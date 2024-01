El poderoso constructor que Fiscalía y DEA señalan de lavarle plata a la mafia

Millonarias transacciones procedentes de Puerto Rico, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, China y Estados Unidos, que terminaban aterrizando en Bucaramanga, Santander, empezaron a llamar la atención de agentes de la DEA y de la Fiscalía General.



(Lo invitamos a leer: La historia detrás del apartamento 901 que R. Roa compró antes de llegar a Ecopetrol)



Los movimientos de dinero, cuyo origen la DEA le atribuye a estructuras mafiosas, los condujo a un otrora modesto empresario del Socorro, que ahora figura como la cabeza de un exitoso entramado societario vinculado a constructoras y al negocio de criptomonedas.

Viajes a Dubái



Facebook Twitter Linkedin

Las autoridades rastrean viajes a Dubái. Foto: iStock

El empresario, identificado como Leonard David Entralgo Gómez, tomó relevancia en mayo pasado cuando atropelló con su camioneta Lexus al secretario de tránsito de Bucaramanga mientras intentaba evadir un control vehicular cerca al llamado sector ‘Cuadra Play’.



Agentes de inteligencia creen que el hombre ya sabía que estaba en la mira de las autoridades y por eso intentó huir ese día.



(Le puede interesar: La fortuna de la poderosa abogada y supuesta lavadora del ‘clan del Golfo’)



“Para ese momento, sus comunicaciones ya estaban interceptadas y se conocían sus movimientos migratorios frecuentes a Emiratos Árabes (Dubái), España y otros países”, señaló un investigador. Y agregó que mientras Entralgo ingresaba a un exclusivo club social, a una liga de tenis y a bancos (como cliente preferencial), estaba en la mira de agentes de inteligencia.



El 4 de diciembre, el ingeniero industrial —que se inició como fabricante de calzado de cuero y ahora se presenta como ejecutivo en marketing digital— fue capturado como presunto lavador de la mafia.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la Lexus con la que Entralgo atropelló al secretario tránsito de Bucaramanga. Foto: Fiscalía

La Fiscalía asegura que su fortuna supera fácilmente los 12 mil millones de pesos y que no tendría cómo justificar la recepción de dinero que le enviaban del exterior y que ingresaban a sus cuentas bancarias.



(También: Apoderado de Hotel Zuana habla de caso de turista que murió cuando estaba en la piscina)



“Mediante estas maniobras financieras Leonard David Entralgo Gómez presuntamente ocultó el flujo de dinero proveniente de actividades de narcotráfico e intentó evadir los controles de las autoridades”, señaló Carlos Vieda Silva, director Especializado contra el lavado de activos de la Fiscalía.

Facebook Twitter Linkedin

Otro de los vehículos de Entralgo. Foto: Fiscalía

La casa 44 y el piso 1104

Facebook Twitter Linkedin

Lad Investment Solutions SAS, fue matriculada en 2022 con 300 millones de pesos. Foto: Cámara de Comercio de Bucaramanga

No obstante, su defensa asegura que todos los bienes y lujos de Entralgo tienen origen lícito y que lo pueden demostrar.



“Mi cliente es un hombre joven, inteligente para el manejo de criptomonedas y modelos no convencionales de economía como la blockchain. Satanizaron sus viajes a Dubái que fueron pagados para que diera conferencias de ese tipo de negocios. El dinero es legítimo. Esa herramienta puede servir para cosas malas, pero no es el caso de mi cliente”, aseguró el penalista Jorge Alberto Ruíz.



(Además: Este es el turbio pasado del hombre que murió en plena balacera en Villavicencio)



EL TIEMPO investigó y estableció que una de las empresas a su nombre que aparece en el expediente es Lad Investment Solutions SAS, matriculada en 2022 con 300 millones de pesos. También, Realtok SAS, creada ese mismo año. Ambas están afincadas en Bucaramanga y tienen como objeto la construcción de edificios y actividades inmobiliarias.

Facebook Twitter Linkedin

Leonard Entralgo Gómez en uno de sus viajes. Foto: Suministrada por autoridades

Una de sus allegadas tiene una firma vinculada a negocios con criptomonedas y alojamiento hosting (almacenamiento en línea) que también se rastrea.



(Le puede interesar: ¿Quién es el dueño de lujoso hotel donde 5 jóvenes estuvieron atrapados a 250 metros?)



Y al empresario le aparece a su nombre la casa 44 del conjunto Parkhouse, en Floridablanca, en el exclusivo sector de Ruitoque, donde fue capturado. Además, el apartamento 1104, en el edificio Borealix, en Bucaramanga, y un lote en Pie de Cuesta.

Facebook Twitter Linkedin

Estas son las propiedades de Leonard Entralgo. Foto: Suministrado por autoridades

Apelación de la Fiscalía



Facebook Twitter Linkedin

Carlos Vieda Silva, director Especializado contra el lavado de activos de la Fiscalía. Foto: Fiscalía

En el allanamiento a la residencia de Entralgo, ejecutado por el CTI de la Fiscalía, se hallaron parqueados tres carros que su defensa dice que está pagando: una camioneta Audi eléctrica de placas LFX965 modelo 2022 color plata, cuyo precio en el mercado supera los 400 millones de pesos; y una Volvo, de placas KTR691, modelo 2022, línea XC90, color gris, que registrada a nombre de su esposa.



El otro vehículo incautado es la Lexus, de placas KTS407 modelo 2021, la misma del incidente de mayo, cuando Entralgo la manejaba en estado de alicoramiento.



(Lo invitamos a leer: ¿En qué va indagación por muerte de turista bogotano en el Zuana?; hoy fue su sepelio)



A pesar de la evidencia, Entralgo no aceptó cargos y la juez que recibió la audiencia de legalización de captura (por enfermedad de la titular) decidió no enviarlo a prisión. La Fiscalía apeló y el empresario sigue vinculado al proceso.

Habla la defensa del empresario

Facebook Twitter Linkedin

El penalista Jorge Alberto Ruíz, apoderado de Leonard Entralgo. Foto: Archivo particular

En diálogo con EL TIEMPO, el penalista Jorge Ruíz, apoderado de Entralgo, aseguró que su cliente sí declaró los ingresos ante autoridades: “La Fiscalía habla de un supuesto incremento injustificado de cerca de $ 12 mil millones. Según ellos no está reportado y eso es falso. Todas las operaciones y movimientos fueron bancarizados y reportados ante la Dian”.



Y agregó: “No pudieron demostrar que esa plata era del narcotráfico como decían. Después de 7 años de investigación no tenían ni una sola prueba”.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Ruíz también dijo que su cliente es una persona de bien que quedó en libertad y que están a la espera de una audiencia de segunda instancia que definirá si continúa en libertad o no.

UNIDAD INVESTIGATIVA

​u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook