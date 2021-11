Familia de actriz niega que su papá esté vinculado a cocaína incautada

Al final del reporte de la incautación de cerca de una tonelada de cocaína en un contenedor ubicado en el puerto de Buenaventura (Valle), el general Ricardo Alarcón, director Antinarcóticos de la Policía Nacional, lanzó un dato inquietante.



(Lo invitamos a leer: Capturan en finca de Girardot a uno de los capos más buscados por Alemania)



“Esta droga hace parte del segundo envío de una organización, la cual es liderada por el padre de una importante actriz colombiana”, señaló el miércoles al final de la tarde.

Fuentes judiciales le señalaron a EL TIEMPO que la persona que está siendo investigada es identificada como Manuel Eduardo González. Y, tras el reporte policial, surgió la versión de que se trataba del padre de la reconocida actriz Lina Tejeiro.



(Le puede interesar: El rastreo a los planes ocultos de Hezbolá en Bogotá)



Sin embargo, este diario se comunicó con el celular de Viviana Tejeiro, madre de la actriz y la persona que respondió manifestó que no es cierta la información que se está divulgando.

General General Ricardo Alarcón, director Antinarcóticos de la Policía Nacional General Ricardo Alarcón, director Antinarcóticos. Foto: Policía Nacional.

En una breve comunicación con este diario, la mujer agregó que si bien no se iban a pronunciar al respecto, dejarían el caso en manos de los abogados. Pero no entregó más datos del tema: "En el momento no estamos dando entrevistas. No vamos a decir nada más".



(En contexto: El ultimátum al Gobierno por la jugosa concesión del Runt)



De hecho, la propia Tejeiro, reconocida influencer y emprendedora, ha sido enfática en que está distanciada de su padre y que por eso no utiliza su apellido sino el de su señora madre.



Incluso, aseguró que están separados desde hace muchos años.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el cargamento incautado en Buenaventura que presentó el general Ricardo Alarcón, director de Antinarcóticos de la Policía, el miércoles 17 de noviembre. Foto: Policía Nacional

Facebook Twitter Linkedin

Francisco Bernate, abogado penalista. Foto: Archivo Particular

"Como ha ocurrido en otros casos, el nexo con reconocidos personajes es circunstancial y, de existir la conducta, las autoridades deben limitarse a señalar solo a los presuntos responsables. Este puede ser un caso de violencia institucional de género", aseguró el penalista Francisco Bernate.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET