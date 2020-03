Abusos pueden hacer colapsar el teletrabajo

“Internet es un recurso finito, por eso es probable que se generen molestias”.



Así respondió Samuel Hoyos, presidente de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), cuando EL TIEMPO le preguntó si el país estaba listo para migrar al teletrabajo por cuenta de la emergencia del coronavirus.

Hoyos agregó que –a pesar de las necesidades– la infraestructura de cobertura no se puede ampliar de un momento a otro, en la medida en que se requieren millonarias inversiones para hacerlo.

(Le puede interesar: Consejos y recomendaciones para trabajar desde casa)

En este contexto, se está realizando un diagnóstico sobre cuál es la capacidad real del país para afrontar en materia de conectividad digital una coyuntura como la actual.



En una primera etapa se está analizando qué ha pasado en otros países, como España, en donde en solo un par de semanas el uso del internet se disparó en un 50 por ciento, el de datos móviles aumentó en un 40 por ciento y el acceso a WhatsApp creció en un 25 por ciento.



Colombia mira de cerca ese caso, ya que los dos países tienen una cantidad similar de habitantes –cercana a los 50 millones–, aunque la infraestructura de España es mayor.



“Los operados (Movistar, Tigo y Comcel) y esta agremiación somos conscientes del desafío, por eso emitimos un decálogo del buen uso del internet. Por ejemplo, si no es necesario que descargue el video que le compartieron, absténgase de hacerlo.



También se recomienda que las conferencias con sus equipos de trabajo se deben realizar por canales de audio o incluso por líneas fijas de teléfono, sin usar el recurso de las imágenes o videos. Esos simples pasos ayudan a garantizar un buen servicio para todos”, precisó Hoyos.

Desconecte de la red los dispositivos que no esté usando. Foto: Getty Images / BBC Mundo

Brecha y seguridad digital

En dicho decálogo también se sugiere desconectar de la red de los dispositivos que no se usen para trabajar; organizar tiempos de uso de la red en familia y coordinar el consumo de internet para entretenimiento de manera que se pueda hacer en grupo y no de manera individual.



Además, usar aplicaciones de entretenimiento en horas de menor tráfico y preferiblemente en horas no laborables.



Asomóvil, junto a la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) y al MinTIC, busca establecer mecanismos que permitan potenciar la cobertura y calidad del servicio.



Un paso en esa dirección es darles prioridad a las llamadas soluciones de última milla, que se ejecutan a través del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) –a cargo del Ministerio– y cuyo propósito es disminuir la brecha digital con acciones como, por ejemplo, llevar wifi gratuito a cabezas municipales en regiones apartadas.

(Lea también: Cuatro consejos para estudiar en casa y no fracasar en el intento)

Además, los operadores y el Gobierno acordaron que para el uso de la CoronAPP –la aplicación que facilita en tiempo real toda la información del Covid-19– no se gastarán los datos del plan de los usuarios.



Y se habilitaron más de 200 millones de mensajes de texto gratuitos para que la ciudadanía conozca y adopte medidas.



“Es una situación anormal en la que tendremos algunas molestias, pero cumpliendo procesos simples de uso responsable de internet podremos superarla y garantizar el servicio evitando que se nos desborde la capacidad de la infraestructura actual”, puntualizó Hoyos.



Otro aspecto sobre el que se llamó la atención es el de la seguridad informática. Debido a la cantidad de información que circula en referencia a la pandemia, mucha de ella sin confirmar, es necesario establecer protocolos de verificación que impidan la masificación de mensajes falsos o, por el contrario, la descarga de virus que terminen afectando la seguridad personal y empresarial.



El columnista de EL TIEMPO Guillermo Santos advirtió que ya hay datos ciertos sobre ataques digitales para generar pánico y desestabilizar gobiernos: “Hay que tener cautela cuando se vaya a abrir un archivo, foto o usar un enlace, para que no se le vaya a abrir la puerta a un delincuente digital”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@Uinvestigativa