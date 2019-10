La bitácora secreta de la fuga de Aída Merlano

Una decena de cámaras de seguridad y los registros de ingreso del Centro Médico de La Sabana son la principal evidencia de que al menos seis personas estuvieron con la excongresista Aída Merlano el día de su fuga.



En efecto, según testimonios e informes oficiales, en manos de EL TIEMPO, además de Merlano, el martes primero de octubre ingresaron al consultorio 318 del Centro Médico de La Sabana dos odontólogos, dos jóvenes y dos dragoneantes del Inpec, identificadas como Natalia Espinosa y Diana Montoya.

El plan de escape, según bitácoras oficiales, se echó a andar a las 11:30 de la mañana, cuando llegó desde la cárcel El Buen Pastor la condenada con un débil esquema de seguridad.



Testigos aseguran que ya la estaba esperando el doctor Javier Guillermo Cely Barajas, militar en retiro y experto en diseños de sonrisa.



Esas mismas fuentes les confirmaron a los investigadores y a reporteros de EL TIEMPO que en al menos una ocasión también vieron ingresar a otro odontólogo, a quien identifican como Mauricio Arango Isaza, el dueño del consultorio. Sería el hombre alto, de cejas pobladas y de canas que por un instante toma la mano de Merlano.



¿Qué vínculo tendría el reputado ortodoncista javeriano con la exsenadora Merlano?



En diálogo con EL TIEMPO, Arango Isaza dijo que no iba a dar detalles de lo sucedido:



“Entiéndame, no tengo nada que decir. Eso no es una clínica, sino unos consultorios donde entran auxiliares, odontólogos y otro personal”.

Lo concreto es que, antes del mediodía, también ingresaron al lugar dos jóvenes, a quienes algunos identifican como hijos de Merlano, condenada a 15 años por corrupción electoral.



“Uno de ellos ingresó dos bolsas con comida de El Corral. Y otro, con un paquete clave”, aseguró un investigador.



La dragoneante Espinosa, vinculada al Inpec desde 2008, vio todo el movimiento de bolsas e ingresos de terceros, tal como consta en los videos.



Pero la mujer a la que identifican como la hija de la excongresista barranquillera es la que ocupa la mayor atención de las autoridades, incluida la Fiscalía y la Policía. Es a ella a quien se ve saludando cariñosamente a Merlano e ingresando otro paquete grande, que ella empezó a desocupar rápidamente.

La maleta misteriosa

Luego de dos horas, durante las cuales personal entraba y salía, testigos dicen que el odontólogo Cely entró y salió en varias oportunidades y que en una de ellas también salió Merlano con una de las bolsas, en la que había una pequeña maleta, en la cual, dicen los investigadores, venían unos guantes negros de rapel y la cinta roja.



En el entretanto, la dragoneante Natalia Espinosa, que dice ser técnica en criminalística, fue relevada por dos custodios, identificados como Alejadro Ballesteros y Diana Montoya.



El plan de fuga se empezó a ejecutar a las 3:01 de la tarde de ese martes primero de octubre. A esa hora, Merlano comenzó a verificar por la ventana que el hombre de la moto ya estuviera ubicado a la salida del parqueadero del edificio. Segundos después, sacó los guantes y la reata roja, la cual ató a una base fija.



El odontólogo Cely –que quedó a disposición de la Sijín– tendrá que explicar por qué aparece en el video ingresando al consultorio en el momento exacto en el que Aida Merlano estaba amarrando la cuerda.



En ese instante entró en escena la joven, de vestido negro y cabello largo, que se despide de beso de la excongresista.



También hay evidencia en video de que a las 3:05 de la tarde, Merlano se despide de manera efusiva de un muchacho, a quien identifican como su hijo.



En ese momento, la excongresista hace un ademán como si le estuviera indicando a Cely que se retirara del pequeño consultorio. Cuando este cerró la puerta, la mujer salió por la ventana y comenzó a descender.



Al parecer, la dragoneante Montoya fue la primera en darse cuenta de la fuga. En el Inpec hay un reporte, de las 3:06 de la tarde, según el cual la dragoneante le avisa a Ballesteros que la custodiada no estaba.



Ballesteros no habría ingresado al edificio, pero, al igual que sus compañeras, está siendo investigado.



El episodio, que tiene de nuevo en la picota pública al Inpec, ya les costó el cargo a su director, el general William Ernesto Ruiz Garzón, y a la directora de El Buen Pastor, Diana Muñoz, así como a la subdirectora del centro de reclusión. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, fue quien les pidió la renuncia.



La Procuraduría anunció una investigación que avanza de manera paralela con los operativos para dar con el paradero de Merlano, quien se voló con varios de los secretos de la maquinaria corrupta que funciona en la costa Atlántica.



UNIDAD INVESTIGATIVA

​u.investigativa@eltiempo.com @UinvestigativaET