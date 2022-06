Al despacho del representante legal del club de fútbol Llaneros FC, en Villavicencio, llegaron hace una semana dos decisiones.



En la primera, la Dimayor les notificó una sanción a cuatro jugadores por faltas a la dignidad y decoro deportivo, por su conducta en el escandalosos partido entre Llaneros y el Unión Magdalena. Los sancionados son Manuel Lozano, Jorge Duván Mosquera, Daniel Ramírez y Carlos Hincapié, quienes no podrán jugar por 7 meses.

Este es el embargo del 30% de las acciones de Juan Carlos Trujillo Velásquez en el Club Llaneros. Foto: EL TIEMPO

Los cuatro fueron figuras en el partido que el Unión Magdalena le ganó al Llaneros, el 4 de diciembre de 2021, lo que le permitió al equipo de Santa Marta ascender a la primera división del fútbol colombiano.



En una segunda notificación, el juez 41 civil del circuito le notificó a la escuadra de Villavicencio (Meta) que acababa de embargar parte de sus acciones.



La medida cautelar se oficializó el pasado miércoles, primero de junio y está vinculada con una millonaria deuda de la IPS Remy, de la que es socio Juan Carlos Trujillo, representante legal del equipo.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, el director ejecutivo, cabeza visible y dueño del 30 por ciento de las acciones de Llaneros FC, está siendo indagado por millonarias deudas.

Bloqueo a dividendos y utilidades

Trujillo aparece como uno de los accionistas mayoritarios e la IPS en la que también figuran su mamá, Blanca Inés Velásquez de Trujillo, y su esposa, Carolina Holguín Tafur. Esta última fue candidata al Senado en las elecciones del 2014 por el Centro Democrático.



Según denuncias en poder de EL TIEMPO, la IPS de los Trujillo adeudaría cerca de 3.000 millones de pesos por el no pago del canon de arrendamiento de una clínica ubicada en el centro de Bogotá.



"Al señor se le arrendó una clínica y se ha aprovechado utilizando toda clase de dilataciones para no pagar el arrendamiento desde hace más de 11 meses, utilizando la infraestructura para atender contratos de salud sin pagar por la infraestructura", le dijo a EL TIEMPO una fuente cercana al caso.

La respuesta de Trujillo

EL TIEMPO buscó a Trujillo quien manifestó que la medida hace parte del proceso jurídico: "Se responderá en derecho, una vez se nos notifique".



Y agregó: "No hay ningún efecto sobre el club porque yo soy el representante legal y no accionista. Están pescando en río revuelto".



Sin embargo, en la decisión es claro que este posee el 30 por ciento de las acciones embargadas. ​



"Me permito informar a usted que mediante auto de fecha 28 de abril de 2022, dictado dentro del proceso de la referencia, se decretó embargo del 30 % de las acciones sociales que posee el demandado Juan Carlos Trujillo Velásquez", se lee de la decisión.



Y agrega que ese embargo "se extiende además a los dividendos, utilidades y demás emolumentos que al derecho embargado correspondan".

