El equipo de fútbol Llaneros FC de Villavicencio volvió a ser noticia. Hace una semana, varios de sus jugadores fueron sancionados por la Dimayor tras el escándalo del señalado partido amañado que le permitió ascender a la A al equipo Unión Magdalena, en diciembre de 2021.



(Lo invitamos a leer: Lupa a deuda de dueño de Llaneros FC en caso de supuesto partido amañado)



Y ahora, un juez de la República ordenó el embargo del 30 por ciento de las acciones del equipo por una millonaria deuda de su representante legal, Juan Carlos Trujillo Velásquez.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el embargo del 30% de las acciones de Juan Carlos Trujillo Velásquez en el Club Llaneros. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO tiene un su poder un oficio del 1 de junio de 2022, en el que el Juzgado 41 Civil del Circuito le notifica al representante legal de Llaneros y a la Cámara de Comercio de Villavicencio, sobre la medida cautelar.



“Me permito comunicar a usted que mediante auto de fecha de abril de 2022, dictado dentro del proceso de la referencia, se declaró el embargo del 30 % de las acciones que posee el demandado Juan Carlos Trujillo Velásquez en el Club Llaneros”, se lee del oficio.



(Le puede interesar: La explosiva información que dejó lista el excapo Gilberto Rodríguez)



El juez se basó en una escritura pública del 30 de diciembre de 2020 en la que Trujillo aparece como dueño de 1.740 acciones del club de fútbol.



Un mes después los dueños de un edificio del centro de Bogotá iniciaron una demanda contra Trujillo, su esposa y su mamá, accionistas de la IPS Remy, por una deuda de 3.000 millones de pesos por el canon atrasado del arrendamiento de ese inmueble.

Cambio de manos

Facebook Twitter Linkedin

En esta escritura pública del 30 de diciembre de 2020, Trujillo aparece como dueño de 1.740 acciones del club de fútbol. Foto: EL TIEMPO

Trujillo aseguró que el embargo no tiene efectos sobre Llaneros porque él es representante, no accionista. Cuando se le preguntó si había vendido, respondió: “Todo eso se le responderá en el momento al juzgado”. Al parecer, las acciones están ahora en manos de una empresa comercial. Así lo informó Blu Radio, que tras citar la información de EL TIEMPO, señaló que fuentes del equipo confirmaron que Trujillo funge ahora solo como representante.



(También: Los 6 nombres que Rodolfo Hernández ya lanzó sobre su eventual gabinete)



Este diario se comunicó con la apoderada de los demandantes, quien aseguró que para ellos es claro que cuando el proceso se inició, Trujillo era socio del equipo.

El comunicado

Facebook Twitter Linkedin

En este comunicado, Llaneros FC aseguró que no hay un embargo de una parte de sus acciones. Foto: Llaneros F.C.

Por eso, dijo que una vez se constate en manos de quién están las acciones, solicitarán que se investigue cómo fueron cedidas, vendidas o traspasadas: “Si sale con un acta que no es socio, sería un fraude a terceros y se evidencia el interés en no pagar”.



Trujillo dijo que sus abogados responderán las dudas sobre este caso.



(Además: Exclusivo: ¿Qué dice el parte médico sobre la muerte de Gilberto Rodríguez?)



“Lo van a hacer de la misma manera que se ha hecho, en derecho y no especulando, con temas certeros y con la norma y la verdad en la mano”, dijo.



Y en un comunicado de prensa, Llaneros FC aseguró que no hay un embargo de una parte de sus acciones.

Facebook Twitter Linkedin

Este fue el presunto partido amañado entre Llaneros vs. Unión Magdalena. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Una vez se constate en manos de quién están las acciones, solicitarán que se investigue cómo fueron cedidas, vendidas o traspasadas.

-Apoderada de demandantes. FACEBOOK

TWITTER

“Cabe recordar que al momento de la llegada de la actual dirigencia, el club pasaba por un proceso de embargo, pero con el trabajo serio, responsable y honesto, el club ya tiene cuenta, movimientos bancarios y demás activos que permiten la transparencia en los procesos”, explicaron desde el club.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Además, calificaron como falsa la noticia del embargo del 30 por ciento de las acciones del club.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET



Síganos ahora en Facebook