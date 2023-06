En horas de la madrugada de este jueves, primero de junio, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, aterrizó en la base militar Catam, procedente de Estados Unidos para sostener una reunión con el presidente Gustavo Petro, que busca esclarecer los hechos que rodean la pelea del diplomático con la jefe de gabinete Laura Sarabia.



El propio Bendetti ha dicho que Sarabia le pidió ayuda para que se reuniera con la niñera Marelbys Meza, en Caracas, porque supuestamente temía que se supiera que tenía movimientos de efectivo en su residencia.

Laura Sarabia es la persona que le habla al oído al Presidente. Foto: Cristian Garavito. Presidencia

Ahora circula la versión que la niñera también le había dicho a Sarabia que cuando trabajó con Benedetti también presenció movimiento de mucho efectivo.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, la niñera Meza fue movida en un vuelo chárter de matrícula HK4460, cuyo propietario explotador es la sociedad

Company Air Sianem S.A.S.



Meza fue recogida en Bogotá el pasado 14 de mayo y viajó rumbo a Barranquilla, en donde abordaron dos empresarios (Carlos Dada Barguil y Armando Guijarro Daza) y luego despegaron rumbo a Caracas.



Guijarro es un empresario barranquillero del sector de la construcción. Fue curador urbano No. 1 de esa ciudad en donde recibió una sanción de destitución.

De Carlos Alberto Dada Barguil se sabe que es excuñado de Armando Benedetti, también empresario del sector de la construcción. Opera desde la empresa D & B Construcciones S.A.



Según se ha dicho, la niñera y Benedetti aterrizaron de regreso en Bogotá el 22 de mayo pasado, en un vuelo de un funcionario público (embajador) que no contaba con el consentimiento ni autorización de la Cancillería.

De izq. a der. Carlos Dada Barguil, Armando Benedetti y Armando Guijarro Daza. Foto: Archivo particular

'Solo sabíamos que iba Benedetti'

A nosotros nos contactó el señor Jorge Rodríguez para ese vuelo, lo único que sabíamos es que en el vuelo iba el doctor Benedetti.

-Jorge Gómez, dueño de Company Air Sianem. FACEBOOK

EL TIEMPO se comunicó con Jesús Armando Gómez, dueño de Company Air Sianem S.A.S. para preguntarle quién pagó el chárter que movió a la niñera y a Benedetti y aseguró que fueron contactados por un tercero.



"A nosotros nos contactó el señor Jorge Rodríguez para ese vuelo, lo único que sabíamos es que en el vuelo iba el doctor Benedetti", aseguró Gómez.



El Jorge Rodríguez al que se refiere es un piloto comercial que trabaja en el aeropuerto de Guaymaral.



EL TIEMPO lo contactó y en efecto, le admitió a este diario haber piloteado algunos de los trayectos del HK4066.

El presidente colombiano, Gustavo Petro. Foto: AFP

Cuando se le preguntó por los costos que tuvo el viaje aseguró que no era un tema de su resorte y remitió al embajador Benedetti. Además, dijo que no podía revelar costos e itinerario por privacidad de los usuarios.



Sin embargo, operarios del sector le dijeron a este diario que un trayecto de esos puede costar cerca de 30 mil dólares, por tratarse de un chárter en un jet de lujo. Además, que no es la única vez que se fleta un chárter a nombre del embajador.



Fuentes cercanas al embajador al caso le aseguraron que ese mismo avión se usó en la campaña de Gustavo Petro y movilizó al entonces candidato.



"La propia la Laura Sarabia aparece coordinado esos vuelos entre diciembre de 2021 y mayo de 2022", aseguró la fuente.

Aeropuerto de Guaymaral. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

"El 28 de agosto de 2022, cuando ya había sido designado llegó a Venezuela en un Beechcraft King Air 350 de matrícula HK4603 de propiedad de North Pole Investment y operado por Helistar. Usualmente, la Cancillería le entrega a los miembros del cuerpo diplomático dinero para que se muevan a sus destinos en vuelos comerciales", le dijo a EL TIEMPO una fuente del gobierno enterada del caso.



Y aseguró que el embajador Benedetti ha hecho otros viajes sin que le reporte a su jefe inmediato, el canciller Álvaro Leyva.



Hasta el momento ni el presidente Gustavo Petro ni Benedetti se han pronunciado sobre la reunión de hoy. De hecho se supo que inicialmente se iba a realizar en la base militar de Catam, pero se cambió el encuentro a Casa de Nariño.



Lo que sí se ha dicho es que estarían revisando en Cancillería las salidas de Benedetti de Venezuela, incluida la del pasado 22 de mayo cuando aterrizó en Bogotá con Marelbys Meza.

