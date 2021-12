La nómina de indagados dentro del polémico partido entre los equipos Llaneros y Unión Magdalena, jugado el pasado 4 de diciembre en la primera B, podría ampliarse en las próximas horas. La Fiscalía, que está empeñada en aclarar qué pasó en esos 90 minutos, ya citó a declarar a varios de los jugadores implicados en las dudosas jugadas que permitieron que el Magdalena anotara dos tantos para quedar en la final y aspirar a su ascenso.



Y EL TIEMPO estableció que ahora se está pidiendo que se indague a dueños y directivos de las dos escuadras e incluso una jugosa deuda que le aparecen a uno de los principales accionistas del equipo derrotado.

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, y el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, han pedido que se investigue qué pasó en el partido Llaneros Vs. Unión Magdalena. Foto: EL TIEMPO

Esta es el certificado de Cámara de Comercio de Llaneros FC. Foto: EL TIEMPO

Según actas que reposan en la Cámara de Comercio de Villavicencio, el director ejecutivo y la cabeza visible de Llaneros es el empresario Juan Carlos Trujillo Velásquez.



A la vez, es uno de los accionistas mayoritarios de Remy. Se trata de un Instituto Prestador de Salud (IPS) donde también figura su esposa Carolina Holguín Tafur, excandidata al Senado en las elecciones del 2014 por el Centro Democrático.



Según denuncias en poder de EL TIEMPO, la IPS de los Trujillo adeudaría cerca de 3.000 millones de pesos por el no pago del canon de arrendamiento de una clínica ubicada en el centro de Bogotá.



Fuentes cercanas a ese proceso le afirmaron a este diario que los deudores no han entregado el inmueble ni se han puesto al día con un mandamiento de pago proferido por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá, con fecha de abril de 2021.



“Presiento que estos dineros fueron a parar al equipo Llaneros”, le dijo a este diario uno de los afectados con la millonaria deuda, quien viene insistiendo en que el caso sea indagado por las autoridades.

Este es el contrato de arrendamiento de Remy I.P.S. y la Sociedad Clinicas Estación Central S.A.S. Foto: EL TIEMPO

Además de Trujillo, la IPS Remy y Llaneros F. C. tienen en común al abogado Elkin Arley Muñoz Muñoz, que representa al club en temas civiles.



En diálogo con EL TIEMPO, Muñoz aseguró que Remy está vinculada al proceso ejecutivo como codeudora solidaria de la IPS Santa Laura. Este diario investigó y determinó que Trujillo y su esposa también aparecen como accionistas de esa IPS deudora.



“Que Llaneros F. C. se sostiene con dineros de Remy es absurdo porque la capacidad financiera nos da solo para el ejercicio operativo de la compañía”, señaló el abogado cuando se le preguntó por los nexos entre la IPS y la escuadra.



EL TIEMPO también se comunicó con Juan Carlos Trujillo, quien advirtió que ya no es el representante legal de la IPS ni su vocero. No obstante, señaló: “Es normal que en este momento nos quieran perseguir”.



Este diario también contactó a los abogados penalistas del club Llaneros F. C. quienes explicaron que ya hubo un primer acercamiento con la fiscal que está indagando las supuestas irregularidades en el inusual partido de fútbol contra Unión Magdalena.



Pero dicen que en la denuncia que motivó la investigación –interpuesta por el exfiscal Mario Iguarán- no se mencionan hechos concretos.



“Este caso es tan exótico y raro. Iguarán salió a hablar de corrupción privada y estafa, pero la verdad por ningún lado se ve ninguna de las dos, no hay hechos concretos. Para defendernos necesitamos que la Fiscalía vaya aterrizando esto. Que el doctor Iguarán entregue pruebas de a quién le dieron dinero, o qué sabe. Si fueron directivos, jugadores o qué fue lo que pasó”, manifestó uno de los abogados del equipo metense.

Este es el mandamiento de pago proferido por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá con fecha de abril del 2021. Foto: EL TIEMPO

Las apuestas

Mario Iguarán, exfiscal. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Al respecto EL TIEMPO estableció que una de las hipótesis que se trabaja, y que el propio Iguarán ha mencionado, es que existieran intereses de apostadores en ese juego.



De hecho, en su denuncia, el exfiscal señaló que el supuesto triunfo amañado generó que los aficionados que invirtieron en casas de apuestas legales terminaran afectados.



“Es probable que hayan sido engañados generando un desmedro patrimonial en su contra, que a la vez se tradujo en un posible beneficio para aquellos que probablemente si sabían sobre las verdaderas intenciones y motivaciones detrás de este extraño episodio", precisó.



Al respecto, el periodista Melquisedec Torres aseguró en redes: "Ojo a esta pista sobre el partido Llaneros vs Unión Magdalena: estaban pagando 151 veces si ganaba Unión.

Es decir, con $1 millón se ganaban $151 mills o con $10 mills la ganancia era - o fue - de $1.510 millones. El fútbol está en manos de las apuestas".

Ojo a esta pista sobre el partido Llaneros vs Unión Magdalena: estaban pagando 151 veces si ganaba Unión.

Es decir, con $1 millón se ganaban $151 mills o con $10 mills la ganancia era - o fue - de $1.510 millones.

El fútbol está en manos de las apuestas.@sicsuper @FiscaliaCol pic.twitter.com/4DFNRiuvV7 — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) December 6, 2021

Jugadores de Llaneros han denunciado supuestas amenazar tras el polémico encuentro con el Unión Magdalena. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Y el fiscal General, Francisco Barbosa, anunció este martes que sellará un acuerdo de cooperación con la Dimayor para establecer unas reglas de juego claras en el caso de las apuestas en el fútbol colombiano.



Mientras esta investigación avanza, los acreedores de la IPS de los Trujillo siguen esperando que les paguen la millonaria deuda y que el caso se anexe al expediente del supuesto partido amañado.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET