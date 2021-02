Las cartas ocultas detrás de la salida de Prodeco del país

La chequera de la Nación está a punto de sufrir un golpe importante por cuenta del carbón, el segundo producto de exportación del país después del petróleo.



Se dejarán de recibir unos 86 millones de dólares anuales (357.000 millones de pesos) que la carbonera Prodeco venía pagando, en promedio, por la explotación de sus minas en el departamento del Cesar.



La razón: la firma anunció que devolverá los títulos mineros –Calenturitas y La Jagua– que venía explotando desde 2004, porque no llegó a un entendimiento con el Gobierno.

Comunidades de esa región y del Magdalena (donde queda el puerto), algunos alcaldes y hasta congresistas –críticos de los impactos ambientales de este tipo de minería– ya empezaron a solicitarle al Gobierno que no deje ir a Prodeco, cuyos dueños (la suiza Glencore) también tienen la tercera parte del Cerrejón.



Incluso, están pidiendo que rueden cabezas por el golpe a las finanzas nacionales, en plena crisis de la pandemia, y exigen que la Agencia Nacional de Minería (ANM) salga a responder por lo que Prodeco califica como una falta de contacto con el Ejecutivo y de respuestas a sus solicitudes.



“La ley no es negociable”, le respondió a EL TIEMPO Juan Miguel Durán, presidente de la ANM, en la primera declaración que hace sobre el caso Prodeco.

Y fue enfático en que se respetó el debido proceso y se hicieron 11 reuniones en busca de alternativas y acuerdos. Además, que si bien la ley prevé que un concesionario puede devolver los títulos mineros, antes debe dejar sus compromisos al día con Colombia y esto, en el mejor de los casos, se puede demorar un año e incluso más.



Además, Durán anunció que se exploran varias vías para garantizar que esas minas sigan activas y para proteger a la comunidad (vea entrevista).

Dólares y yukpas

Aduciendo reserva, este diario no pudo acceder legalmente al cruce de cartas y a las actas de las reuniones entre la ANM y Prodeco. Sin embargo, conoció información reservada sobre el entretelón del caso.



El primer campanazo fue el 27 de marzo de 2020, cuando Prodeco pidió la suspensión de sus obligaciones, debido a la pandemia. La solicitud fue acogida en mayo, y se fijó hasta el 31 de agosto, cuando terminó el aislamiento obligatorio.



Y ahí se inició la retirada. El 6 de julio, la firma pidió la suspensión de actividades y obligaciones por 4 años.



La ANM se lo negó, argumentando que las circunstancias alegadas no impedían su operación, y confirmó la decisión el 18 de diciembre, luego de evaluar un recurso de reposición.

Según voceros de Prodeco, lo que le advirtieron tanto a la ANM como al Ministerio de Minas y a la alta consejera para la Competitividad, Clara Parra, es que factores de peso se les estaban atravesando.



El primero es la descolgada de los precios del carbón, que la ANM advirtió que no era un factor transitorio, como lo exige la norma para aprobar una suspensión.



Y a esto se le unieron una tutela y la necesidad de inyectarle 500 millones de dólares al complejo, con un valor presente negativo de 450 millones de dólares.



La tutela, en dos instancias, les ordenó no disponer del botadero El Palomo (a dos kilómetros de la mina) hasta tanto se delimite el territorio ancestral de la comunidad yukpa y luego hacerles una consulta previa.

La carta clave

A esos puntos (tácitamente) es a los que se refiere la carta que Iván Glasenberg, presidente ejecutivo de Glencore International, le envió al presidente Iván Duque en septiembre y que La W Radio reveló.



“Nos dijeron que lo de los yukpas se resolvería en unos 4 años y ese era el plazo que estábamos pidiendo. Necesitábamos oxígeno y hubo falta de entendimiento”, dijeron en Prodeco.

Pero fuentes del sector dicen que, 12 meses antes de la pandemia, Glencore ya había decidido hacer una transición a una economía baja en carbón. Y agregan que ya cerró una mina en Australia. Además, que la pandemia y el precio del carbón los afecta a todos, pero han seguido adelante.



Prodeco respondió que es falso que, desde 2019, su casa matriz hubiera anunciado una retirada: “Lo que se dijo es que se iba a agotar el potencial de las minas que se tenían. Tampoco es cierto que estuviéramos sacando personal. El plan de retiro se echó a andar cuando no se pudo ajustar financieramente el Plan de Trabajo y Obras como se acordó con la ANM y se decidió devolver los títulos”, dijo.

¿Ajuste a normas?

Y puntualizó, que, como lo establece la ley, dejarán abiertos los frentes de operación y producción y se encargarán de su mantenimiento hasta que se decida qué pasará con las minas.



Además, seguirán en Fenoco (operador de la línea férrea), donde tienen un 40 por ciento, y en el Cerrejón. El caso, sin embargo, dejó expuesto otro punto clave.



Colombia no solo debe definir qué hacer con las minas que Prodeco explotaba, con una producción potencial de 18,5 millones de toneladas al año, sino cómo enfrentar variaciones del mercado para aprovechar las reservas de carbón, para 70 años, que tiene el país: unos 6.500 millones de toneladas, tasadas en 325.000 millones de dólares.



La Asociación Colombiana de Minería (ACM) , en cabeza de Juan Camilo Nariño, ha venido solicitando que se evalúe el cambio del mercado ya y se hagan los ajustes internos requeridos.



Europa ya no es el principal comprador, y el nuevo mercado está en Asia, lo que eleva el costo de transporte.



Un 33 por ciento de la producción de energía del mundo es a base de carbón, y si bien bajará a un 25 por ciento en 2050, este no es un porcentaje nada despreciable.



