En medio de las investigaciones para desenredar el caso de las interceptaciones ilegales en el caso de Laura Sarabia, se conoció que un grupo de agentes del CTI de la Fiscalía inspeccionan el piso 13 de un edificio de la Dian, frente a la Casa de Nariño.



Se trata del ala norte del Edificio Sendas, en el que funciona una dependencia de la Presidencia de la República.

La Fiscalía General adelantó inspección a la Casa de Nariño por el caso de Laura Sarabia y su exniñera, Marelbys Meza. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

EL TIEMPO conoció que miembros del CTI arribaron en la mañana de este miércoles 7 de junio al edificio, para recolectar información que lleve a determinar si, en efecto, en ese lugar se realizó la copia espejo del celular de la exniñera Marelbys Meza.



"Se verifica si la copia espejo fue obtenida en una oficina ubicada en el piso 13 de un edificio de la Dian, ubicado a pocas cuadras de la Casa de Nariño. Además, si desde allí se habría coordinado la interceptación ilegal que ya investiga la Fiscalía General", aseguró un investigador.



Extraoficialmente, se ha dicho que en esa oficia se planean las estrategias y esquemas de seguridad para desplazamientos del Presidente fuera de Palacio.

El ala norte

Inspección a la Casa de Nariño por parte de la Fiscalía. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Aunque inicialmente investigadores manifestaron que en el edificio Sendas, al que se refieren, no hay ninguna dependencia de Casa de Nariño, EL TIEMPO elevó un derecho de petición en donde la respuesta fue diferente.



"En el piso 13 (ala sur) del Edificio Sendas está ubicada la Subdirección de Gestión Financiera de la Dian. En el ala norte de ese piso funciona una dependencia de la Presidencia de la República con la que la entidad no tiene relación", señalaron.



Cuando se preguntó qué actividades se cumplen en el lugar, señalaron que esa

pregunta debe trasladarse al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).



Además, precisaron que la Dian no ha sido notificada ni tiene conocimiento de actividades o indagaciones relacionadas en el caso de la exniñera y que la entidad no tiene reportes de ingreso relacionados con la señora Meza.

