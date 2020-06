Lehder, el ladrón de carros que manejó las narcorrutas de Escobar

Tras purgar 33 años de cárcel, Carlos Lehder Rivas, alias 'el Loco Carlos', está en algún lugar de Alemania con parte de su familia, 71 años encima y varios de los secretos del tenebroso Cartel de Medellín.



De manera efectiva pero sigilosa, su abogado Óscar Arroyave logró que Estados Unidos lo enviara al país de su padre y no a Colombia en donde, al parecer, nunca se impulsó un proceso en su contra por haber sido extraditado (en 1987) y condenado a cadena perpetua más 135 años.

Este era el cartel de recompensas que las autoridades ofrecían por Pablo Escobar y sus sicarios. Foto: EL TIEMPO

Muchos creían que Lehder terminaría sus días en una cárcel de Estados Unidos. Pero luego de entregar en bandeja al dictador panameño Manuel Antonio Noriega, logró que le quitaran la cadena perpetua, más 80 años, y salir con vida del estricto sistema carcelario, que lo tenía en la categoría de 'testigo protegido'.



Para exmiembros del Cartel de Medellín, que accedieron a hablar con EL TIEMPO, el capo fue pieza clave en el engranaje criminal de Pablo Escobar, en sus inicios.



Su madre lo llevó a vivir a Detroi (Michigan) en donde Lehder inició su carrrera en la delincuencia como ladrón de carros. Esa actividad ilegal, que también ejerció Escobar en sus inicios, lo condujo por primera vez a la cárcel en 1973.



Cuando recobró la libertad volvió al negocio y en las calles se sumergió en el mundo de las drogas: primero como expendedor (y consumidor) de marihuana y luego como uno de los grandes jugadores de la distribución de coca del Cartel de Medellín.



La llave para ingresar a las grandes ligas de la mafia fue Cayo Norman, una isla que negoció con un estadounidense con las ganacias que obtuvo con la venta de marihuana.



Además de ser una de sus tantas excentricidades y sede de bacanales, la isla fue un imán para que Escobar y sus socios le dieran la bienvenida a Ledher a su organización criminal.



Estaba ubicada muy cerca de las costas de Estados Unidos y se convirtió en el puente perfecto para tapar de coca las calles de ese país.

Un supuesto crimen en la hacienda Nápoles, habría llevado a Pablo Escobar a entregar a Carlos Lehder. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

La caída

"Él siempre estaba en las reuniones con Pablo y con los otros. Se la pasaba en Nápoles (la hacienda de Escobar) y en las reuniones con Gonzalo (Rodríguez Gacha)", dice una fuente.



Lehder habla español, inglés y alemán, lo que lo hizo vital para extender contactos en otros países y en Bahamas. Fue él quien habilitó una de las primeras flotillas de aviones al servicio del narcotráfico. Era piloto y conocía los puntos vulnerables de las costas de Estados Unidos.



Pero entró en desgracia por sus excesos.



"Lo entregó Pablo por las locuras de él y por las fiestas y borracheras. Me acuerdo que decían que mató a uno de los muchacios en Nápoles en una de sus trabas y Pablo terminó por dar su ubicación", señala la fuente.



Para ese momento, la isla de Lehder ya había sido ocupada por la DEA y el cartel tenía otras rutas más efectivas.



El abogado Arroyave le dijo a EL TIEMPO en Vivo que Lehder no quería volver a saber de Colombia. Pero aún no se sabe si la justicia sí quiera saber de él para que aporte a la verdad lo que supo del narcoterrorismo de Escobar y de aquellos socios que nunca fueron judicializados.



Además, la génesis de los ejércitos ilegales que terminaron, años después, convertidos en los paramilitares.

