes de los tripulantes iraníes "por el término de 72 horas".



Además, a la Policía aeroportuaria se le dio la instrucción de que "informe sobre cualquier movimiento" del avión Boeing 747.

Ahora, el ministro de Seguridad asegura que Gholamreza Ghasemi, el piloto de la aeronave, coincide con el de un miembro de la llamada Guardia Revolucionaria Iraní, grupo calificado como terrorista por Estados Unidos. Aunque autoridades los tienen individualizados, EL TIEMPO se reserva los nombres de los otros cuatro ciudadanos de Irán retenidos, hasta tanto se oficializan sus identidades.



Y DAIA asegura que este tipo de vuelos con esa tripulación ponen riesgo a Argentina y a toda Suramérica.

Allanamiento e investigación

Por ahora, a los iraníes, que permanecen en un hotel cercano al aeropuerto, Plaza Central Canning, se les tomaron las huellas dactilares para cotejar sus identidades con bases de datos de Interpol.



Mientras tanto, los tripulantes venezolanos están a la espera de que el juez defina si los deja viajar.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

*Con información de EFE