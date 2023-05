Una de las mujeres más poderosas del Gobierno de Gustavo Petro, Laura Sarabia, su jefa de gabinete, es la protagonista de una polémica en torno al robo de un dinero que ocurrió el 29 de enero pasado en su lugar de residencia.



Según ella misma, le dijo a las autoridades que se trata de 7.000 dólares, unos 31 millones de pesos, que estaban guardados en un maletín negro.

Marelbys Meza Buelvas, extrabajadora de Laura Sarabia. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO accedió en exclusiva a la ampliación de denuncia e identificó las ocho frases claves que aparecen en el documento firmado por Sarabia y radicado sobre las 10 de la mañana, del viernes 26 de mayo, en la fiscalía 408, seccional delegada para la Unidad de hurtos de residencias.



Ese mismo día, Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la funcionaria, decidió acudir a las autoridades para contar lo que le está sucediendo tras ese episodio e indicó que desde ese momento ha venido recibiendo todo tipo de presiones para que diga que si está vinculada a la desaparición del dinero.



Según sus redes, la mujer es oriunda del corregimiento Caracolicito (Cesar) y vivió en Barranquilla. En 2018 posteó viajes por Italia, incluidas varias fotos en la torre Eiffel.



Este diario reveló en exclusiva que después de la denuncia que interpuso la exniñera, la Fiscalía consideró necesario ofrecerle protección. Ahora se verifica no solo el tema del robo; también si los procedimientos a los que fue sometido Meza están amparados por la ley.

Gustavo Petro y Laura Sarabia. Foto: Juan Diego Cano. Presidencia

El uso de polígrafo

Esta es parte de la ampliación de denuncia presentada por Laura Sarabia. Foto: EL TIEMPO

Por su parte, Sarabia entregó datos desconocidos sobre la pérdida del dinero.



1- Aseguró que de manera inmediata el caso fue puesto en conocimiento de la autoridad competente, "quienes desplegaron los actos urgentes de investigación conforme al artículo 205 del Código de Procedimiento Penal".



2- En la ampliación de la denuncia, la jefa de gabinete precisa que, según lo que le fue informado, "tanto al esquema de seguridad como a la señora MM (Marelbys Meza), se les practicaron pruebas de polígrafo previo consentimiento informado y autorización voluntaria de su práctica. De lo anterior existe registro en audio y video".



Según penalistas consultados por EL TIEMPO la prueba de polígrafo no está contemplada penalmente para verificar información. Y si bien es aplicada en las Fuerzas Militares y sectores privados deben tener plena autorización de la persona a la que se le somete.

Parte del chat que Laura Sarabia entregó a la Fiscalía. Foto: Captura de documento

3- Sarabia agrega: "Les solicitamos oficiar a la Jefatura para la Protección Presidencial para que estos (las pruebas) sean allegados a la investigación. Sobre este particular (robo) los medios de comunicación ya habían dado cuenta en meses anteriores".



4- "Nos permitimos ampliar la denuncia en los términos descritos para que sea investigada la conducta de la señora MM, toda vez que no serían veraces sus aseveraciones de un supuesto constreñimiento", dijo la funcionaria.



En el documento se puede leer una conversación en la que Meza le escribe al esposo de Sarabia (Andrés Parra) para preguntarle cómo iba el proceso y cuándo volvería al trabajo, a lo que este le responde: "Apenas nos digan cómo van las cosas te escribo para que vengas".

Eran viáticos

5- Sarabia asegura que cuenta con más mensajes "que corroboran las 'in veracidades' y sobre todo la actuación correcta y debida de parte de las autoridades que conocieron de los procedimientos".



6- Explica la procedencia de los recursos perdidos: "correspondían en su mayor parte a los viáticos de varios meses que me fueron asignados directamente y que son entregados en moneda, de acuerdo a las políticas de viáticos no reembolsables del Departamento Administrativo de la Presidencia".



7- Dice que, acorde a lo que se le fue informado en su condición de víctima, "la Sra. MM fue vinculada con abogado a interrogatorio de indiciado, comoquiera que acorde al Art. 282 del CPP se encontraron motivos fundados que permiten inferir que es autora de la conducta que se investiga".

8- La funcionaria solicitó indagar si Meza "está siendo instrumentalizada o inducida a circular información que no corresponde con la verdad".



Aunque hasta ahora no ha ofrecido declaraciones públicas, Sarabia señaló en sus redes: "Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijín actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

